W Ministerstwie Klimatu obraduje nadzwyczajny zespół ds. bezpieczeństwa energetycznego. Według nieoficjalnych informacji, Rosjanie wstrzymali dostawy gazu do Polski. Na razie nie jest znana dokładna przyczyna. Minister klimatu Anna Moskwa podkreśla, że Polska posiada niezbędne rezerwy surowca i gazu nam nie zabraknie.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Według naszych informacji w Ministerstwie Klimatu trwa spotkanie nadzwyczajnego zespołu ds. bezpieczeństwa energetycznego. Wszystko dlatego, że Rosjanie przykręcili nam kurek z błękitnym paliwem. Informację jako pierwszy podał portal Onet, powołując się na źródła w rządzie i PGNiG.

Jak wynika z danych Europejskiej Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu, w punkcie w Kondratkach przy granicy z Białorusią przesył spadł do zera. Na razie nie jest jasne, czy jest to spowodowane problemami technicznymi, czy jest to decyzja polityczna.

/ Zrzut ekranu

Według Onetu, w miniony piątek Polsce upłynął termin regulowania płatności za gaz w rosyjskiej walucie. PGNiG wielokrotnie informował, że nie będzie płacił rublami, gdyż nie pozwalają na to umowy.

Po informacji o wstrzymaniu dostaw gazu, ceny surowca wzrosły o kilkanaście procent na holenderskiej giełdzie TTF.

W zeszłym tygodniu Gazprom nie zarezerwował przepustowości polskiego odcinka gazociągu Jamał-Europa.

Rosja żąda rubli za gaz

24 lutego Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainę. Kraje zachodnie nałożyły liczne sankcje na agresora. W odpowiedzi Kreml ogłosił, że będzie domagał się płatności za rosyjski gaz w rublach.

Według KE, firmy mogą wpłacać euro lub dolary na subkonto Gazprombanku, o ile takie działanie nie będzie naruszało sankcji i pod warunkiem, że Rosjanie wyrażą zgodę na takie rozwiązanie. Następnie Gazprombank będzie wymieniał zachodnie waluty na ruble i deponował na drugim koncie firmy kupującej.

Takie rozwiązanie jest także zawarte w dekrecie Putina. Gazprombank, ze względu na to, że jest zaangażowany w rozliczanie transakcji dotyczące dostaw energii do UE, jest wyłączony z unijnych sankcji. Problemem jest jednak - jak wskazuje KE - że do takiego działania mógłby zostać zaangażowany bank centralny Rosji, na który Zachód nałożył ograniczenia.

Jak Polska poradzi sobie bez rosyjskiego gazu?

Sytuacja gazowa Polski jest dobra. Mamy duże zapasy surowca, a pod koniec roku ma zostać uruchomiony gazociąg Baltic Pipe, który pozwoli na dostawy ze Skandynawii. Polskie władze szykują także rozbudowę gazoportu w Świnoujściu, co powinno pozwolić na zwiększenie dostaw statkami gazu skroplonego.

Polska posiada niezbędne rezerwy gazu oraz źródła dostaw, które chronią nasze bezpieczeństwo - od lat skutecznie uniezależnialiśmy się od Rosji. Nasze magazyny są napełnione w 76 proc. Nie zabraknie gazu w polskich domach - napisała na Twitterze minister klimatu Anna Moskwa.