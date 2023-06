"Ostrzelanie Kijowa w dniu, gdy przybyli tam przywódcy państw afrykańskich, którzy za chwilę mają się udać do Rosji, świadczy o tym, że Putin albo utracił kontrolę nad swoją armią, albo jest niepoczytalny" - ocenił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po rozmowach z delegacją siedmiu państw Afryki. Rząd Szwecji ogłosił 12. pakiet pomocy dla Ukrainy. Darowizna o łącznej wartości 250 mln koron (ok. 21 mln euro) zasili fundusze brytyjski oraz NATO na zakup broni oraz umożliwi szkolenia ukraińskich pilotów na myśliwcach Gripen. Jest "wysoce prawdopodobne", że za wysadzenie tamy na Dnieprze odpowiada Rosja - wynika ze wstępnych ustaleń zespołu międzynarodowych ekspertów prawnych z Global Rights Compliance, wspierających śledztwo ukraińskiego Prokuratora Generalnego. Najważniejsze informacje dotyczące 478. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji z 16.06.2023 r.

Władimir Putin

22:45

Najważniejszy jest nasz ruch naprzód. Każdy nasz żołnierz, każdy nasz nowy krok, każdy metr ukraińskiej ziemi wyzwolonej od wroga jest najważniejszy - podkreślił w wieczornym przesłaniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Jestem szczególnie wdzięczny naszym siłom obrony powietrznej - każdemu z was, którzy bronicie ukraińskiego nieba. Zestrzelone dziś rosyjskie rakiety, w tym sześć rakiet balistycznych, są bardzo ważne i symboliczne. Rosja nikogo nie zastraszy - oznajmił Zełenski.

21:39

Prezydent Władimir Putin zapowiedział, że Rosja rozważa wycofanie się z umowy zbożowej dotyczącej wywozu ukraińskiego ziarna przez Morze Czarne. Putin oskarżył Zachód o oszukiwanie Moskwy. Jego zdaniem, Rosja wciąż napotyka przeszkody w dostarczaniu własnych towarów rolnych na na rynki światowe.

20:45

Nuklearna retoryka Władimira Putina jest "wysoce nieodpowiedzialna" - oświadczyła w piątek wicerzeczniczka Białego Domu Olivia Dalton, odnosząc się do słów rosyjskiego prezydenta podczas forum ekonomicznego w Petersburgu. Szef dyplomacji USA Antony Blinken stwierdził natomiast, że nie widzi potrzeby zmiany rozmieszczenia amerykańskiej broni jądrowej.

20:24

Papież Franciszek przyjął na audiencji przewodniczącego Wydziału Relacji Zewnętrznych Patriarchatu Moskiewskiego, metropolitę Antoniego - podała agencja ANSA.

Jest on hierachą nr 2 w strukturach rosyjskiej Cerkwi prawosławnej. Do rozmowy doszło w dniu powrotu papieża do Watykanu ze szpitala.

20:17

Najważniejsze walki z rosyjskimi wojskami toczą się już nie pod Bachmutem w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy, lecz na południu, w pobliżu dróg wiodących do okupowanych miast Mariupol i Berdiańsk nad Morzem Azowskim - oznajmiła w rozmowie z brytyjskim dziennikiem "Guardian" ukraińska wiceminister obrony Hanna Malar.

Wiceminister podkreśliła, że straty bojowe wroga znacznie przewyższają straty ponoszone przez Ukrainę.

20:02

Ostrzelanie Kijowa w dniu, gdy przybyli tam przywódcy państw afrykańskich, którzy za chwilę mają się udać do Rosji, świadczy o tym, że Putin albo utracił kontrolę nad swoją armią, albo jest niepoczytalny - ocenił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po rozmowach z delegacją siedmiu państw Afryki.

Niepoczytalność Putina (polega na tym), że jest to człowiek, który nie chce słyszeć o pokoju, lecz całkowicie zniszczyć Ukrainę. Jeśli ktoś przejawia takie zamiary, to mam pytanie - jakie spotkania, jaki dialog jest możliwy z taką osobą? - oświadczył Zełenski, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

Prezydent zaapelował do "niektórych swoich kolegów" z innych państw, by nazywali rosyjską agresję na sąsiedni kraj wojną, bez poszukiwania eufemizmów i zrównywania agresora z ofiarą.

19:46

Hiszpańska armia wysłała na Ukrainę cztery czołgi Leopard 2A4 - podało cytowane przez media ministerstwo obrony Hiszpanii.

To kolejne pojazdy przekazane Kijowowi po kwietniowym transporcie na Ukrainę sześciu Leopardów.

19:37

Jewgienia Proswirkina i Jelena Tichanowskaja są matkami Rosjan, którzy zostali zwerbowani do Grupy Wagnera i zginęli w Ukrainie.

Kobiety opowiedziały dziennikarzom niezależnego rosyjskiego portalu sibreal.org, jak ich dzieci zostały pochowane. Jewgienia nie była w stanie zidentyfikować swojego syna, ponieważ w grobie znajdował się kawałek zwęglonego ciała. Z kolei Elenie poradzono, by nie otwierała trumny, bo były tam tylko "fragmenty ciała".

19:29

Wołodymyr Zełenski powiedział, że "stosunki dyplomatyczne z Rosją powinny zostać zamrożone do czasu opuszczenia ukraińskiego terytorium przez wojska rosyjskie".

19:21

Rząd Szwecji ogłosił 12. pakiet pomocy dla Ukrainy. Darowizna o łącznej wartości 250 mln koron (ok. 21 mln euro) zasili fundusze brytyjski oraz NATO na zakup broni oraz umożliwi szkolenia ukraińskich pilotów na myśliwcach Gripen.

Jak podkreślono w komunikacie, szkolenia pilotów i personelu lotniczego na JAS 39 Gripen mają związek z prośbą strony ukraińskiej o możliwość przetestowania i oceny szwedzkich samolotów bojowych w związku z koniecznością modernizacji sił powietrznych Ukrainy.

Rząd w Sztokholmie postanowił również o wydaniu zgody na stacjonowanie 60 szwedzkich żołnierzy w Polsce, Rumunii lub na Słowacji w celu m.in. serwisowania przekazywanego przez Szwecję sprzętu wojskowego na Ukrainę.

"Bardziej skomplikowane systemy uzbrojenia wymagają długoterminowych rozwiązań, aby utrzymać ich skuteczność operacyjną" - wyjaśniono.

Szwedzki pakiet pomocy został przedstawiony w Brukseli na spotkaniu z Ukraińską Grupą Kontaktową ds. Obrony Ukrainy.

19:14

Rozmowy pokojowe z Rosją są możliwe tylko po całkowitym wycofaniu wojsk agresora z naszego kraju. Pozwolenie na jakiekolwiek negocjacje teraz, gdy nasze ziemie są okupowane, skutkowałoby zamrożeniem wojny, czyli bólu i cierpienia - oznajmił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po spotkaniu w Kijowie z delegacją siedmiu państw Afryki.

To jest nasze stanowisko, które przedstawiłem dzisiaj w jednoznaczny sposób politykom z krajów afrykańskich - dodał ukraiński przywódca, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

19:06

Jest "wysoce prawdopodobne", że za wysadzenie tamy na Dnieprze odpowiada Rosja - wynika ze wstępnych ustaleń zespołu międzynarodowych ekspertów prawnych z Global Rights Compliance, wspierających śledztwo ukraińskiego Prokuratora Generalnego.

Zawalenie się tamy w Nowej Kachowce "zostało spowodowane przez wcześniej rozmieszczone materiały wybuchowe umieszczone w krytycznych punktach konstrukcji tamy" - ocenili eksperci cytowani przez CNN.

18:59

Rosjanie kilkukrotnie ostrzelali dziś Nikopol w obwodzie dniepropietrowskim. Jak poinformował obwodowej administracji wojskowej w Dniepropietrowsku Siergiej Łysak, życie stracił 81-letni mężczyzna, a 78-letnia kobieta została ranna. Uszkodzone zostały trzy gazociągi, linia energetyczna i 17 domów.

18:51

Gubernator obwodu biełgorodzkiego Wiaczesław Gładkow powiedział, że w mieście Szebiekino w wyniku ostrzału zostało uszkodzonych łącznie 113 wielopiętrowych budynków i około 700 domów prywatnych.

18:44

Ukraińska ofensywa to gra na czas, również ze względu na zbliżające się wybory w USA i szanse na dalsze amerykańskie dofinansowanie, które z uwagi na kampanię wyborczą może zostać zablokowane w Kongresie przez Republikanów - pisze portal Axios.

18:30

Ansar Osmanow, tatarski aktywista z okupowanego przez Rosję Krymu, został skazany przez sąd w Rostowie nad Donem na 20 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Mężczyznę oskarżono o rzekomą działalność terrorystyczną i "przygotowywanie się do przejęcia władzy" - powiadomiło Radio Swoboda.

18:02

Gubernator obwodu kurskiego Roman Starowojt poinformował, że ukraiński dron spadł na terenie jednego z prywatnych gospodarstw domowych. Według samorządowca jedna osoba została lekko ranna.

17:54

Sejm przyjął uchwałę w sprawie członkostwa Ukrainy w NATO. "Biorąc pod uwagę poświęcenie narodu ukraińskiego i jego suwerenne prawo do wyboru własnej drogi rozwoju, Sejm RP w pełni popiera europejskie i euroatlantyckie aspiracje Ukrainy" - głosi treść uchwały.

17:48

W ostatnich dniach widoczne jest wzmocnienie działań Kremla, którego celem jest osłabienie relacji między członkami NATO - ocenił pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn.

17:40

Ambasador Australii został wezwany do rosyjskiego MSZ w związku z wypowiedzeniem przez australijskie władze umowy dzierżawy terenu pod nowy budynek rosyjskiej ambasady. Rosjanie złożyli na ręce ambasadora notę protestacyjną.

17:33

Służba prasowa prezydenta Czech Petra Pavla wyjaśniła jego słowa o "potrzebie ścisłego monitorowania Rosjan w Europie".

Przekazano, że "prezydent w żaden sposób nie miał na myśli internowania ani jakiegokolwiek prześladowania" obywateli rosyjskich. Słowa o "potrzebie ścisłej obserwacji" dotyczyły tylko "tych, który stwarzają jakieś ryzyko".

17:25

Stany Zjednoczone przekażą 205 mln dolarów dodatkowej pomocy humanitarnej dla Ukrainy - ogłosił amerykański sekretarz stanu Antony Blinken. Pieniądze mają m.in. pomóc w łączeniu rodzin, rozdzielonych przez wojnę.

17:14

Przemawiając na międzynarodowym forum ekonomicznym w Petersburgu, Władimir Putin powiedział, że wojska rosyjskie zniszczyły pięć amerykańskich systemów obrony powietrznej Patriot pod Kijowem.

Nie jest do końca jasne, co miał na myśli, mówiąc o "pięciu kompleksach patriotów". Oficjalnie Siły Zbrojne Ukrainy otrzymały bowiem dwa zestawy Patriot, z których każdy ma sześć wyrzutni. Jedną baterię dostarczyły Stany Zjednoczone, drugą Niemcy. Jedna z nich została uszkodzona 16 maja, ale Pentagon poinformował, że udało się ją naprawić.

17:07

Na zakończenie sesji plenarnej na międzynarodowym forum ekonomicznym w Petersburgu wystąpił prezydent Algierii Abd al-Madżid Tabbun, który nazwał Władimira Putina "przyjacielem całej ludzkości, przyjacielem wszystkich krajów świata". Zadeklarował też gotowość do udziału w osiągnięciu pokoju w Ukrainie.

Sesja plenarna z udziałem prezydentów Rosji i Algierii trwała 2 godziny i 50 minut.

16:59

Prezydent USA Joe Biden poparł propozycję sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga, by zrezygnować z wymogu przejścia przez mechanizm Planu Działań na rzecz Członkostwa (Membership Action Plan; MAP) w ramach akcesji Ukrainy do Sojuszu - podały "Washington Post" i Politico. Ma to potencjalnie skrócić jej drogę do członkostwa.

16:52

Kanada wyśle na Łotwę 15 czołgów Leopard 2 i zwiększy liczbę swoich żołnierzy, stacjonujących tam w ramach wielonarodowej batalionowej grupy bojowej NATO - poinformowała kanadyjska minister obrony Anita Anand.

16:45

Użycie broni jądrowej jest teoretycznie możliwe, ale teraz nie jest konieczne - powiedział Władimir Putin, odpowiadając na jedno z pytań po swoim przemówieniu na międzynarodowym forum ekonomicznym w Petersburgu.

Mamy więcej tej broni, na Zachodzie wiedzą o tym i próbują nas nakłonić do jej redukcji. Pieprzyć ich - dodał prezydent Rosji.

Rosyjski przywódca powiedział też, że na Białorusi zostały już rozmieszone pierwsze ładunki nuklearne.

16:39

Sekretarz obrony USA Lloyd Austin podczas swego pierwszego spotkania z nowym ministrem obrony Turcji Yaşarem Gülerem, na marginesie sesji ministrów obrony krajów Sojuszu Północnoatlantyckiego w Brukseli, wezwał Ankarę do zaaprobowania akcesji Szwecji do NATO.

16:33

Władimir Putin po swoim wystąpieniu na międzynarodowym forum ekonomicznym w Petersburgu powiedział, że sił rosyjskie wczoraj i dziś zniszczyły w Ukrainie kolejne czołgi Leopard.

Czołgi, w tym leopardy, płoną. Myśliwce F-16 też spłoną. (...) Ale jeśli F-16 znajdą się na terytorium Ukrainy, to będziemy musieli pomyśleć, jak je zniszczyć. To duże niebezpieczeństwo - stwierdził.

16:27

23 osoby zostały ranne w wyniku rosyjskiego strzału Chersonia na południu Ukrainy - poinformował Andrij Jermak, szef kancelarii prezydenta Ukrainy. Wśród rannych jest troje dzieci. Kolejne trzy osoby są w stanie krytycznym.

16:22

Kirgiskie organy ścigania zatrzymują i deportują do ojczyzny Rosjan, którzy sprzeciwiają się wojnie na Ukrainie. W celu identyfikacji i deportacji takich osób uruchomiono specjalny system identyfikacji twarzy - napisał niezależny portal The Insider.

16:15

Sześć osób, w tym jedno dziecko, zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na obwód kijowski - przekazał gubernator obwodu kijowskiego Rusłan Krawczenko.

Choć wszystkie środki napadu powietrznego zostały zestrzelone, to obrażenia spowodowały ich pozostałości, które spadły na ziemię.

16:08

Z potwierdzonych przez nas danych wynika, że podczas inwazji na Ukrainę zginęło już co najmniej 2150 rosyjskich oficerów armii i struktur siłowych, w tym pięciu generałów i 63 pułkowników - powiadomiły w raporcie niezależny portal Mediazona i rosyjskojęzyczna redakcja stacji BBC.

Według danych opozycyjnych mediów, w Ukrainie śmierć poniosło do tej pory 25 528 żołnierzy agresora. Niezależni dziennikarze podkreślili jednak, że są to wyłącznie zweryfikowane przypadki, a faktyczna liczba zabitych jest znacznie wyższa i właściwie niemożliwa do precyzyjnego ustalenia. Dokonanie precyzyjnych szacunków utrudniają m.in. decyzje władz rosyjskich regionów, które - na wniosek resortu obrony - przestały publikować nekrologi żołnierzy poległych podczas wojny.

Uwagę zwracają wysokie straty wśród rosyjskiej kadry dowódczej poniesione w ciągu ostatnich dwóch tygodni. W czerwcu zginęli m.in. szef sztabu 35. armii ogólnowojskowej generał Siergiej Goriaczow, a także aż pięciu pułkowników. Jeden z nich, Andriej Stesiew, poniósł śmierć w walkach w obwodzie biełgorodzkim na terytorium Rosji.

"Wiadomo również o 161 zabitych pilotach wojskowych (od początku inwazji - przyp. red.). Są to szczególnie bolesne straty dla rosyjskiej armii, ponieważ przeszkolenie (tylko) jednego pilota sił powietrznych walczącego na froncie trwa 7-8 lat i kosztuje około 3,4 mln dolarów" - zauważyli dziennikarze BBC i Mediazony.

Jak dodano, armia agresora ponosiła największe straty na początku inwazji, w lutym i marcu 2022 roku, a także w styczniu i lutym 2023 roku, gdy w walkach o Bachmut w obwodzie donieckim zginęło wielu więźniów zwerbowanych w zakładach karnych. Szczególnie dużo powiadomień o śmierci wojskowych napływa do obwodów czelabińskiego i swierdłowskiego oraz Baszkirii na Uralu, do obwodu wołgogradzkiego w europejskiej części kraju, a także do Buriacji na Syberii.

Ukraińskie władze i obserwatorzy w krajach zachodnich podają rozbieżne szacunki dotyczące rosyjskich strat. W ocenie sztabu generalnego armii Ukrainy najeźdźcy stracili dotychczas 218,5 tys. żołnierzy (mowa zarówno o zabitych, jak i rannych).

Tylko w Bachmucie, atakowanym przez siły agresora od sierpnia 2022 roku, Rosjanie stracili ponad 100 tys. wojskowych - oznajmił 21 maja prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden.

15:59

Władimir Putin poprosił swojego sekretarza prasowego Dmitrija Pieskowa o puszczenie nagrania, na którym pokazane są "zbrodnie ukraińskich nacjonalistów". Po odtworzeniu filmu prezydent Rosji powiedział, że jego kraj jest zobowiązany do walki z "banderowcami", a denazyfikacja jest jednym z kluczowych celów "specjalnej operacji wojskowej" (tak Rosjanie określają inwazję na Ukrainę - przyp. red.).

15:53

Mam wielu żydowskich przyjaciół, którzy mówią, że Zełenski nie jest Żydem, a hańbą dla narodu żydowskiego - powiedział Władimir Putin, odpowiadając na pytanie o prezydenta Ukrainy po swoim wystąpieniu na międzynarodowym forum ekonomicznym w Petersburgu. Prezydent Rosji stwierdził, że "reżim kijowski" jest "nazistowski".

15:46

Zapytany po swoim wystąpieniu na międzynarodowym forum ekonomicznym w Petersburgu o ukraińską kontrofensywę, Władimir Putin powiedział, że wojnę w 2014 roku rozpoczął "reżim ukraiński" przy wsparciu Zachodu. Stwierdził, że Rosja próbuje "zatrzymać" tę wojnę.

Powtórzył też swoją tezę, że Ukraina wkrótce przestanie używać swojego sprzętu wojskowego. Wszystko jest dostarczane przez partnerów zachodnich. Nie da się walczyć długo w ten sposób - powiedział.

Według prezydenta Rosji siły ukraińskie ponoszą podczas trwającej kontrofensywy ciężkie straty, w tym sprzętowe, i nie odniosły jeszcze żadnego sukcesu.

15:40

Władimir Putin zakończył swoje wystąpienie na sesji plenarnej międzynarodowego forum ekonomicznego w Petersburgu apelem o rozwój różnych gałęzi rosyjskiej gospodarki, w tym technologii, a także o wzmocnienie suwerenności Rosji we wszystkich dziedzinach.

W ciągu prawie półtorej godziny swojego przemówienia prezydent Rosji ani razu nie wspomniał bezpośrednio o Ukrainie i rosyjskiej inwazji.

15:34

Podczas dwudniowego spotkania ministrów obrony krajów Sojuszu Północnoatlantyckiego w Brukseli nie udało się uzgodnić pierwszych od zimnej wojny planów obronnych NATO - podała agencja Reutera, powołując się na źródła. Według jednego z natowskich dyplomatów, pewne decyzje zablokowała Turcja.

Rozmówca Reutersa powiedział, że Ankara nie zaakceptowała treści dokumentu w związku ze sformułowaniami, dotyczącymi pewnych miejsc i "ze względu na Cypr". Natowski dyplomata uważa jednak, że wciąż jest szansa na "znalezienie rozwiązania" tej sytuacji przed szczytem NATO 11-12 lipca w Wilnie.

Choć plany regionalne dziś nie zostały zaaprobowane, to jednak oczekujemy, że plany te będą częścią serii ustaleń (gotowych) na szczyt w Wilnie w lipcu - powiedział wysokiej rangi przedstawiciel Stanów Zjednoczonych.

15:27

Gdyby Ukraina przestała teraz walczyć, to przestałaby istnieć jako niepodległe państwo. Gdyby Rosja zakończyła walki, to mielibyśmy pokój. Mamy jednego agresora - to Moskwa, prezydent Putin i siły rosyjskie. I mamy ofiarę agresji - Ukrainę. Wszystkie wysiłki na rzecz pokoju muszą uwzględniać ten punkt wyjścia - powiedział po zakończeniu dwudniowego posiedzenia ministrów obrony NATO sekretarz generalny sojuszu Jens Stoltenberg.

15:21

Jestem pewien, że na szczycie NATO w Wilnie 31 sojuszników zgodzi się na bardziej ambitne zobowiązania w kwestii wydatków na obronność - powiedział w kwaterze głównej NATO w Brukseli sekretarz generalny Jens Stoltenberg.

Inwestowanie w odstraszanie i obronność jest dziś tak ważne jak nigdy dotąd. Musimy zapewnić naszym obywatelom bezpieczeństwo. (...) Jesteśmy w trakcie uzgadniania nowych zobowiązań na rzecz obrony. Jestem pewien, że kiedy spotkamy się w Wilnie, to 31 sojuszników zgodzi się na bardziej ambitne zobowiązania - powiedział Norweg na konferencji prasowej po zakończeniu dwudniowego spotkania ministrów obrony krajów należących do Sojuszu.

Przypomniał, że w 2014 roku kraje członkowskie NATO obiecały zwiększyć w ciągu dekady wydatki na obronność do 2 proc. PKB.

Teraz jest natychmiastowa potrzeba zwiększenia wydatków obronnych. Nie powinno to być umieszczane w perspektywie dekady. Coraz więcej sojuszników zgadza się, że 2 proc. PKB nie powinno też być limitem, lecz minimum. Zdają sobie sprawę z tego, że jest pilna potrzeba zwiększenia wydatków obronnych. Nie jestem w stanie podać już teraz konkluzji szczytu (w Wilnie 11-12 lipca), ale jestem pewien, że będą większe zobowiązania i nie rozłożone na perspektywę 10-letnią - podkreślił Norweg.

15:15

Rosja pogratulowała w specjalny sposób przywódcom krajów afrykańskich, którzy przybyli do Kijowa - powiedział rzecznik Komisji Europejskiej Peter Stano, komentując atak rakietowy sił rosyjskich na Kijów i obwód kijowski.

Afrykańscy przywódcy, w tym prezydent Republiki Południowej Afryki Cyril Ramaphosa, przybyli do stolicy Ukrainy z misją pokojową.

Przedstawiciele krajów afrykańskich podczas podróży pociągiem z Polski do Kijowa / GCIS SOUTH AFRICA / HANDOUT / PAP/EPA

15:08

Wyemitowany przez ukraińską pocztę znaczek z wizerunkiem zatopionego krążownika rakietowego Moskwa, flagowej jednostki rosyjskiej Floty Czarnomorskiej, oraz fragmentem cytatu "Rosyjski okręcie wojenny, p... się" został uznany za najlepszy znaczek pocztowy na świecie w 2022 roku - poinformował portal Ukrainska Prawda.

15:01

Władimir Putin podczas przemówienia na międzynarodowym forum ekonomicznym w Petersburgu zamrożenie rosyjskich aktywów za granicą nazwał "rabunkiem". Według niego dzieje się to z naruszeniem prawa.

14:54

Sojusznicy zgadzają się, że Ukraina zbliżyła się do NATO w ciągu ostatniej dekady - powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg po zakończeniu dwudniowego spotkania ministrów obrony krajów należących do Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Jens Stoltenberg podkreślił również, że konieczne jest utworzenie "struktury", która zapewni Ukrainie bezpieczeństwo po zakończeniu wojny. Sekretarz generalny NATO podkreślił, że trwają prace nad utworzeniem Rady NATO-Ukraina, która byłaby platformą politycznej koordynacji między Sojuszem a Kijowem.

Norweg zastrzegł jednocześnie, że kwestia oficjalnego zaproszenia Ukrainy do NATO nie będzie tematem na zbliżającym się szczycie w Wilnie (11-12 lipca).

Nie będziemy dyskutować nad zaproszeniem Ukrainy do NATO, ale nad tym jak przybliżać Ukrainę do Sojuszu Północnoatlantyckiego - zadeklarował Norweg.

14:49

Według Władimira Putina Rosja "nie wróciła na ścieżkę samoizolacji" po nałożeniu sankcji przez Zachód. Prezydent Rosji stwierdził, że znacząco wzrosły obroty handlowe Rosji z krajami, które "nie ulegają chamskiemu naciskowi" Zachodu. Dodał, że wobec "głębokich i nieodwracalnych" zmian na świecie Rosja potrzebuje proaktywnej polityki gospodarczej.

14:43

Władimir Putin podczas przemówienia na międzynarodowym forum ekonomicznym w Petersburgu obiecał budowę obiektów infrastruktury, dróg i torów kolejowych, rozwój korytarzy transportowych, floty handlowej i obiektów turystycznych. Poinformował też o rekordowych wolumenach remontów dróg w Rosji.

14:37

Władimir Putin swoje przemówienie na międzynarodowym forum ekonomicznym w Petersburgu rozpoczął od powitania gości. Powiedział, że strategia, którą rok temu, kilka miesięcy po rozpoczęciu wojny, obrały rosyjskie władze, "zadziałała", a "biznes nabiera rozpędu".



14:31

Rosjanie są zainteresowani destabilizacją naszego kraju, dlatego po hydroelektrowni w Nowej Kachowce mogą wysadzić też okupowaną Zaporoską Elektrownię Jądrową - oznajmił w opublikowanym w czwartek wywiadzie dla amerykańskiej stacji NBC News prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

14:25

Kijów bada, czy belgijska broń przekazana Ukrainie mogła być użyta na terytorium Rosji - powiedział minister obrony Ukrainy swojej belgijskiej odpowiedniczce podczas spotkania w Brukseli.

Na początku czerwca amerykański dziennik "The Washington Post" opublikował zdjęcia przedstawiające rosyjskich bojowników antyputinowskich niosących belgijskie karabiny podczas ataku na terytorium Rosji. W mediach pojawiają się też informacje, że siły te korzystają z pojazdów taktycznych i karabinów przekazanych Ukrainie przez USA, Polskę i Czechy.

Belgijski premier Alexander De Croo powiedział, że "potraktuje to bardzo poważnie", jeśli przekazana broń będzie faktycznie używana w Rosji, ponieważ naruszyłoby to warunki dostaw broni. Kraj zwrócił się do Ukrainy o wyjaśnienie, co się stało.

14:20

Poparcie dla projektowanej uchwały ws. członkostwa Ukrainy w NATO wyraziły wszystkie kluby sejmowe uważając, że będzie to wzmocnienie Sojuszu i jest to w interesie Polski.

Przeciwne jest koło Konfederacji oceniając, że taka postawa może wciągnąć Polskę w konflikt światowy.

14:14

Wydatki na obronność państw NATO powinny wzrosnąć do 2,5 proc. PKB, z czego co najmniej 30 proc. powinno być przeznaczane na inwestycje. To jeden z celów estońskiej delegacji na lipcowy szczyt NATO w Wilnie - powiedział w wywiadzie dla telewizji ERR Pevkur minister obrony Estonii Hanno Pevkur.

14:08

Szef Ukraińskiego Związku Piłki Nożnej Andrij Pawełko został aresztowany na trzy miesiące - poinformowała agencja Interfax-Ukraina. Prokuratura stawia mu w toczącym się już postępowaniu zarzuty korupcyjne.

14:02

Sesja plenarna międzynarodowego forum ekonomicznego w Petersburgu z udziałem prezydentów Rosji i Algierii rozpoczęła się z godzinnym opóźnieniem.

13:55

Co najmniej sześć osób zostało rannych w wyniku popołudniowego ostrzału dzielnic Chersonia - poinformowała prokuratura regionalna.

13:50

Ukraiński więzień polityczny Wołodymyr Jakymenko, odbywający wyrok 15,5 roku pozbawienia wolności w kolonii karnej w Rosji, podciął sobie żyły w geście protestu przeciwko konieczności szycia mundurów dla żołnierzy wroga. Mężczyzna przeżył, chociaż odmówiono mu pomocy medycznej - powiadomił rzecznik praw człowieka Ukrainy Dmytro Łubinec.

13:44

Działający w Rosji koncern Mondelēz International, po mającym miejsce w Szwecji i Norwegii bojkocie jego wyrobów czekoladowych, nie zamierza rezygnować z biznesu w rządzonym przez Władimira Putina kraju. Zapowiedział jedynie wydzielenie do końca roku rosyjskiej spółki ze swoich struktur międzynarodowych. Poprzez bojkot skandynawscy konsumenci protestują przeciwko niewycofaniu się firmy z działalności w Rosji.

13:37

Kreml poinformował, że w swoim przemówieniu na forum ekonomicznym w Petersburgu Władimir Putin oceni sytuację gospodarczą w Rosji, a także wypowie się na temat "specjalnej operacji wojskowej" (tak Rosjanie określają inwazję na Ukrainę). Podczas sesji plenarnej wystąpi również prezydent Algierii Abd al-Madżid Tabbun.

13:31

W rosyjskim Petersburgu trwa międzynarodowe forum ekonomiczne. W planach jest dziś wystąpienie Władimira Putina. Podczas jego przemówienia uczestnicy forum nie będę mogli korzystać z mobilnego internetu.

13:23

Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej poinformowało, że od początku "specjalnej operacji wojskowej" (tak Rosjanie określają inwazję na Ukrainę - przyp. red.) ponad 10 tys. żołnierzy otrzymało płatność "za osobiste zniszczenie lub zajęcie sprzętu wojskowego wroga".

13:17

Wojska ukraińskie napotykają na froncie zaciekły opór armii rosyjskiej - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w rozmowie z amerykańską telewizją NBC News.

13:09

Moskiewski sąd odmówił wpuszczenia dziennikarzy na salę rozpraw podczas procesu Aleksieja Nawalnego. Kolejny proces opozycjonisty rozpocznie się 19 czerwca.



13:02

W wyniku przeprowadzonego przez Rosjan ataku rakietowego w Kijowie nie doszło do uszkodzenia obiektów infrastruktury - poinformował mer stolicy Witalij Kliczko.

"Uściślenie. W Kijowie w dzielnicy Padół było słychać głośne wybuchy w wyniku działania obrony powietrznej obok stolicy. W ataku nie doszło do uszkodzenia obiektów czy budynków w Kijowie" - napisał w Telegramie Kliczko.

W okolicy południa obwód kijowski i stolica stały się celem rosyjskiego ataku rakietowego. Obrona powietrzna powiadomiła o zestrzeleniu sześciu rakiet hipersonicznych Kindżał i sześciu pocisków manewrujących Kalibr, a także dwóch dronów. Wszystkie pociski wystrzelone przez rosyjską armię zostały zestrzelone.

W obwodzie kijowskim w wyniku ataku rakietowego doszło do uszkodzenia budynków mieszkalnych i sklepu. Prokuratura poinformowała o dwóch rannych osobach. Rany odniósł kierowca samochodu, a także 82-letnia kobieta.

Do ataku doszło w trakcie wizyty w Kijowie liderów państw afrykańskich, w tym prezydenta Republiki Południowej Afryki, Cyrila Ramaphosy.

12:54

Ostrzeliwując Kijów, gdzie przebywają z wizytą przywódcy państw afrykańskich, Władimir Putin po raz kolejny zademonstrował, że jest gotów lekceważyć bezpieczeństwo zagranicznych liderów. Rosjanie atakują naszą stolicę zawsze wówczas, gdy gościmy tam delegacje wysokiego szczebla - zauważył szef kancelarii prezydenta Ukrainy Andrij Jermak.

12:47

Na trzy lata kolonii karnej skazano młodą kobietę, która wsparła finansowo białoruskich ochotników z pułku im. Konstantego Kalinowskiego, walczących po stronie ukraińskiej przeciwko Rosji - poinformował niezależny białoruski portal Nasza Niwa.

Wyrok zapadł w środę. Była dyrektor firmy informatycznej Anastasija Pietroczenko została skazana z artykułu dotyczącego "finansowania działalności ekstremistycznej". Kobieta przebywała w areszcie od października 2022 roku, gdy zatrzymano ją za przelanie pieniędzy na działalność pułku im. Konstantego Kalinowskiego.



12:40

Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej utworzył na Białorusi wojskowy wydział śledczy. Rosjanie tłumaczą to faktem, że na Białorusi znajdują się rosyjskie wojska.

12:00

Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy podało, że w trakcie rosyjskiego ataku udało się zestrzelić 6 hipersonicznych pocisków Kindżał, 6 pocisków manewrujących Kalibr oraz dwa drony zwiadowcze.

Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że nie ma ofiar w ludziach ani większych zniszczeń.



11:55

"Władimir Putin 'buduje zaufanie', przeprowadzając największy od tygodni atak rakietowy na Kijów w czasie wizyty afrykańskich przywódców w naszej stolicy. Rosyjskie rakiety to wiadomość dla Afryki: Rosja chce więcej wojny, a nie pokoju" - napisał na Twitterze szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba.