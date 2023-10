Ostatniej nocy zaatakowaliśmy przy pomocy dronów obóz polowy wroga w graniczącym z Ukrainą obwodzie kurskim w Rosji; straty przeciwnika mogą być znaczne, ponieważ odnotowano aż 18 eksplozji - poinformowały źródła w Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), cytowane przez ukraińskie media. Do pięciu wzrosła liczba ofiar po ataku Rosji na Zaporoże. Prezydent Rosji Władimir Putin spotkał się za przywódcą Chin. Xi Jingping zapewnił Putina o współpracy między Chinami a Rosją. Środa jest 602. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Najważniejsze informacje na temat tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, znajdziecie w naszej relacji z 18.10.2023 r.

Zniszczenia wojenne w Awdijiwce w obwodzie donieckim / Yevhen Titov / PAP

18:17

Awdijiwka w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy nie odgrywa dla rosyjskiej armii istotnej roli pod kątem wojskowym, ale stanęła rosyjskiemu wojsku kością w gardle. Natarcie na miasto może być powtórzone - uważa ukraiński ekspert ds. wojskowości Ołeksij Hetman.

Awdijiwka to przyczółek, który "stoi kością w gardle" Rosjanom od 2014 roku, bo z tego miejsca Ukraińcy mogą mieć kontrolę ogniową nad Donieckiem - podkreślił ekspert cytowany przez RBK-Ukraina.

"Nie robimy tego. Ale Rosjanie chcieliby stworzyć tam pewien przyczółek. Jednak nie mogą. Działania zbrojne trwają tam od dziewięciu lat, próbują nas stopniowo z tego przyczółku wypychać" - dodał.

Rosyjska armia uważa Awdijiwkę za przyczółek do ukraińskiej ofensywy na okupowany Donieck - zaznaczył Hetman.

18:01

"Liczba ofiar nocnego ataku terrorystycznego raszystów w Zaporożu wzrosła do pięciu. Spod gruzów wydobyto ciała trzech osób uznanych za zaginione" - przekazał gubernator obwodu zaporoskiego na południowym wschodzie Ukrainy Jurij Małaszko.

W nocy Rosjanie uderzyli w Zaporoże rakietami S-300. Jedna z nich uderzyła w blok. Zniszczonych zostało 8 mieszkań.

16:25

We wtorek światło dzienne ujrzała informacja, że Ukraińcy po raz pierwszy - z sukcesem - użyli rakiet dalekiego zasięgu ATACMS. Wykorzystano je do ataków na lotniska w okupowanych miastach Berdiańsk i Ługańsk. Rosjanie zawsze twierdzili, że przekazanie tego typu uzbrojenia będzie przekroczeniem czerwonej linii. Czy na pewno? Do sprawy odniósł się Władimir Putin.

15:01

Obecne natarcie rosyjskie na Awdijiwkę jest największe nie tylko od początku obecnej inwazji, ale od wybuchu walk w 2014 roku w Donbasie na wschodzie Ukrainy - ocenił mer tego miasta Witalij Barabasz. Jego zdaniem w najbliższych dniach dojdzie do dalszego zaostrzenia walk.

Mogę z całą pewnością powiedzieć, że jest to najsilniejsze natarcie na Awdijiwkę w ciągu całej tej wojny, poczynając od 2014 roku - powiedział Barabasz.

Relacjonował, że liczba ostrzałów rosyjskich i działań ofensywnych na terenie całej gminy nieco spadła. Jednak na pozycjach bojowych "nie jest spokojniej", jest "bardzo gorąco", trwają całodobowe ostrzały i walki - poinformował mer.

Ocenił, że siły ukraińskie ustabilizowały sytuację na kierunku Awdijiwki, ale wkrótce dojdzie do kolejnego zaostrzenia.

12:43

Ostatniej nocy zaatakowaliśmy przy pomocy dronów obóz polowy wroga w graniczącym z Ukrainą obwodzie kurskim w Rosji; straty przeciwnika mogą być znaczne, ponieważ odnotowano aż 18 eksplozji - poinformowały źródła w Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), cytowane przez ukraińskie media.

Celem ostrzału był obóz w miejscowości Postojałyje Dwory, rozmieszczony niedaleko lotniska wojskowego Chalino. Stacjonowało tam do 3 tys. rosyjskich żołnierzy i około 80 jednostek sprzętu.

Mieszkańcy okolicznych wsi przez całą noc przekazywali w mediach społecznościowych, że słyszą odgłosy wybuchów.

10:08

W ciągu ostatnich dwóch tygodni nastąpił znaczny wzrost rosyjskiej aktywności ofensywnej na osi Kupiańsk-Łyman i jest wysoce prawdopodobne, że jest to część trwającej rosyjskiej ofensywy prowadzonej na wielu osiach we wschodniej Ukrainie - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

Celem rosyjskich sił lądowych na tej osi jest prawdopodobnie posuwanie się na zachód do rzeki Oskoł, aby stworzyć strefę buforową wokół obwodu ługańskiego.

Dodano, że w ostatnich miesiącach rosyjskie wojska lądowe zwiększyły swoją zdolność bojową na kierunku Kupiańsk-Łyman, jednak siły ukraińskie utrzymują znaczącą obecność obronną na tej osi i jest bardzo mało prawdopodobne, aby Rosjanie osiągnęli znaczący przełom operacyjny.

09:06

Uderzenia amerykańskimi pociskami ATACMS, przeprowadzone przez siły ukraińskie, zmuszą rosyjskie dowództwo do rozproszenia zasobów lotnictwa i przeniesienia niektórych samolotów na lotniska położone dalej od linii frontu - ocenia Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Eksperci wskazują, że przeniesienie samolotów na tyły opóźni czas ich wsparcia operacji wojsk lądowych. Dotyczy to zwłaszcza śmigłowców rosyjskich, które dotąd operowały na niewielkich odcinkach frontu przez długi czas, starając się niszczyć ukraińskie oddziały zmechanizowane. "Rozproszenie zasobów lotnictwa na większą liczbę lotnisk postawi też przed rosyjskimi siłami powietrzno-kosmicznymi większe wyzwania, jeśli chodzi o ciągłość i koordynację" - dodaje ISW.



06:36

Prezydent Rosji Władimir Putin spotkał się za przywódcą Chin. Xi Jingping zapewnił Putina o współpracy między Chinami a Rosją.

Wzajemne zaufanie między dwoma krajami stale się umacnia - oświadczył Xi Jinping. Podkreślił też, że wymiana handlowa jest rekordowo wysoka.

Xi zaapelował o wspólne działania Rosji i Chin na rzecz utrzymania - jak to ujął - "równości i sprawiedliwości" międzynarodowej.



06:30

Rosyjski system obrony powietrznej przechwycił w nocy 28 ukraińskich dronów - poinformowało rosyjskie ministerstwo obrony narodowej. Drony zostały przechwycone nad Biełgorodem i Morzem Czarnym.

06:28

Dwie osoby zginęły w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na Zaporoże na Ukrainie - poinformował szef władz obwodowych Jurij Małaszko.

"Dziś w nocy w godzinach od 01:33 do 01:48 siły terrorystyczne przeprowadziły sześć ataków rakietowych na terytorium miasta Zaporoże. Trwa ustalanie rodzaju rakiet. Jedna z nich trafiła w wieżowiec w centralnej części miasta" - napisał Małaszko na Telegramie.

Uszkodzonych zostało osiem mieszkań.