Przywrócono zasilanie w Czarnobylskiej Elektrowni Atomowej - podaje we wtorek Reuters, powołując się na telewizję Ukraina 24. Linia wysokiego napięcia zasilająca nieczynną siłownię została w poniedziałek uszkodzona przez wojska rosyjskie.

Władze Ukrainy poinformowały we wtorek rano o przywróceniu zasilania Międzynarodową Agencję Energii Atomowej w Wiedniu (MAEA). "Personel wznowił prace, aby ponownie podłączyć elektrownię do sieci elektrycznej" - napisano w oświadczeniu.

W sobotę poinformowano, że ukraińskim technikom udało się wznowić dostawy energii elektrycznej na teren kontrolowanej przez Rosję elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Prace rozpoczęte wieczorem 10 marca zdołały doprowadzić do naprawy jednej sekcji zasilania - informował ukraiński urząd dozoru.



Jednak już w poniedziałek ukraiński operator sieci energetycznej poinformował, że "linia zasilająca Czarnobylską Elektrownię Atomową i (miasto) Sławutycz została ponownie uszkodzona przez okupanta niedługo po tym jak pracownicy Ukrenerho ją naprawili".

Rosjanie przejęli kontrolę nad czarnobylską elektrownią