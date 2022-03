Dziś 16. dzień wojny w Ukrainie. Wojska Rosji zaatakowały m.in. lotniska w Łucku i Iwano-Frankowsku. Naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał Wałerij Załużny przekazał, że ukraińska armia zniszczyła rosyjski punkt dowodzenia pod Kijowem. Szef MSW Ukrainy Anton Heraszczenko poinformował z kolei, że porwano mera Melitopola. Coraz trudniejsza sytuacja panuje w Mariupolu – brakuje leków, wody i żywności. Zginęło już ponad 1,5 tys. mieszkańców. Z medialnych doniesień wynika, że Białoruś szykuje się do inwazji na Ukrainę. Prezydent Wołodymyr Zełenski wystąpił zdalnie przed polskim parlamentem. "Nie zostaliśmy sami z wrogiem. Polacy są z nami" - powiedział Wołodymyr Zełenski. Najnowsze informacje dotyczące sytuacji w Ukrainie, zdjęcia i filmy, a także reakcje świata znajdziecie w naszej relacji minuta po minucie 11.03.2022r.

Zniszczony budynek w Charkowie. / VASILIY ZHLOBSKY / PAP/EPA

Minuta po minucie zbieramy dla Was najświeższe wiadomości z ukraińskich miast, relacje naszych specjalnych wysłanników i międzynarodowe reakcje oraz komentarze. W naszych relacjach znajdziecie także zdjęcia i filmy prosto z Ukrainy.

Najważniejsze informacje w skrócie:

21:52

Wojsko ukraińskie zniszczyło rosyjski punkt dowodzenia pod Kijowem - poinformował wieczorem naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał Wałerij Załużny. Generał opublikował nagranie podpisane: "Bayraktar. Makarów. 11.03.2022".

21:40

Zaangażowanie przez Rosję syryjskich bojowników na Ukrainie byłoby dalszą eskalacją wojny - powiedział rzecznik Departamentu Stanu Ned Price. Jednocześnie dodał, że jak dotąd nie ma informacji, by Syryjczycy byli na Ukrainie.

21:33

Rosyjski ostrzał ponownie uniemożliwił ewakuację cywilów z Mariupola na południowym wschodzie Ukrainy - poinformowała ukraińska wicepremier Iryna Wereszczuk.

21:28

Wieczorem zakończyła się odprawa prezydenta Andrzeja Dudy z premierem, ministrami, dowódcami i szefami służb - poinformowała kancelaria prezydenta. Przekazała, że omówiono m.in. wsparcie i scenariusze rozwoju wydarzeń na Ukrainie oraz działania państwa związane z kryzysem uchodźczym.

21:22

MSZ Ukrainy wezwało wieczorem świat do zareagowanie na porwanie przez Rosjan mera Melitopolu na południowym wschodzie Ukrainy - Iwana Fedorowa. Porwanie 11 marca przez Rosjan mera Melitopolu jest jednym z przykładów poważnego łamania przez Rosję norm i zasad prawa międzynarodowego - podkreśla MSZ.

21:20

Bruksela roi się od szpiegów m.in. z Rosji, a jedna trzecia rosyjskiego personelu dyplomatycznego w Brukseli to oficerowie wywiadu - informują belgijskie media. Z tego powodu Parlament Europejski zwrócił się do Belgii o większe wysiłki w zakresie kontrwywiadu.

21:15

Rosyjskie wojska otworzyły ogień do obiektów cywilnych w Mikołajowie - poinformował wieczorem w komunikatorze Telegram gubernator obwodu mikołajowskiego Witalij Kim.

21:13

Pink Floyd wycofuje swoje utwory z serwisów streamingowych w Rosji i Białorusi. Znikną z nich także solowe albumy Davida Gilmoura.

21:07

Dziękujemy, że przyjmujecie Ukraińców jak swoich; uratowani wrócą do kraju z waszym ciepłem w sercach - pisze pierwsza dama Ukrainy Ołena Zełenska, zwracając się do krajów pomagających jej rodakom. Podkreśla, że najwięcej ukraińskich uchodźców jest w Polsce.

21:06

Prezydenci Władymir Putin i Alaksandr Łukaszenka ustalili, że Rosja dostarczy Białorusi nowoczesny sprzęt wojskowy. Jak podaje białoruska państwowa agencja BiełTA, Moskwa i Mińsk mają też wzajemnie się wspierać w obliczu zachodnich sankcji.

20:53

Oblężony Mariupol to obecnie najgorsza katastrofa humanitarna na świecie - stwierdził szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba na Twitterze. Zaapelował też po raz kolejny o samoloty dla ukraińskiej armii.

"1582 zabitych cywilów w 12 dni (...). Nie potrafiąc pokonać armii ukraińskiej, Putin bombarduje bezbronnych, blokuje pomoc humanitarną. Potrzebujemy samolotów, aby powstrzymać rosyjskie zbrodnie wojenne" - napisał Kułeba.

20:45

Około 74 rosyjskich żołnierzy wziętych do niewoli przebywa w obwodzie sumskim, na północy Ukrainy - poinformował szef administracji obwodowej Dmytro Żywycki, którego cytuje agencja Interfax-Ukraina.

20:36

Rosyjscy wojskowi otworzyli ogień z broni strzeleckiej do cywilów czekających na ewakuację w mieście Bucza w obwodzie kijowskim - podało biuro prokuratora generalnego Ukrainy. Jedna osoba została ranna.

20:34

Nie widzimy oznak wskazujących na rychłe wkroczenie wojsk białoruskich na Ukrainę - powiedział rzecznik Pentagonu John Kirby. Zaznaczył jednak, że taki ruch nie jest wykluczony, powołując się na słowa Alaksandra Łukaszenki o potrzebie ochrony sił rosyjskich.

20:27

Interpol poinformował w komunikacie, że wprowadzi zaostrzone kontrole informacji pochodzących z Rosji, ale nie zastosuje się do wniosku o wykluczenie jej, jest bowiem organizacją neutralną, co ma szczególne znaczenie, gdy kraje członkowskie prowadzą wojnę.

20:21

Jak poinformował wieczorem wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik, na numery z prefiksem UA w Warszawie i Poznaniu rozesłano ALERT RCB - z informacją o odjeździe pociągu specjalnego dla obywateli Ukrainy do Monachium.

20:18

Prywatna najemnicza firma wojskowa, tzw. grupa Wagnera, rozpoczęła na szeroką skalę nabór najemników na wojnę na Ukrainie - informuje rosyjskojęzyczny serwis BBC. Dodaje, że grupa Wagnera zatrudnia obecnie prawie wszystkich chętnych.

20:17

YouTube poinformował, że zablokował na całym świecie kanały powiązane z państwowymi mediami Rosji. "Polityka firmy zabrania przekazywania treści, które zaprzeczają udokumentowanym aktom przemocy lub je umniejszają" - powiedział rzecznik firmy Farshad Shadloo.

20:15

Premier Izraela Naftali Benet miał poradzić prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu, by przyjął ofertę Rosji w sprawie zakończenia wojny - podał portal Axios, powołując się na wysokiego rangą przedstawiciela władz ukraińskich. Izrael zaprzeczył tym doniesieniom.

Według cytowanego przez portal źródła, określonego mianem "wysokiego rangą ukraińskiego urzędnika", Zełenski miał odrzucić sugestię Beneta.

20:02

Cytat Jesteśmy gotowi na to, że Białorusini przyłączą się do rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie. oświadczył szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow

20:00

Senat ponownie skierował do rozpatrzenia przez komisje ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy. Wcześniej kontrowersje wzbudziło głosowanie jednej z poprawek. Poprawka ta zakładała m.in. wykreślenie przepisu o tzw. bezkarności urzędniczej za złamanie dyscypliny finansów publicznych w czasie wojny.

19:45

Szef ukraińskich kolei państwowych Ołeksandr Kamyszyn zaapelował do Białorusinów o to, by sabotowali przewożenie na Ukrainę białoruskich sił zbrojnych.

Cytat Zwracam się do Białorusinów. Kolejarzy, kołchoźników, ludzi innych zawodów, cywilów i wojskowych. Nasz wywiad mówi, że dziś wasze wojska są wysuwane w stronę Ukrainy. Proszę was, wiemy, że wśród was są jeszcze uczciwi ludzie. Zróbcie wszystko, co w waszej mocy, by powstrzymać wasze wojska. Słowem i czynem. zaapelował Kamyszyn

19:32

Jesteśmy gotowi na to, że Białorusini przyłączą się do rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie - oświadczył szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow. "Utrzymujemy sytuację pod kontrolą. Zdajemy sobie sprawę, że dla nas to jest niebezpieczna sytuacja, jeśli Białorusini dołączą się do Rosji, ale jesteśmy na to gotowi" - powiedział, cytowany przez portal RBK-Ukraina.

19:26

Publikujemy reporterskie notatki z ostatnich chwil przed rosyjską inwazją na Ukrainę i pierwszych dni wojny. Z perspektywy ludzi i ich emocji. Autorami są Patryk Michalski z Wirtualnej Polski i Mateusz Chłystun z RMF FM, którzy od początku roku spędzili blisko miesiąc w Ukrainie.

19:24

Cytat To, jak Polska przyjęła ukraińskich uchodźców, i z jak wielką serdecznością to zrobiła to wielkie osiągnięcie, Niemcy zrobią to samo. powiedział kanclerz Niemiec Olaf Scholz, po nieformalnym szczycie UE w Wersalu

19:10

Twierdzenia Kremla, że na Ukrainie jest amerykański program broni biologicznej, to prowokacja - powiedziała ambasador USA przy ONZ Linda Thomas-Greenfield podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ. Ostrzegła, że to Rosja może użyć broni chemicznej lub biologicznej.

19:03

W schronie na terenie meczetu w Mariupolu na południowym wschodzie Ukrainy ukrywa się prawie 90 obywateli Turcji, w tym ponad 30 dzieci - poinformował Petro Andriuszczenko, doradca mera Mariupola.

19:02

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że Rosja nasili terrorystyczne metody prowadzenia wojny, a także ataki rakietowe i bombardowania infrastruktury cywilnej - poinformował sztab generalny ukraińskiej armii w komunikacie opublikowanym na Facebooku.

19:01

Bombardowanie szpitala w ukraińskim Mariupolu było zbrodnią wojenną i Putin stanie za nią przed sądem - ocenia Christine Van den Wyngaert, wieloletnia sędzia Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) w Hadze. W jej ocenie sama inwazja na Ukrainę jest "największą zbrodnią" rosyjskiego prezydenta.

19:00

W Odessie, pomimo opadów śniegu, ludzie nadal wypełniają workami piaskiem z lokalnych plaż. Wszystko po to, aby wzmocnić miasto na wypadek ataku Rosjan.

18:58

Zakaz importu z Rosji stali i żelaza, a także towarów luksusowych. Koniec inwestycji unijnych koncernów w rosyjskim sektorze energetycznym. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała o uruchomieniu od jutra czwartej transzy unijnych restrykcji dla Rosji.

18:45

Rada Najwyższa (parlament) Ukrainy wezwała w mediach społecznościowych do zablokowania wszystkich lądowych korytarzy transportowych z Rosją.

18:39

Prawie 6 tys. obywateli Rosji, których wybuch wojny na Ukrainie zastał podczas wczasów na Kubie, wciąż nie może opuścić wyspy. To efekt zamknięcia przestrzeni powietrznej dla rosyjskich linii lotniczych przez UE i Kanadę po inwazji Rosji na Ukrainę.

18:30

Sześć ciężarówek KamAZ ze znakami "V" porusza się wzdłuż obwodnicy Homla na północy - podaje MotolkoHelp.

18:22

Szefowa MSZ Niemiec Annalena Baerbock ostrzegła przed natychmiastową rezygnacją z importu gazu i ropy z Rosji. Taki krok spowodowałby, że już "za kilka tygodni zabrakłoby prądu i ciepła" w Niemczech i Europie, a taki chaos byłby na rękę Putinowi - podkreśliła polityk, cytowana przez portal Tagesschau.

18:10

Rosja ma do dyspozycji ok. 90 proc. swoich sił bojowych, zaś Ukraina "nieco poniżej" 90 proc., ale przewaga liczebna jest po stronie Rosjan - ocenił wysoki rangą przedstawiciel Pentagonu. Dodał, że piątkowe uderzenia na lotniska w Iwano-Frankiwsku i Łucku miały na celu uniemożliwienie korzystania z pasów startowych przez ukraińskie siły powietrzne.

17:59

Na terenie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej na południu Ukrainy przebywa ok. 500 rosyjskich żołnierzy uzbrojonych w broń automatyczną, pracownicy obiektu są w złym stanie psychicznym - poinformował szef ukraińskiego koncernu Enerhoatom Petro Kotin. Jak przekazał Kotin, rosyjskie siły powiedziały ukraińskiemu personelowi, że elektrownia należy teraz do rosyjskiego koncernu Rosatom.

17:55

10 osób, w tym 3 dzieci zginęło ostatniej doby w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie Ukrainy - poinformował przedstawiciel lokalnej policji. Od początku rosyjskiej inwazji do w obwodzie charkowskim zginęło 201 cywilów, w tym 11 dzieci - napisał na Facebooku Serhij Bołwinow, szef wydziału śledczego policji w tym regionie.

17:47

W liście otwartym wystosowanym do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen ukraińskie ministerstwo kultury i tamtejsze media apelują do Unii Europejskiej o zablokowanie rosyjskich kanałów telewizyjnych w Europie - informuje agencja Interfax-Ukraina.

17:44

Kanada wprowadzi nowe sankcje wobec Rosji, które obejmą pięciu wysokich rangą urzędników rosyjskich oraz 32 podmioty rosyjskiego sektora obronnego; te osoby i podmioty są współodpowiedzialne za rosyjską inwazję na Ukrainę - poinformował premier Justin Trudeau.

17:42

Firma Philip Morris International Inc. (NYSE: PM) ogłosiła 9 marca 2022 r. decyzję o zawieszeniu wszystkich planowanych inwestycji na terenie Federacji Rosyjskiej. Firma nie będzie wprowadzać nowych produktów na rosyjskim rynku, zaprzestanie też inwestycji handlowych, badawczych i produkcyjnych. Firma wdrożyła także plany ograniczenia swojej produkcji w Rosji w związku z zaburzeniami łańcucha dostaw oraz zmieniającym się środowiskiem regulacyjnym.

17:41

Rosyjski prezydent Władimir Putin jest wściekły z powodu niedokładnych danych wywiadowczych, które dostał przed inwazją na Ukrainę, ale otrzymał je, bo Federalna Służba Bezpieczeństwa obawiała się podania mu prawdziwych informacji - pisze brytyjski dziennik "The Times".

17:33

W ciągu 12 dni blokady miasta i ostrzałów Rosjanie zabili 1582 mieszkańców Mariupola - poinformowały władze miasta położonego na południowym wschodzie Ukrainy. "Nigdy nie zapomnimy i nigdy nie wybaczymy tej zbrodni przeciwko ludzkości, przeciwko Ukrainie, przeciwko Mariupolowi!" - napisała mariupolska rada miejska na Telegramie.

17:31

17:26

Sojusznicy są zjednoczeni w ramach NATO; będziemy chronić Polskę i bronić każdego cala terytorium sojuszniczego - powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg w polskim Sejmie. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego - zapewnił Polaków.

17:24

Od 24 lutego granicę polsko-ukraińską przekroczyło do piątku 1,54 mln osób - poinformowała straż graniczna.

17:23

Według ukraińskich wojskowych i urzędników Białoruś przygotowuje się do inwazji na Ukrainę. Może do niej dojść już w piątek przed godz. 21 czasu kijowskiego (godz. 20 czasu polskiego) - poinformował portal Ukrainska Prawda, powołując się m.in na anonimowe źródła.

17:18

Tekturowe kamizelki, osłony czołgów z wytłoczek po jajkach. Według Ukraińców, rosyjska armia jest bardzo źle wyposażona i skorumpowana. Szczegóły opisał w liście do ministra obrony Rosji Siergieja Szojgu szef ukraińskiej Narodowej Agencji ds. Przeciwdziałania Korupcji (NACP) Ołeksandr Nowikow.

17:09

Wołodymyr Zełenski wystąpił zdalnie podczas uroczystego zgromadzenia posłów i senatorów.

17:00

Do zablokowanego przez Rosjan Mariupola na południowym wschodzie Ukrainy zmierza osiem ciężarówek z pomocą humanitarną, ale nie wiemy, czy zdołamy dowieźć ładunek na miejsce - powiedział doradca szefa MSW Ukrainy Wadym Denysenko.

16:59

Jesteśmy gotowi przyjąć kolejne sankcje na Rosję, wszystkie możliwości pozostają otwarte - powiedział prezydent Emmanuel Macron po zakończeniu nieformalnego unijnego szczytu w podparyskim Wersalu. Podkreślił, że szczegóły na temat dodatkowych sankcji znajdą się w oświadczeniu grupy G7, które zostanie wydane za kilka godzin.

16:56

Nie zostaliśmy sami z wrogiem. Polscy bracia i siostry są z nami - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Polityk online przemawiał przed polskim parlamentem.

16:55

Wierzę, że Ukraina obroni się przed rosyjską agresją, że dołączy do UE. Będziemy jako Polska ją w tym zawsze wspierać - powiedział prezydent Andrzej Duda.

16:53

Przyjęliśmy już ponad 1,5 mln uchodźców, jako Europa musimy przyjąć wszystkich, którzy uciekają z zaatakowanej przez Rosję Ukrainy - podkreślił szef MSWiA Mariusz Kamiński. Dodał, że to wielka, historyczna odpowiedzialność.

16:50

Wiceminister spraw wewnętrznych Ukrainy Jewhen Jenin, cytowany przez Reutersa, że Rosja robi wszystko, by wciągnąć Białoruś w wojnę. Odniósł się w ten sposób do zorganizowanego przez Rosjan i przeprowadzonego z kierunku Ukrainy ataku na białoruską miejscowość.

16:44

Wołnowacha w obwodzie donieckim po rosyjskim ostrzale.

16:41

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozmawiał z prezydentem USA Joe Bidenem o dalszym wsparciu dla obronności Ukrainy i zaostrzeniu sankcji wobec Rosji. "Odbyłem merytoryczną rozmowę z prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem. Przekazałem mu swoją ocenę sytuacji na polu walki i poinformowałem o zbrodniach Rosji na ludności cywilnej. Uzgodniliśmy dalsze kroki w celu wsparcia obronności Ukrainy i zaostrzenia sankcji wobec Rosji" - czytamy we wpisie.

16:40

Zakażemy importu owoców morza, alkoholu i diamentów z Rosji. Razem z G7 i UE zawiesimy normalne stosunki handlowe z Rosją. Rosja nie będzie mogła korzystać z pożyczek z MFW i Banku Światowego; zakażemy też eksportu towarów luksusowych do Rosji - przekazał prezydent USA Joe Biden. Rosja zapłaci wysoką cenę, jeśli użyje broni chemicznej - dodał.

16:38

Relacja dziennikarza RMF FM Mateusza Chłystuna z Iwano-Frankowska.

16:37

Cytat Ataki ze strony rosyjskich najeźdźców mają znamiona ludobójstwa. Musimy zrobić wszystko, żeby odpowiedzieli za to przed międzynarodowymi trybunałami. powiedział prezydent Andrzej Duda

16:36

Ukraińskie wojsko nie planowało i nie planuje podejmować żadnych agresywnych działań przeciwko Republice Białoruś - przekazała w komunikatorze Telegram Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), po tym, gdy rosyjskie samoloty ostrzelały białoruską miejscowość na granicy z Ukrainą.

16:34

Żołnierz ukraińskiej Gwardii Narodowej w Mikołajowie zlikwidował ogniem z karabinu maszynowego rosyjskiego snajpera, który znajdował się w odległości ponad kilometra - przekazała na Facebooku Gwardia Narodowa Ukrainy.

16:26

Uważam, że tę wojnę już przegraliśmy - powiedział na konferencji prasowej w Kijowie rosyjski pilot, podpułkownik Maksim Krisztop, wzięty do niewoli przez Ukraińców.

16:18

Rosjanie porwali Iwana Fedorowa - mera miasta Melitopol na południowym wschodzie Ukrainy - poinformował w serwisie Telegram doradca szefa MSW Ukrainy Anton Heraszczenko. "Właśnie w Melitopolu 10-osobowa grupa okupantów porwała mera miasta Iwana Fedorowa, który odmówił współpracy z wrogiem" - napisał Heraszczenko. Podczas porwania nałożono merowi na głowę plastikową torbę.

16:15

Rosyjskie samoloty ostrzelały białoruską miejscowość na granicy z Ukrainą - poinformowało dowództwo sił powietrznych Ukrainy. Oceniono, że jest to prowokacja mająca na celu wciągnięcie sił zbrojnych Białorusi w wojnę przeciwko Ukrainie.

16:10

Kijów jest gotowy do walki - przekazał w piątek na Twitterze doradca administracji prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak. W stolicy jest całe przywództwo polityczne kraju; żołnierze w punktach kontrolnych czekają z naładowaną bronią - napisał.

16:04

Kijów jest gotowy do walki - przekazał na Twitterze doradca administracji prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak. W stolicy jest całe przywództwo polityczne kraju; żołnierze w punktach kontrolnych czekają z naładowaną bronią - napisał.

16:00

Dotychczas w działaniach zbrojnych na Ukrainie wywołanych rosyjską inwazją zginęło 564 cywilów, w tym 41 dzieci - poinformowało Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (OHCHR). Na skutek działań wojennych 982 cywilów zostało rannych - dodano.