19:28

Dokładnie rok temu Władimir Putin ogłosił "częściową mobilizację"; ponad 300 tys. Rosjan poszło na wojnę; zginęły tysiące, wielu ani na moment nie wróciło do domu - napisał w czwartek rosyjski, niezależny od Kremla portal Ważnyje Istorii, który wraz z dziennikarską organizacją śledczą Conflict Intelligence Team sporządził raport dotyczący tej mobilizacji.

Z raportu wynika, że co piąty zmobilizowany i poległy rekrut nie przeżył nawet dwóch miesięcy od dnia otrzymania wezwania na wojnę, a 7 proc. z nich zginęło w pierwszym miesiącu na froncie. Spośród tych, którzy zginęli, średnia przeżywalność na wojnie wynosi około 4,5 miesiąca - napisał portal i dodał, że dotarto do wiadomości o jedynie czterech zabitych żołnierzach, którym udało się przeżyć więcej niż 11 miesięcy na froncie bez powrotu do domu.

19:09

"21 września armia rosyjska ostrzelała Toreck i Pietropawłowkę w obwodzie donieckim. Rannych zostało dwóch mężczyzn i kobieta" - przekazała rzeczniczka prokuratury obwodu donieckiego Anastazja Miedwiediewa.

19:02

Sprzeciwiając się przedłużeniu embarga na ukraińskie zboże, Ukraina popełnia duży błąd - ocenił unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski w czwartek na konferencji prasowej w Białymstoku na zakończenie 20. Forum Spółdzielczości Mleczarskiej.

18:44

Z powodu sankcji nałożonych na Rosję pojawiły się tam problemy, związane z importem systemów do monitorowania poziomu glikemii, potrzebnych osobom chorym na cukrzycę - poinformował w czwartek portal Radia Swoboda.

Związane jest to z tym, że największy dostawca systemu ciągłego monitorowania glikemii (CGM), irlandzko-amerykańska firma Medtronic został objęty amerykańskimi sankcjami, ponieważ produkowane przez nią komponenty używane do produkcji systemów CGM zostały wpisane na listę produktów podwójnego zastosowania, przez co stały się niedostępne w Rosji.

Do tej pory na rynku rosyjskim pozostały produkty amerykańskiej firmy Abbott, ale nie są one przeznaczone dla dzieci chorych na cukrzycę w wieku poniżej 4 lat - informuje Radio Swoboda.

18:23

Niemcy nie odrzuciły prośby Ukrainy o dostarczenie rakiet manewrujących dalekiego zasięgu Taurus, ale nie zakończyły wszystkich niezbędnych procedur do zatwierdzenia decyzji - stwierdził minister obrony Niemiec Boris Pistorius.

18:13

W kwestii ukraińskiego zboża "trzeba znaleźć jakiś złoty środek i jakoś ten problem rozwiązać - powiedział w czwartek prezydent Andrzej Duda w TVN24. Jak zaznaczył, to nie jest tak, że my możemy załamać rynek, bo jest kłopot.

Prezydent Duda został w czwartek w TVN 24 zapytany, jak można było pozwolić na wjazd do Polski ukraińskiego zboża, a dopiero, jak oburzyło to polskich rolników - zamknąć granicę, co z kolei oburzyło stronę ukraińską.

Bardzo proszę, zwrócić się z tymi pytaniami przede wszystkim do ministra rolnictwa. Ja nie umiem odpowiedzieć na temat kwestii szczegółowych dotyczących relacji zbożowych z Ukrainą sprzed roku - powiedział Duda.

17:46

"21 września po południu wojska rosyjskie ostrzelały miejscowość Kucurub w obwodzie mikołajowskim" - informują ukraińskie media.

17:30

W czwartkowym rosyjskim ataku uszkodzony został zakład koncernu PepsiCo pod Kijowem - poinformował ukraiński resort obrony. Jak oceniono, koncern sam "zapłacił" za rakietę, która uszkodziła fabrykę, bo pozostaje na rosyjskim rynku i płaci w Rosji podatki.

"PepsiCo znajduje się na liście sponsorów wojny, ponieważ wciąż działa w Rosji. Za rakietę, która zniszczyła ich obiekt, zapłacili podatkami w Rosji" - napisało ministerstwo na portalu X.

16:33

Wołodymyr Zełenski miał się już pojawić w Kapitolu.