"Benedykt XVI zostawił po sobie Kościół bardzo dobrze doktrynalnie przygotowany" - mówił ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier w Porannej rozmowie w RMF FM. Na pytanie, czy zmarły papież zrobił wszystko, co mógł, w sprawie pedofilii duchownych, gość Roberta Mazurka odparł: "W moim przekonaniu tak".

Benedykt XVI mówił o zaskoczeniu, mówił o zdziwieniu - zaznaczył ks. Franciszek Longchamps de Bérier, kierownik Katedry Prawa Rzymskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Musimy się zastanowić, na ile człowiek, który już ma swoje lata i stoi na czele tak wielkiej organizacji, jest w stanie podejmować bardzo szczegółowe działania. Powinien wyznaczać kierunki motywować do konkretnych działań, a do tego jest cały aparat Kurii Rzymskiej i nie tylko, tam mamy cała masę prawników kanonistów - tłumaczył gość Porannej rozmowy w RMF FM.

Ks. Longchamps de Bérier wskazał, jakie były najważniejsze doktrynalne wskazania papieża Benedykta XVI. Jego encykliki mówią o najważniejszych zagadnieniach: o Bogu, o nadziei, że poziom niesprawiedliwości na świecie wskazuje, że musi być Sąd Ostateczny. I wreszcie te uwagi mówiące o miłosierdziu, ale zawsze czynionego w prawdzie - a więc bardziej miłosierdzie niż sprawiedliwość, ale sprawiedliwość jest ważna - wyliczał gość Roberta Mazurka.

Czy po przypadku Benedykta XVI, który zdecydował się na przejście na emeryturę, będziemy mieć teraz do czynienia z nowym standardem w tym względzie?

To jest możliwe. To jest zupełnie nowa jakość. My w ogóle żyjemy teraz dłużej - stwierdził gość Porannej rozmowy w RMF FM.

Czy podobnie może postąpić papież Franciszek? Powiedział, że rozeznał tę sytuację i wyzwania , które przed nim stoją i stwierdził, ze powinien przejść na inną pozycję. W pewnym momencie trzeba też przejść do pozycji dziadka. Papież Benedykt pokazał drogę - dodał ks. Longchamps de Bérier.

A kto będzie następnym papieżem - dopytywał Robert Mazurek. Jan XXIV. Na pewno będzie papież na Światowych Dniach Młodzież - odparł ks. Longchamps de Bérier.