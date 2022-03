Do obwodu czernihowskiego na północy Ukrainy weszły białoruskie wojska. Co najmniej dwie osoby zginęły, a ok 20 zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na centrum Charkowa. Rosjanie ostrzelali miasto rakietami Grad i pociskami manewrującymi. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wystąpi dziś na nadzwyczajnej sesji plenarnej w Parlamencie Europejskim. Początek posiedzenia, w którym udział wezmą także szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel zaplanowano na godz. 12:30. Najnowsze informacje, zdjęcia i filmy dot. rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji.

