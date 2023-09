"Mam wrażenie, że ostatnio częściej wzywamy ambasadora Ukrainy niż Rosji, co mi się bardzo nie podoba. To Rosja prowadzi agresję przeciwko Ukrainie, a nie Ukraina" - stwierdził Radosław Sikorski w Rozmowie w południe w RMF FM i internetowym Radiu RMF24. Nawiązując do słów wypowiedzianych przez prezydenta Ukrainy w Nowym Jorku, były szef polskiej dyplomacji oświadczył: „Prezydent Zełenski walczy o życie swojego narodu przed przeważającymi siłami agresywnego mocarstwa, które zagraża także Polsce”.