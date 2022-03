W Kijowie doszło do spotkania premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, premiera Czech Petera Fiali oraz premiera Słowenii Janeza Jansy z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i premierem Denysem Szmyhalem. Nagranie z rozmów pojawiło się na Telegramie.

Spotkanie premiera i wicepremiera Polski z prezydentem i premierem Ukrainy Telegram/ZelenskyOfficial /

"Szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki, wicepremier Jarosław Kaczyński, premier Czech Petr Fiala i premier Słowenii Janez Jansza. Wasza wizyta do Kijowa w tym trudnym dla Ukrainy czasie to silne świadectwo wsparcia. Bardzo to doceniamy" - napisał prezydent Zełenski w Telegramie.

Do wpisu dołączył nagranie z rozmów.

Szef KPRM Michał Dworczyk poinformował w rozmowie z Polsat News, że podstawowym tematem tych rozmów jest sytuacja na Ukrainie oraz wsparcie dla Ukrainy ze strony Unii Europejskiej.

Na pytanie, czy podróż delegacji pociągiem do Kijowa trwała cały dzień, Dworczyk odparł, że większą część dnia. Nie chcę mówić o szczegółach. Natomiast rano, o czym informowaliśmy, pociąg specjalny wyjechał z Przemyśla i właśnie na jego pokładzie podróżowali wszyscy premierzy, którzy w tej chwili są w Kijowie - dodał minister.

Pytany, czy wiadomo, kiedy premierzy wrócą i czy zostaną na noc w Kijowie, szef KPRM odparł, że to wszystko zależy od bieżącej sytuacji. O wszystkich szczegółach, takich również informacyjnych, ze względów bezpieczeństwa będziemy informowali po zakończeniu wizyty i po szczęśliwym powrocie delegacji do kraju - zaznaczył Dworczyk.

Zwrócił też uwagę, że ta wizyta ma być bardzo wyraźnym gestem solidarności ze strony Europy i świata dla Ukrainy. Taki gest jest niezbędny dla naszych braci Ukraińców. Dzisiaj jest niezbędna demonstracja determinacji, którą musi zobaczyć Władimir Putin, że Europa i świat nie zostawi Ukrainy, nie pozwoli jej zniszczyć i pozbawić niepodległości - dodał minister.

Według niego, trzej premierzy mają przekazać w Kijowie "konkretne propozycje wsparcia dla Ukrainy". Mówią o tym w Kijowie, będą na pewno komunikować to po zakończeniu spotkań - zapowiedział szef KPRM.

O wyjeździe liderów Polski, Czech i Słowenii we wtorek rano poinformowała Kancelaria Premiera. Poza Morawieckim i Kaczyńskim udział w niej także premier Czech Petr Fiala oraz premier Słowenii Janez Jansza. W Kijowie delegacja spotkała się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim oraz premierem Denysem Szmyhalem. Delegacja ta de facto reprezentuje Unię Europejską, Radę Europejską - zaznaczył szef KPRM.

Poinformował ponadto, że wizyta była przygotowywana od wielu dni, ale utrzymywana w ścisłej tajemnicy.