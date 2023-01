Liczba mieszkańców położonego na południu Ukrainy Chersonia zmalała wskutek wojny z 330 tys. do niecałych 70 tys. - poinformował w ukraińskiej telewizji rzecznik prasowy komendantury wojskowej Chersonia Dmytro Płetenczuk. Wśród tych, którzy pozostali w mieście, dominują osoby niezdolne do przemieszczania się i najbiedniejsze. Szczyt Unia Europejska-Ukraina odbędzie się 3 lutego w Kijowie - podało biuro prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. O dacie szczytu informowały wcześniej służby prasowe Rady Europejskiej, nie określając jednak, gdzie się on odbędzie. Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej potwierdziło doniesienia o ukraińskim ataku rakietowym na tymczasową bazę rosyjskich żołnierzy w Makiejewce w obwodzie donieckim, do którego doszło w noc sylwestrową. Resort obrony poinformował, że zginęło 63 żołnierzy. Centrum Komunikacji Strategicznej Sił Zbrojnych Ukrainy podało natomiast, że życie straciło 400 Rosjan, a 300 zostało rannych. Szef ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) Kyryło Budanow twierdzi, że Rosji wystarczy pocisków na 2-3 zmasowane bombardowania Ukrainy. 2 stycznia 2023 roku jest 313. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą śledzimy dla was w naszej relacji na żywo. Informacje w niej są aktualizowane na bieżąco.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie : Ślady wojny w jednej z miejscowości w pobliżu frontu w obwodzie donieckim / EUGENE TITOV / PAP 20:09 Liczba mieszkańców położonego na południu Ukrainy Chersonia zmalała wskutek wojny z 330 tys. do niecałych 70 tys. - poinformował w ukraińskiej telewizji rzecznik prasowy komendantury wojskowej Chersonia Dmytro Płetenczuk. Wśród tych, którzy pozostali w mieście, dominują osoby niezdolne do przemieszczania się i najbiedniejsze. Są też tacy, którzy zostają, bo uważają, że tak trzeba. Jednak jeszcze raz apelujemy, aby w miarę możliwości na razie opuścić miasto, ponieważ w tej chwili w Chersoniu nie ma bezpiecznych miejsc - dodał Płetenczuk.

19:09 Szczyt Unia Europejska-Ukraina odbędzie się 3 lutego w Kijowie - podało biuro prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. O dacie szczytu informowały wcześniej służby prasowe Rady Europejskiej, nie określając jednak, gdzie się on odbędzie.

16:09 Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej potwierdziło doniesienia o ukraińskim ataku rakietowym na tymczasową bazę rosyjskich żołnierzy w Makiejewce w obwodzie donieckim, do którego doszło w noc sylwestrową. Resort obrony poinformował, że zginęło 63 żołnierzy. Centrum Komunikacji Strategicznej Sił Zbrojnych Ukrainy podało natomiast, że życie straciło 400 Rosjan, a 300 zostało rannych. Zobacz również: Potężny atak Ukraińców na rosyjską bazę. Ilu żołnierzy zginęło? 15:12 Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowała, że w toku śledztwa zebrała dowody przeciw szefowej rosyjskiego banku centralnego Elwirze Nabiullinej, dotyczące jej udziału "w finansowaniu ugrupowań wojskowych kraju-agresora". Służby oświadczyły, że sformułowały wobec Nabiullinej podejrzenia o możliwości popełnienia przestępstwa. W szczególności, uznano że szefowa banku centralnego organizowała wprowadzanie rosyjskiego rubla na terytoriach ukraińskich okupowanych przez Rosję. Nabiullina "wydała polecenie otworzenia "filli" kontrolowanego przez Kreml banku Promswiazbank na bazie przejętych oddziałów ukraińskich instytucji finansowych" - dodała SBU. "Oprócz tego, szefowa Banku Rosji wspierała okupacyjną rosyjską administrację lokalną w blokowaniu obiegu hrywny. Wróg, by zrealizować ten krok, zabronił na zagarniętych terytoriach operacji elektronicznych i rozliczeń gotówkowych w hrywnach" - czytamy w komunikacie. 13:27 "W pierwszej rozmowie telefonicznej w nowym roku z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim zapewniłam o naszym całkowitym poparciu dla narodu ukraińskiego i przekazałam najlepsze życzenia na rok 2023. UE będzie stać u waszego boku tak długo, jak będzie to konieczne. Popieramy waszą heroiczną walkę. Walkę o wolność i przeciw brutalnej agresji" - napisała na Twitterze przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen po rozmowie telefonicznej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. "Pomagamy wam przetrwać tę zimę, dostarczając generatory, żarówki, schrony, autobusy szkolne. I kontynuujemy nasze wsparcie finansowe. Wkrótce zaczniemy wypłacać comiesięczne transze z naszego 18-miliardowego pakietu wsparcia" - dodała szefowa KE. 12:33 Władze Rosji są przygotowane na to, że w ciągu najbliższych czterech-pięciu miesięcy wojny z Ukrainą stracą nawet 70 tys. żołnierzy; jest to koszt, który Kreml uważa za akceptowalny - oznajmił przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) Andrij Czerniak w rozmowie z portalem RBK-Ukraina. Serwis przypomniał ocenę naczelnego dowódcy sił zbrojnych Ukrainy generała Wałerija Załużnego, który w grudniu wyraził przypuszczenie, że wróg "gdzieś za Uralem" szykuje nowe wojska w liczbie 200 tys. żołnierzy, aby ponownie zaatakować sąsiedni kraj. Według Kijowa do takiej ofensywy dojdzie najprawdopodobniej pomiędzy styczniem i marcem. Jak przewiduje Załużny, nowa odsłona wojny może rozpocząć się w Donbasie, ale nie da się wykluczyć także ataku w kierunku Kijowa, natarcia od strony Białorusi, a nawet szturmu na południowym odcinku frontu. 10:15 W nocy w Kijowie zmarł 46-letni mężczyzna, ranny w wyniku sobotniego ataku rakietowego rosyjskich wojsk - oznajmił na Telegramie mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko. Była to druga ofiara ostrzału tego miasta, przeprowadzonego 31 grudnia. W całej Ukrainie zginęły wówczas cztery osoby. 10:10 W ciągu pięciu ostatnich dni ukraińskie i rosyjskie wojska prawdopodobnie walczyły o ustanowienie kontroli nad strategicznie ważną trasą Swatowe-Kreminna w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy; jest to kluczowy szlak zaopatrzenia sił rosyjskich na północnym odcinku frontu w Donbasie - oznajmił brytyjski resort obrony. "Gdyby armia Ukrainy zdołała przejąć kontrolę nad tym szlakiem komunikacyjnym, rosyjska obrona (okupowanego) miasta Kreminna uległaby jeszcze większemu osłabieniu" - dodano w komunikacie ministerstwa. 09:01 W poniedziałek nad ranem rosyjscy okupanci w Melitopolu, w obwodzie zaporoskim, "zostali wyrwani ze snu"; w okolicach miasta doszło do potężnego wybuchu - tak na Telegramie opisywał lojalny wobec Kijowa mer Melitopola Iwan Fedorow. Jak doprecyzowały miejscowe media, zaatakowano bazę rosyjską pomiędzy miejscowościami Myrne i Piwniczne. Stały tam dacze, czyli prywatne domy wypoczynkowe. Tuż obok tej wsi, w lesie, wojska rosyjskie ukrywają swoje uzbrojenie i sprzęt wojskowy. W ostatnich dniach Rosjanie zaczęli osiedlać się w prywatnych domach, a nie w budynkach administracyjnych, ponieważ pod koniec grudnia ostrzelano dom kultury w Myrnem, gdzie stacjonowali agresorzy - czytamy na łamach lokalnego portalu RIA Melitopol. 08:37 W nocy zestrzeliliśmy wszystkie drony bojowe, przy pomocy których rosyjscy najeźdźcy zaatakowali Ukrainę; zneutralizowano 41 bezzałogowców wroga, z czego 39 produkcji irańskiej - oznajmiło dowództwo ukraińskich sił powietrznych. Podobne informacje przekazał ukraiński sztab generalny, który powiadomił, że w ciągu minionej doby zneutralizowano wszystkie rosyjskie bezzałogowce. W niedzielę i w nocy z niedzieli na poniedziałek przeciwnik wystrzelił w kierunku Ukrainy 44 drony Shahed-131 i Shahed-136, lecz żaden z nich nie zdołał dotrzeć do celu. Łącznie Rosjanie przeprowadzili 51 ataków z powietrza - czytamy w komunikacie sztabu na Facebooku. 07:26 W wyniku skutecznego ataku ukraińskich wojsk na koszary wroga w Makiejewce w Donbasie zginęło około 400 rosyjskich rezerwistów zmobilizowanych na wojnę z Ukrainą, a 300 zostało rannych; ostrzał miał miejsce w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia - powiadomiło Centrum Komunikacji Strategicznej Sił Zbrojnych Ukrainy. Zobacz również: Atak Ukraińców na rosyjskie koszary. Zginęło 400 zmobilizowanych 06:05 W wyniku nocnego ataku powietrznego Rosjan na Kijów uszkodzone zostały obiekty infrastruktury energetycznej - poinformował nad ranem mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko. Według niego w mieście doszło do awaryjnych przerw w dostawie prądu i niektóre obiekty ciepłownicze zostały odłączone od zasilania. Władze wojskowe obwodu kijowskiego podały, że obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 20 rosyjskich obiektów powietrznych nad Kijowem. W wyniku ataku na stolicę uszkodzony został budynek mieszkalny, a 19-letni mężczyzna został ranny. 05:06 Szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ukrainy Ołeksij Daniłow ostrzegł, że Rosja może stać się "kolonią" jednego z sąsiednich krajów, a taka sytuacja może być bardzo niebezpieczna. Nie sprecyzował, czy chodzi o Chiny. "Faktem jest, że Rosjanie mogą mieć właścicieli" - powiedział Daniłow, cytowany przez portal Ukraińska Prawda. Według Daniłowa "dziś obserwujemy, że pewne sąsiednie państwo już stopniowo przejmuje kontrolę nad Federacją Rosyjską, bo ma tam swoje własne interesy. I to jest bardzo, bardzo niebezpieczny trend dla całego świata, w tym dla nas". "Mówię o bardzo skomplikowanych rzeczach - są to kraje, które posiadają broń nuklearną. Rosja może wymieniać technologie nuklearne na pociski, których nie posiada" - wyjaśnił. 05:05 Szef ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) Kyryło Budanow twierdzi, że Rosji wystarczy pocisków na 2-3 zmasowane bombardowania Ukrainy. 05:02 Jak podała administracja wojskowa Kijowa, w wyniku nalotu na stolicę uszkodzony został budynek mieszkalny, a 19-letni mężczyzna został ranny. Rosyjskie ataki dronów są wymierzone w infrastrukturę krytyczną w Kijowie i otaczającym go regionie - poinformował w nocy na Telegramie Ołeksij Kułeba, szef władz obwodu kijowskiego. 05:00 W niedzielę o godzinie 23:44 czasu lokalnego ogłoszono alarm powietrzny w obwodach kijowskim, czerkaskim, kirowohradzkim, połtawskim, sumskim, charkowskim, dniepropietrowskim, mikołajowskim, chersońskim, zaporoskim, donieckim i ługańskim, a także na okupowanym przez Rosjan Krymie. O zagrożeniu poinformował szef kijowskich władz obwodowych Ołeksij Kułeba. Potwierdził, że stolicy grozi kolejny atak szahedów, ale zapewnił, że w regionie działa już obrona przeciwlotnicza i zaapelował do mieszkańców o pozostanie w schronach i bezpiecznych miejscach. Według portalu Ukraińska Prawda w Kijowie słychać wybuchy, zwłaszcza w centrum miasta. 04:55 Władze obwodu mikołajewskiego na południu Ukrainy poinformowały w niedzielę wieczorem o wystrzeleniu przez wojska rosyjskie dwóch grup irańskich aparatów bezzałogowych typu Shahed. W kilku regionach Ukrainy ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Agencja UNIAN podała, że alarm przeciwlotniczy ogłoszono również w obwodach: kirowohradzkim i donieckim. 04:54 1596 obywateli Ukrainy wróciło z niewoli rosyjskiej do końca 2022 roku - poinformowały władze ukraińskie. Większość uwolnionych - 1464 osoby - to wojskowi ukraińscy. Cywile stanowią pozostałą grupę uwolnionych - 132 osoby. 04:50 Drony i rakiety nie pomogą Rosji, ponieważ Ukraińcy są zjednoczeni, a Rosjanie odosobnieni - oświadczył prezydent Wołodymyr Zełenski w wieczornym wystąpieniu. Podkreślił, że siły ukraińskie strąciły w noworoczną noc 45 dronów irańskich. W noc sylwestrową na całym terytorium Ukrainy ogłoszono alarm przeciwlotniczy. W centralnych regionach kraju alarm trwał od godz. 23 wieczorem 31 stycznia do godz. 5 rano 1 stycznia. Zobacz również: Potężny atak Ukraińców na rosyjską bazę. Ilu żołnierzy zginęło?

Tajemnicza blondynka na zdjęciach z Putinem. Kim jest?

Atak Ukraińców na rosyjskie koszary. Zginęło 400 zmobilizowanych

Prezydent Finlandii: Putin przeliczył się jak niegdyś Stalin

Joanna Potocka, Maciej Nycz