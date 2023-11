Władimir Putin podpisał w czwartek ustawę unieważniającą ratyfikację przez Rosję traktatu o całkowitym zakazie prób z bronią jądrową (CTBT) – poinformowały agencje Reutera i Associated Press. Cztery osoby poniosły śmierć, a kilka zostało rannych w wyniku rosyjskich ostrzałów Ukrainy w ciągu ostatniej doby – poinformowały władze obwodowe na Telegramie. Rosja przygotowuje ataki na infrastrukturę krytyczną Ukrainy, gdy temperatury się obniżą - powiedział sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ołeksij Daniłow. W ciągu ostatniego tygodnia Rosja w wyniku ukraińskich ataków straciła prawdopodobnie co najmniej cztery wyrzutnie pocisków rakietowych dalekiego zasięgu typu ziemia-powietrze - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony. Czwartek jest 617. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje dotyczące sytuacji za naszą wschodnią granicą zebraliśmy w relacji z 02.11.2023 r.

Prezydent Rosji Władimir Putin / GAVRIIL GRIGOROV / KREMLIN POOL / POOL / PAP/EPA

13:13

Część zachodnich ekspertów obawia się, że Rosja może rozważać przeprowadzenie próby nuklearnej, aby zniechęcić kraje Zachodu do wspierania militarnego Ukrainy. Gdyby do tego doszło, mogłoby to zainicjować nową erę prób nuklearnych światowych supermocarstw.



Rosja nigdy nie przeprowadziła próby nuklearnej po rozpadzie ZSRR. Ostatnia próba jądrowa w Związku Radzieckim odbyła się w 1990 r., a w USA w 1992 r.

13:08

Władimir Putin podpisał w czwartek ustawę unieważniającą ratyfikację przez Rosję traktatu o całkowitym zakazie prób z bronią jądrową (CTBT) - poinformowały agencje Reutera i Associated Press.



Według Moskwy unieważnienie ratyfikacji ma służyć "wyrównaniu" sytuacji prawnej Rosji i USA i nie zmienia stanowiska Rosji w sprawie prób ani dzielenia się przez nią informacjami o działalności w sferze atomowej. Rosja zapewniła, że nie wznowi testów nuklearnych, jeśli nie zrobią tego Stany Zjednoczone.

12:41

W ciągu ostatniego tygodnia Rosja w wyniku ukraińskich ataków straciła prawdopodobnie co najmniej cztery wyrzutnie pocisków rakietowych dalekiego zasięgu typu ziemia-powietrze - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.



"Rosja od dawna traktuje rozbudowane, zaawansowane technologicznie systemy pocisków dalekiego zasięgu typu ziemia-powietrze jako kluczowy element swojej strategii wojskowej. Ostatnie straty podkreślają, że rosyjski zintegrowany system obrony powietrznej nadal nie radzi sobie z nowoczesną bronią precyzyjnego rażenia i najprawdopodobniej zwiększy i tak już znaczne obciążenie pozostałych systemów i operatorów. Istnieje realna możliwość, że Rosja, zastępując zniszczone systemy na Ukrainie, osłabi swoją obronę powietrzną w innych obszarach operacyjnych" - napisano.

12:04

"Nie widzę nowej fazy stacjonarnej. Widzę coś zupełnie innego. Gen. Załużny powiedział otwarcie o tym, o czym w Polsce niektórzy komentatorzy mówią od wielu tygodni. Rosja ma przewagę nad Ukrainą. Ta tzw. kontrofensywa, bo prawdziwej kontrofensywy nie było i nie ma, zatrzymała się w najważniejszym miejscu i nie widać żadnych postępów" - mówił gen. Bogusław Pacek w Rozmowie w południe w RMF FM i RMF24, odnosząc się do wypowiedzi gen. Walerija Załużnego. Naczelny dowódca wojsk ukraińskich, generał Walerij Załużny stwierdził, że konflikt wchodzi w nową, niebezpieczną fazę stacjonarną.

11:34

Korea Północna mogła dostarczyć Rosji rakiety balistyczne krótkiego zasięgu, a także pociski artyleryjskie i inną broń - podała 2 listopada agencja informacyjna Yonhap, cytując wysokiego rangą urzędnika wojskowego Korei Południowej.