"Polska oczywiście dalej przekazuje uzbrojenie Ukrainie" - stwierdził w Rozmowie o 7 w RMF FM i internetowym Radiu RMF24 deputowany Rady Najwyższej Ukrainy Mykoła Kniażycki. Skomentował w ten sposób wczorajszą wypowiedź medialną premiera Mateusza Morawieckiego o tym, że Polska nie przekazuje już uzbrojenia na Ukrainę. Nasz gość stwierdził też, że "to, co prezydent Zełenski mówił z trybuny ONZ, było bardzo ostre i myślę, że nie trzeba było tego mówić".

Mykoła Kniażycki / Karolina Bereza / RMF FM

Mykoła Kniażycki: Polska dalej przekazuje uzbrojenie Ukrainie

Polska otrzymuje za to uzbrojenie inne uzbrojenia od krajów zachodnich, od sojuszników i pieniądze. Mam nadzieję, że ta współpraca będzie trwała - zapewniał Mykoła Kniażycki w Rozmowie o 7 w RMF FM i internetowym Radiu RMF24. Na pytanie Tomasza Weryńskiego o obecne napięcie w stosunkach polsko-ukraińskich, Kniażycki stwierdził, że myśli, iż nasze kraje znajdą razem rozwiązanie, by wyjść z tego kryzysu.

Ukraiński deputowany odniósł się też do ostatnich wypowiedzi prezydentów Polski i Ukrainy. Andrzej Duda, komentując spór ws. zboża, stwierdził we wtorek, że "Ukraina zachowuje się jak tonący, który chwyta się wszystkiego; my pomagając jej, mamy prawo bronić się przed uczynieniem nam szkody" . Z kolei Wołodymyr Zełenski podczas wystąpienia w ONZ mówił , że "niepokojące jest to, jak niektórzy w Europie, niektórzy nasi przyjaciele w Europie, odgrywają w teatrze politycznym solidarność, robiąc thriller ze zbożem". Może się wydawać, że odgrywają własną rolę, ale w rzeczywistości pomagają przygotowywać scenę dla moskiewskiego aktora - dodał Zełenski.

Myślę, że słowa Dudy i Zełenskiego to jakiś peak pseudokonfliktu ws. zboża i będzie deeskalacja tego konfliktu. Ukraińcy nie myślą tak, jak Zełenski - stwierdził Kniażycki. Jak zapewniał, większość Ukraińców popiera Polskę, a prezydent Duda jest najpopularniejszym politykiem. Polacy są naszymi przyjaciółmi. 90 proc. Ukraińców jest wdzięcznych Polakom - dodał. Podkreślał, że ważna jest deeskalacja konfliktu ws. zboża, by dalej trwała przyjaźń między naszymi krajami i rządami. Niezależnie od wyników wyborów w Polsce - podkreślił. To, co prezydent Zełenski mówił z trybuny ONZ, było bardzo ostre i myślę, że nie trzeba było tego mówić - stwierdził.

Według naszego gościa prezydent Zełenski się denerwuje, bo embargo, które nie podlega regułom UE, grozi integracji Ukrainy z UE. Teraz jest bardzo ważny czas, bo w październiku UE będzie oceniać, jak Ukraina wykonuje kryteria, które dostała, gdy zostaliśmy kandydatem do UE - mówił Kniażycki. To kwestia nie tylko zboża, to kwestia tego, czy Polska będzie popierać wejście Ukrainy do UE. Mam nadzieję, że będzie popierać - dodał.

