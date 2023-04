Prezydent Ukrainy przebywa dziś z wizytą w Polsce. Rosjanie powiększyli swoją flotę na Morzu Czarnym do 15 jednostek w tym sześć przenoszących rakiety, wraz z dwiema łodziami podwodnymi - poinformowało Dowództwo Operacyjne "Południe. Ukraińskie MSW szkoli 40 tys. dodatkowych żołnierzy, którzy mają wziąć udział w planowanej kontrofensywie - poinformował portal Sky News. Najnowsze informacje o rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji z 05.04.2023 r.

15:37

Dwie osoby zginęły, a cztery zostały ranne w rosyjskim ostrzale miejscowości Ołeksijewo-Drużkiwka w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy; rosyjskie wojska prawdopodobnie użyły tam zabronionej amunicji kasetowej - powiadomił szef władz regionu donieckiego Pawło Kyryłenko.

Najeźdźcy zaatakowali cele cywilne. Na miejscu zdarzenia pracują pirotechnicy, którzy neutralizują rosyjskie niewybuchy - dodał.

13:33

Ukraińskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, niezależnie od sił zbrojnych, szkoli 40 tys. dodatkowych żołnierzy, którzy mają wziąć udział w planowanej kontrofensywie - poinformował portal Sky News.

Brygady szturmowe, które przechodzą obecnie szkolenie, składają się z niedoświadczonych rekrutów. W ich skład wchodzą policjanci, byli żołnierze oraz osoby bez żadnego doświadczenia militarnego. Oddziały noszą nazwy takie jak Huragan, Spartanin czy Furia - poinformował portal.

13:10

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który przybył dziś z oficjalną wizytą do Polski, został po godzinie 11 powitany przed Pałacem Prezydenckim przez prezydenta Andrzeja Dudę. Zełenskiemu towarzyszy małżonka Ołena. Zełenski został odznaczony przez Dudę Orderem Orła Białego.

13:02

Międzynarodowa Federacja Jeździecka (FEI) wbrew zaleceniom Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego utrzymała zakaz startów Rosjan i Białorusinów w zawodach. MKOl postulował, aby sportowcy z tych krajów występowali pod flagą neutralną.

12:27

Wikipedia powinna być zakazana w Rosji. Z taką inicjatywą wystąpił szef Rady Praw Człowieka Federacji Rosyjskiej Walerij Fadiejew. Pomysł pozytywnie ocenił już Dimirij Pieskow.

12:16

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski od rozpoczęcia rosyjskiej wojny napastniczej w lutym ubiegłego roku rzadko wyjeżdżał za granicę. Dla Polski Zełenski robi teraz jeden z nielicznych wyjątków - pisze portal tygodnika "Spiegel" o wizycie ukraińskiego prezydenta w Polsce. Telewizja ZDF podkreśla skalę wsparcia Polski dla Ukrainy.

12:05

Papież Franciszek podczas środowej audiencji generalnej zachęcił do modlitwy za wszystkie ofiary zbrodni wojennych, a także za matki żołnierzy poległych na wojnie. Wezwał do modlitwy za "udręczoną Ukrainę". Polakom powiedział: Patrzcie na drzewo krzyża, aby zakiełkowała w was nadzieja.

11:52

W uznaniu zasług w pogłębianiu stosunków między Polską a Ukrainą, za działalność na rzecz bezpieczeństwa, niezłomność w obronie praw człowieka prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski został odznaczony Orderem Orła Białego - poinformowała Kancelaria Prezydenta RP.

11:36

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wraz z żoną przebywają dziś w Polsce z wizytą. W jej planach jest m.in. spotkanie par prezydenckich. Agata Kornhauser-Duda i Ołena Zełenska już nie raz miały okazję ze sobą rozmawiać.

11:33

Brytyjczycy zablokowali transmisję z nieformalnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ, zorganizowanego przez Rosję "w sprawie dzieci ewakuowanych z Ukrainy". Brytyjska delegacja poinformowała o tym w mediach społecznościowych.

11:20

Polska znajduje się w pierwszej trójce, a nawet dwójce państw, które najbardziej wspierają Ukrainę w wojnie obronnej przed Rosją - powiedział w ukraińskiej telewizji Ihor Żowkwa, zastępca szefa biura (kancelarii) prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, który składa oficjalną wizytę w Warszawie.

10:54

Minister gospodarki RFN Robert Habeck nalega na bardziej konsekwentne egzekwowanie istniejących sankcji wobec Rosji. Mamy jasne dane, że istniejące sankcje są obchodzone, obchodzone za pośrednictwem krajów trzecich. To nie jest błahe wykroczenie - powiedział Habeck w drodze powrotnej z dwudniowej wizyty w Kijowie.

09:28

Tranzyt zboża z Ukrainy, odbudowa zniszczeń wojennych oraz dalsza integracja Ukrainy z Unią Europejską, to tematy jakie zostaną poruszone podczas dzisiejszego spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Warszawie - przekazał rzecznik rządu Piotr Müller.

09:27

Putin i Łukaszenka przeprowadzą w środę i czwartek w Moskwie dwudniowe rozmowy. Moskiewski dyktator będzie prawdopodobnie usiłował naciskać na dalsze zacieśnianie współpracy - informuje w najnowszym opracowaniu amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną.

08:55

W ciągu doby w wyniku rosyjskich ostrzałów w obwodzie donieckim zginęło czterech cywilów, a 11 osób zostało rannych - podały władze lokalne. Ostrzeliwany był także obwód chersoński - obrażenia odniosły trzy osoby.

08:53

Od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji na Ukrainę Rosjanie popełniają liczne zbrodnie wojenne na ludności cywilnej. Szacunkowe dane z początku wojny mówią o tysiącach ukraińskich dzieci, które zostały wywiezione na terytorium Rosji i poddane przymusowej rusyfikacji - poinformował pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn.

08:43

We wtorek z Ukrainy do Polski przyjechało 20,2 tys. osób, a z Polski na Ukrainę wyjechało prawie 27,8 tys. - przekazała na Twitterze Straż Graniczna.

08:42

Wizyta prezydenta Ukrainy w Polsce jest m.in. wyrazem świadomości wpływów, jakie ma Polska w NATO i Unii Europejskiej, jeśli chodzi o wsparcie dla Kijowa - mówi PAP były zastępca sekretarza generalnego NATO Alexander Vershbow. Były dyplomata ocenił też, że dziś perspektywa wstąpienia Ukrainy do NATO jest bliższa niż kiedykolwiek.

08:41

Rosja planuje sprzedaż części długu państwowego w walutach obcych przez kraje, które uznaje za przyjazne, co ma być jednym ze sposobów na sfinansowanie rosnącego wskutek wojny deficytu budżetowego - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

08:08

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekroczył granicę z Polską - poinformował w TVN 24 szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Tym samym potwierdził doniesienia RMF FM. Dodał, że o godz. 11.00 nastąpi oficjalne powitanie w Pałacu Prezydenckim prezydenta Ukrainy i jego małżonki.

07:22

Wizyta prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie zamanifestuje wdzięczność, jaką Ukraina wielokrotnie wyrażała wobec Polski, która nie tylko okazała się krajem partnerskim i sąsiednim, ale też prawdziwie braterskim - powiedziała PAP.PL analityk Jadwiga Rogoża z Ośrodka Studiów Wschodnich.

07:21

Kreml używa groźby użycia broni nuklearnej jako straszaka, by odwieść państwa Zachodu od udzielania Ukrainie pomocy wojskowej przed planowaną przez nią kontrofensywą - ocenia w najnowszym raporcie amerykański think tank Instytut Badań nad Wojną.

07:19

Europejski Bank Inwestycyjny wypłacił Ukrainie w 2022 r. 1,7 mld euro. Część tych środków przeznaczono na naprawę zniszczonej podczas wojny infrastruktury drogowej - mówi PAP wiceprezes EBI prof. Teresa Czerwińska. Bank ma też ponad 530 mln euro na projekty przerwane w wyniku wojny - dodała.

07:17

Od początku rosyjskiej inwazji Polska przekazała broniącej się Ukrainie wiele typów pojazdów i sprzętu wojskowego, w tym w ostatnich miesiącach czołgi Leopard 2 i myśliwce MiG-29. Ukraińscy żołnierze otrzymali też m.in. polskie armatohaubice Krab i czołgi PT-91 oraz T-72.

07:16

Prawie milion uchodźców wojennych z Ukrainy korzysta w Polsce z ochrony czasowej i jest zarejestrowanych w systemie PESEL. Ponad 100 tysięcy z nich mieszka w stolicy. 87 procent ukraińskich uchodźców to kobiety i dzieci - wynika z danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

07:11

Polska Akcja Humanitarna działa na rzecz uchodźców z Ukrainy w Polsce i w ich ojczyźnie, gdzie poszczególne programy koordynują cztery biura regionalne - we Lwowie, Kijowie, Charkowie i w Dnieprze. Dzięki nim pomoc otrzymuje ok. 300 tys. osób, w tym wielu uchodźców wewnętrznych.

07:05

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski jest już w Polsce - dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM. Ukraiński przywódca będzie dziś m.in. rozmawiał w cztery oczy z prezydentem Andrzejem Dudą.

07:04

Akcesja Finlandii do NATO to koszmar Putina, pokazujący, jak fatalnym jest strategiem - powiedział adm. James Stavridis, były naczelny dowódca sił NATO w Europie. Jak dodał, Finlandia wnosi do Sojuszu poważne atuty w każdej domenie.

07:01

Rosyjska agresja doprowadziła do zdewastowania połowy ukraińskiego przemysłu, który przed wojną odpowiadał za 21 proc. PKB kraju - wskazali analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Zwrócili uwagę, że mimo wojny Ukraina rozwija się cyfrowo.

06:30

W okupowanym Melitopolu najeźdźcy zastraszają okolicznych mieszkańców deportacją do Rosji - podaje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

06:22

Kredyty powiązane z funduszem pomocowym oraz 100 mln euro na pomoc doradczą zakłada EU4UA Initiative, czyli nowy pakiet pomocowy, który Europejski Bank Inwestycyjny przygotował dla Ukrainy - mówi wiceprezes EBI prof. Teresa Czerwińska. Fundusz powinien zacząć działać za kilka miesięcy - dodała.

06:20

Oficjalna wizyta prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie przyniesie ważne decyzje w sprawie dalszego wsparcia wojskowego dla Ukrainy w jej wojnie przeciwko Rosji, bezpieczeństwa w regionie i podkreśli ludzki wymiar stosunków z Polską - ocenił ukraiński politolog Ołeksandr Musijenko.

05:10

Rosjanie powiększyli swoją flotę na Morzu Czarnym do 15 jednostek w tym sześć przenoszących rakiety, wraz z dwiema łodziami podwodnymi - poinformowało Dowództwo Operacyjne "Południe".

05:05

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaapelował we wtorek do parlamentu Chile o wsparcie Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze w sprawie wykonania nakazu aresztowania rosyjskiego dyktatora Władimira Putina.

Wojny takie jak ta, którą Rosja prowadzi obecnie z Ukrainą, nie mogą być normą. To jest państwo faszystowskie. Państwo terrorystyczne. Państwo zła - stwierdził prezydent Ukrainy.

05:04

Prorosyjscy hakerzy najwyraźniej zaatakowali niemieckie ministerstwo rozwoju (BMZ). Jak dowiedział się portal tygodnika "Spiegel", we wtorek rano platforma BMZ "Wiederaufbau Ukraine" (Odbudowa Ukrainy) dwukrotnie padła ofiarą cyberataków.