Porozumienie w sprawie proponowanego embarga Unii Europejskiej na rosyjską ropę, jest możliwe w ciągu tygodnia - powiedział francuski sekretarz stanu ds. europejskich Clement Beaune. Przyjęcie nowego pakietu sankcji w proponowanym kształcie jest blokowane przez Węgry.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Myślę, że możemy zawrzeć porozumienie w ciągu tygodnia, ciężko nad tym pracujemy. To prawdopodobnie kwestia dni - zapewnił Beaune w stacji LCI. Francja sprawuje w tym półroczu przewodnictwo w Radzie UE.



Musimy działać szybko i mówię to z przekonaniem: będzie szósty pakiet sankcji unijnych, będą one bardzo potężne i stopniowo wdrażane, zgodnie z harmonogramem, najpierw odejdziemy od rosyjskiej ropy, następnie od rosyjskich węglowodorów w ogóle - stwierdził Beaune.



Są różne możliwości: opóźnienie (stosowania embarga - red.) dla niektórych krajów (UE) obiektywnie znajdujących się w trudnej sytuacji, ponieważ 100 proc. ich dostaw ropy pochodzi z Rosji, oraz alternatywne gwarancje dostaw. To są dwa parametry, nad którymi pracujemy - poinformował francuski minister.



Do przyjęcia sankcji wymagana jest jednomyślność 27 państw członkowskich UE.



Na wtorek zaplanowane zostały rozmowy telefoniczne między europejskimi przywódcami, w tym prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen i premierem Węgier Viktorem Orbanem - podał Beaune.



Von der Leyen, która w poniedziałek udała się do Budapesztu na spotkanie z szefem rządu Węgier, poinformowała tego dnia po rozmowach o poczynionych pewnych postępach w kwestii embarga. Węgry zwracają się do swoich unijnych partnerów o gwarancje dostaw energii w zamian za zgodę na szósty pakiet sankcji.

Borrell: Kwestia embarga może zostać uzgodniona już w najbliższy poniedziałek

Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell powiedział, że ma nadzieję na szybkie porozumienie państw członkowskich w sprawie embarga UE na ropę naftową z Rosji. Nie wykluczył, że unijni ministrowie spraw zagranicznych uzgodnią tę kwestię w najbliższy poniedziałek.



Szefowie dyplomacji państw UE mają spotkać się w poniedziałek 16 maja w Brukseli na posiedzeniu ministerialnym.



Borrell powiedział, że jeśli ambasadorowie krajów UE nie dojdą do porozumienia w sankcji na Rosję w tym tygodniu, ministrowie spraw zagranicznych mogą spróbować przełamać impas, starając się przekonać niechętne państwa, a zwłaszcza Węgry.

Co zawiera propozycja szóstego pakietu sankcji

4 maja Komisja Europejska zaproponowała wprowadzenie unijnego embarga na dostawy ropy naftowej z Rosji, jednak nie wszystkie kraje unijne są przychylne temu pomysłowi. Część z nich, w tym Węgry, wskazuje na swoje uzależnienie od dostaw surowca z Rosji.



UE ogłosiła dotąd pięć pakietów sankcji na Rosję za jej inwazję na Ukrainę.