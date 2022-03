"Ukraina musi przyjąć do wiadomości, że drzwi NATO nie są dla niej otwarte" - oświadczył prezydent Wołodymyr Zełenski. "Potrzebujemy wiarygodnych gwarancji bezpieczeństwa, które będą odpowiadać zarówno nam, jak i społeczności międzynarodowej" - podkreślił.

Prezydent Zełenski na telebimie / PAP/EPA/CLAUDIO GIOVANNINI /

Jeśli nie możemy wejść otwartymi drzwiami (do NATO - PAP), musimy współpracować z tymi organizacjami, z którymi jest to możliwe, które nam pomogą i nas obronią; musimy uzyskać oddzielne gwarancje bezpieczeństwa - powiedział podczas połączenia wideo Zełenski, przemawiając do zgromadzonych w Londynie przywódców 10 państw Europy Północnej, które tworzą Wspólne Siły Ekspedycyjne (JEF).

Ukraiński prezydent powiedział, że zdaje sobie sprawę, że jego kraj nie należy do NATO, i dlatego "zaproponował sposób ochrony przestrzeni powietrznej Ukrainy i obywateli w niezależny sposób".



W skład dowodzonych przez Wielką Brytanię JEF wchodzą Dania, Estonia, Finlandia, Holandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Norwegia i Szwecja.