Ołeksij Daniłow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy uważa, że Rosja nadal chce zlikwidować prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. "Nie udało im się go "zlikwidować fizycznie", więc będą próbować "politycznej likwidacji" - uważa. Daniłow powiedział też, że informacje dotyczące planowanej ukraińskiej kontrofensywy przeciwko rosyjskim wojskom są ściśle tajne. O szczegółach tej operacji wie od trzech do pięciu osób na całym świecie - oznajmił. "Ukraina jest gotowa przedyskutować z Rosją przyszłość Krymu, jeśli ukraińskie wojska dotrą do granicy okupowanego półwyspu" - powiedział dziennikowi "Financial Times" wiceszef biura prezydenta Wołodymyra Zelenskiego Andrij Sybiha. Najnowsze informacje o rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji z 06.04.2023.