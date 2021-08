„Już ewakuowaliśmy Polaków i osoby współpracujące z nami z Kabulu do Uzbekistanu. Kolejny samolot leci do Afganistanu. Kolejne również udają się w tamtym kierunku, tylko muszą mieć zgodę na lądowanie” – poinformował premier Mateusz Morawiecki. Wiceszef MSZ Marcin Przydacz poinformował, że 50 osób ewakuowanych wojskowym samolotem jest pod opieką konsula w Uzbekistanie. „Do Polski zabierze ich samolot cywilny, wśród ewakuowanych jest obywatelka Polski” – dodał. Wcześniej w Polsat News informował nieoficjalnie, że na liście do ewakuacji przez polskie służby jest od 250 do 260 osób.

REKLAMA