McDonald's poinformował o czasowym zamknięciu swoich restauracji i zawieszeniu ogółu działalności w Rosji. Większość działalności zawiesiło również General Electric. Spółka będzie świadczyć jedynie niezbędne usługi - przekazał Reuters. Według agencji, która powołuje się na informacje firmy, Yum Brands Inc, spółka matka m.in. sieci KFC wstrzymała inwestycję w Rosji.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

"McDonald's Corp. ogłosił, że tymczasowo zamknie swoje restauracje w Rosji, stając się ostatnią zachodnią firmą, która wstrzymała wszystkie operacje w tym kraju po jego inwazji na Ukrainę" - przekazał Reuters.

"Sieć fast-foodów zapowiedziała, że nadal będzie wypłacać pensje swoim 62 tys. pracowników w Rosji" - poinformowała agencja.

"Największe światowe marki, w tym McDonald's i PepsiCo Inc., były naciskane do wstrzymania działalności w Rosji przez kilka instytucji, w tym fundusz emerytalny stanu Nowy Jork" - przypomniano w depeszy.

General Electric zawiesza część działalności w Rosji

Reuters poinformował również o zawieszeniu działalności przez spółkę General Electric, która będzie dostarczać wyłącznie "niezbędny sprzęt medyczny i wspierać istniejące usługi energetyczne w regionie".

Wtorek jest trzynastym dniem rosyjskiej agresji na Ukrainie. W związku z napaścią na Ukrainę i dokonywanymi zbrodniami na cywilach wiele państw i przedsiębiorstw na świecie nałożyło na Rosję i Białoruś sankcje gospodarcze i polityczne.

Yum Brands, właściciel m.in. KFC wstrzymuje inwestycje w Rosji

Yum Brands Inc, spółka matka m.in. sieci KFC, wstrzymuje inwestycje w Rosji - przekazał Reuters, powołując się na informacje firmy. Firma nie skomentowała, czy będzie dążyła do ograniczenia lub wstrzymania działalności swoich restauracji w Rosji po inwazji tego kraju na Ukrainę. Yum posiada w Rosji co najmniej 1000 lokali KFC i 50 Pizza Hut; prawie wszystkie działają jako niezależne franczyzy. Spółka w poniedziałek na swojej stronie internetowej podała jedynie, że "zawiesiła wszelkie inwestycje i rozwój restauracji w Rosji, podczas gdy nadal ocenia dodatkowe opcje."

Działalność franczyzowa oznacza, że Yum nie ma nad restauracjami pełnej kontroli, "ale jednocześnie jest mniej narażony na ryzyko finansowe i operacyjne" - podkreślił Reuters.

Agencja podała również, że według kierownictwa spółki "ubiegły rok był dla KFC rekordowy pod względem rozwoju, do czego przyczyniły się nowe restauracje otwarte w Chinach, Indiach i Rosji".

Poinformowano także, że w 2021 r. KFC International otworzyło ponad 2,4 tys. lokali. W Rosji firma otwierała około 100 nowych restauracji rocznie i spodziewała się kontynuować "podobną strategię ekspansji w przyszłości".