Piękna pogoda i dobry humor towarzyszyły odwiedzającym Kraków nawet w poniedziałek. Minął już czwarty dzień tegorocznej odsłony festiwalu Mastercard OFF CAMERA, który przypadał również na obchody Międzynarodowego Dnia Tańca. Niektórzy odtańczyli więc uroczystego poloneza przy pomniku Adama Mickiewicza, by potem rytmicznym krokiem udać się do Miasteczka Filmowego przy Galerii Krakowskiej, gdzie czekały na nich kolejne atrakcje.

Miasteczku Filmowym przy Galerii Krakowskiej / Kamila Makarewicz / Materiały prasowe

W południe w Miasteczku Filmowym przy Galerii Krakowskiej Maks Behr w ramach cyklu OFF NA MAKSA rozmawiał z Gabrielą Muskałą, Sebastianem Delą oraz Magdaleną Dwurzyńską. Goście opowiadali o swoich doświadczeniach ze szkoły teatralnej, które znalazły odzwierciedlenie w ich rolach w filmie "Błazny".

Szkoła teatralna to trochę taki poligon. (...) Ten film na pewno unaocznia pewne rzeczy szerszej publiczności; my naprawdę często przeżywamy duże, osobiste dramaty - opowiadała Magdalena Dwurzyńska.

To jest praca na emocjach, cały czas trzeba wprowadzać się w jakiś stan. To nie jest nic łatwego, a często niesie to ze sobą jakieś reperkusje - wtórował Sebastian Dela.

Zawsze szukam tematów, które są mi bliskie - temat aktorstwa przyszedł sam. (...) Jest takie powiedzenie: aktor musi mieć wrażliwość motyla i skórę słonia - komentowała reżyserka filmu, Gabriela Muskała.

Produkcja "Błazny" bierze udział w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych - będzie można ją obejrzeć 30 kwietnia oraz 2 maja w Kinie pod Baranami.

Poniedziałek był również ostatnim dniem wydarzeń serialowych z sekcji Storytellers, w ramach której odbyły się trzy panele dyskusyjne: "Zagrać w adaptacji (remake) - seriale Zdrada i Krew" oraz "Ewolucja sitcomów", a także jeden panel online pt. "Siła kobiet w obliczu Zdrady".

Ten dzień był istnym świętem seriali - odbyły się również pokazy odcinków takich produkcji jak "Brygada (B.R.I.)" oraz "Klara".

Wiele działo się również w kinach plenerowych - o godz. 19:00 w Kinie plenerowym przy Galerii Krakowskiej wyświetlany był dramat "Falcon Lake" (reż. Charlotte Le Bon), zaś o godz. 20:30 na Placu Szczepańskim miała miejsce projekcja filmu "Jeszcze jest czas" (reż. Viggo Mortensen).

Co nas czeka 30 kwietnia?

Mastercard OFF CAMERA - kronika na wtorek Materiały prasowe

We wtorek rozpoczyna się cykl PRO INDUSTRY, na który składają się wydarzenia branżowe Festiwalu Mastercard OFF CAMERA adresowane do profesjonalistów filmowych i wszystkich tych, którzy chcą wiedzieć więcej o polskiej i międzynarodowej branży filmowej. Tego dnia od godz. 10:45 w Stradom House by Autograph Collection będą odbywać się liczne prelekcje oraz dyskusje poświęcone m.in. postprodukcji czy sztucznej inteligencji.

11:00 Warsztaty prowadzone przez Polską Akcję Humanitarną. Na odwiedzających Miasteczko Filmowe przy Galerii Krakowskiej czeka specjalna edycja gry w statki, gdzie będą mogli sprawdzić swoją wiedzę nt. wybranych krajów Afryka i dowiedzą się gdzie i dlaczego występują problemy z brakiem wody.

12:00 OFF NA MAKSA: rozmowa z aktorem Piotrem Żurawskim.

16:00 OFF NA MAKSA: rozmowa z aktorami Mateuszem Więcławkiem i Bogusławą Schubert.

16:00 "Błazny" (reż. Gabriela Muskała) - po filmie Q&A z udziałem twórców. Miejsce: Kino Pod Baranami (Sala Czerwona).

19:00 Seans plenerowy filmu "Wielki wóz" (reż. Philippe Garrel) w kinie przy Galerii Krakowskiej.

20:30 Seans plenerowy dramatu "Osiem gór" (reż. Felix van Groeningen, Charlotte Vandermeersch) w kinie na Placu Szczepańskim.