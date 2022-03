Wtorek był 13. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. 8.03.2022 r. przez większość dnia obowiązywało zawieszenie broni, w ramach którego udało się ewakuować kilka tys. cywili z Sum i Irpienia. Nie udała się za to ewakuacja Mariupola. Joe Biden poinformował o nałożeniu nowych sankcji na Rosję, a Polska przekazała, że jest gotowa przekazać myśliwce MiG-29 do dyspozycji Amerykanom.

Prace przy odgruzowywaniu ruin budynków w Charkowie zniszczonych przez rosyjskie bombardowania / DSNS / PAP

Nocne bombardowania miast

Dzień rozpoczął się od bombardowania Sum i Ochtyrki. Władze miejscowe przekazały, że zginęło co najmniej 21 osób, w tym dzieci. Do ostrzału artyleryjskiego doszło też w Buczy. Mer tego miasta przekazał, że mieszkańcy nie mają możliwości kupienia wody, jedzenia, nie ma prądu, ani możliwości wyjazdu.

Zawieszenie broni i ewakuacja

O godzinie 9 czasu miejscowego (godz. 8 czasu polskiego) w życie weszło zawieszenie broni. O tej samej godzinie zaczął działać korytarz humanitarny z Sum do Połtawy. Zawieszenie broni z Rosjanami tylko raz zostało złamane przez strzelaninę w pobliży punktu kontrolnego. Do godziny 21 czasu lokalnego z miasta ewakuowano ok. 5000 cywilów.

Około 3 tys. osób udało się z kolei uratować z Irpienia.

Nie udała się z kolei ewakuacja Mariupola - rada miasta przekazała, że Rosjanie próbowali wedrzeć się do miasta korytarzem humanitarnym w trakcie ewakuacji cywilów.

Rośnie liczba Ukraińców uciekających z kraju

We wtorek po południu Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) Filippo Grandi poinformował, że liczba uchodźców wojennych z Ukrainy sięgnęła już 2 mln. Straż graniczna podała, że z tej grupy 1,2 mln osób przyjechało do Polski. WHO przekazała, że w Europie mamy do czynienia z największym kryzysem humanitarnym od 77 lat.

Historyczne przemówienie Zełenskiego w Izbie Gmin

We wtorek pierwszy raz w historii Izby Gmin do brytyjskich posłów przemawiał przywódca innego kraju - mowa o Wołodymyrze Zełenskim.

W trakcie przemówienia prezydent Ukrainy zapewnił: "Nie poddamy się i nie przegramy, będziemy walczyć do końca, na morzu, w powietrzu, będziemy nadal walczyć o naszą ziemię, bez względu na koszty, będziemy walczyć w lasach, na polach, na brzegach, na ulicach".

Embargo na rosyjskie surowce

Po południu prezydent USA Joe Biden ogłosił zakaz importu rosyjskiej energii do USA. Prezydent ogłosił, że gaz, ropa i węgiel z Rosji nie będą przyjmowane w amerykańskich portach. Dodał też, że wielu europejskich sojuszników nie jest w stanie przyłączyć się do embarga.

Polska gotowa przekazać MiG-i Amerykanom

Wieczorem MSZ wydało komunikat, z którego wynika, że Polska jest gotowa przekazać do dyspozycji rządu USA myśliwce MiG-29. Strona amerykańska miałaby je przekazać Ukrainie. Oświadczeniem polskiego MSZ zaskoczona była podsekretarz stanu USA ds. politycznych. Victoria Nuland sprawa nie była konsultowana z Waszyngtonem. "Wygląda to na zaskakujący ruch Polaków" - zaznaczyła.

Kolejne firmy opuszczają Rosję

We wtorek McDonald’s zdecydował o zamknięciu restauracji w Rosji. Starbucks Corp poinformowało o zawieszeniu działalności w tym kraju. Yum Brand - właściciel KFC - poinformowało o wstrzymaniu inwestycji w Rosji, a Coca-Cola Co i PepsiCo zawiesiły sprzedaż napojów.

