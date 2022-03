"Ukraina weszła wczoraj energetycznie do Europy. System energetyczny europejski przyjął Ukraińców" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Piotr Naimski. "Ukraina została oddzielona od obszaru postsowieckiego" - dodawał pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

To pozwala na handel energią w sposób nieskrępowany, to pozwala pomagać sobie nawzajem poprzez połączenia transgraniczne w przypadku, kiedy są deficyty energii w jednym czy drugim obszarze - tłumaczył Piotr Naimski. Ukraina jest na Zachodzie, jeśli chodzi o energetykę - podkreślał.

Długoterminowy kontrakt zakupowy z Rosją na gaz kończy się w grudniu tego roku. I kończymy. Nie będziemy kupowali więcej gazu od rosyjskich dostawców - zapowiedział gość Roberta Mazurka. 50 proc. w tej chwili to gaz z Rosji - jesteśmy w stanie to zastąpić, PGNiG jest do tego przygotowany. Ma portfel kontraktów, które zastąpią rosyjskie dostawy - zapewniał Piotr Naimski. A Gaz-System kończy inwestycje, które są do tego konieczne. Jesienią oddajemy gazociąg Baltic Pipe. Mamy rozbudowany gazoport w Świnoujściu. Mamy na ukończeniu w najbliższych miesiącach połączenia z Litwą, ze Słowacją. Tak, jesteśmy gotowi - przekonywał pełnomocnik rządu.

Robert Mazurek pytał swojego gościa, czy to oznacza, że gaz podrożeje. To nie musi być dużo drożej. Przez długie lata za rosyjski gaz od monopolistycznego dostawcy płaciliśmy więcej, niż można było uzyskać w zachodniej Europie - stwierdził Naimski.

Gaz nie będzie szczególnie drożał, będzie europejski. W przypadku zamknięcia dostaw rosyjskiego gazu do Europy - to zostanie ustabilizowane. Wszyscy odbiorcy w Europie będą starali się uruchomić inne dostawy. Ten rynek się ustabilizuje. Globalizacja rynku gazowego będzie prowadziła do tego, że te ceny będą akceptowalne - dodawał.

Viktor Orban kupuje gaz z Rosji, bo nie ma innej możliwości - tak Naimski tłumaczył niechęć węgierskiego premiera do rezygnacji z rosyjskiego gazu. Orban nie odwracając się od Rosji, dokłada się do tych, którzy płacą za zakupy broni rosyjskiej, która jest używana na Ukrainie. To jest żywienie molocha, który nie powinien być w ten sposób zasilany - ocenił.

W Porannej rozmowie w RMF FM padło też pytanie o pierwszą polska elektrownią atomową. Staramy się i walczymy o to, żeby pierwszy reaktor był w 2033 roku - zadeklarował nasz gość.

"Nie jestem pewien, czy to koniec Nord Stream2"

Nie jestem pewien - mówił w internetowej części Porannej rozmowy w RMF FM Piotr Naimski pytany, czy projekt gazociągu Nord Stream 2 już całkowicie upadł. Nord Stream 2 jest przygotowany do uruchomienia. Dzisiaj ci, którzy promują współpracę rosyjsko-niemiecką, niestety dla nich, a dla nas bardzo szczęśliwie, musieli na chwilę odejść w cień. Ale obawiam się, że mogą powrócić - wyjaśnił powody swoich obaw Naimski.

Naimski mówił też, że Polska jest zwolennikiem odcięcia się od rosyjskiej ropy. Nasz rząd jest za tym, żeby wprowadzić natychmiastowe embargo i sankcje na dostawy ropy z Rosji. Nasze rafinerie są w stanie przestawić się gwałtownie na inne dostawy ropy - powiedział.

Pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej powiedział też, jaką moc będzie miała pierwsza elektrownia atomowa, która ma powstać na Pomorzu w 2033 r. To będzie 3,5-4 tys. MW - mówił Naimski. Dodał że "zapotrzebowanie całej Polski dzisiaj to 26 GW". Dlaczego więc nie zbudujemy jednocześnie kilku elektrowni jądrowych? Nie stać nas na to - powiedział Naimski.

