W naszym cyklu Widoki na Polskę dzisiaj zajmiemy się samym fotografowaniem. Z artykułu dowiecie się jak zrobić dobrą panoramę, jakiego sprzętu czy aplikacji użyć, a nawet jak zrobić wyraźne zdjęcie gwieździstego nieba.

/ Pixabay

Jeżeli większość wakacyjnych zdjęć robicie smartfonem, zapewne nie zastanawiacie się długo nad ujęciem czy ustawieniami aparatu i korzystacie z gotowych funkcji. Obecnie większość współczesnych smartfonów ma tryb zdjęć panoramicznych. Co istotne, funkcja panoramy jest w pełni zautomatyzowana, wystarczy postępować zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na ekranie naszego telefonu.

Wiadomo, im lepszy smartfon, tym ma lepszy aparat fotograficzny, a przez to lepsze zdjęcia panoramiczne. Królują tu oczywiście "flagowce", te jednak mogą kosztować po kilka tysiące złotych. Tymczasem telefonami ze średniej półki, kosztującymi nieco ponad tysiąc złotych też można zrobić całkiem fajne panoramy - mówi Kamil Szwarbuła, rzecznik sklepu X-kom.

Jeżeli nasz smartfon nie ma opcji robienia panoramy, bez problemu możemy sięgnąć po jedną z darmowych aplikacji, które pozwalają zrobić kilka zdjęć i połączyć je w jedno. Można też skorzystać ze strony www.ptgui.com Dzięki niej - w kilka kliknięć - zrobimy nawet panoramę 360 stopni.

Wideo youtube

Co jednak, jeżeli myślimy o wydrukowaniu czy wywołaniu zdjęcia panoramy? Tutaj lepiej sięgnąć po smartfona z wyższej półki, a najlepiej po prostu po aparat. Wybór jest ogromny - od bardzo dobrych kompaktów z dużym zoomem, przez lustrzanki, po bezlusterkowce z wymienną optyką.

W aparatach kompaktowych zdarza się, że producenci dokładają funkcje panoramiczne i działa to zupełnie tak samo jak w smartfonach. Aparaty z wymienną optyką będą jednak wymagały od nas większej wprawy. Tutaj nie ma automatu, trzeba będzie po prostu wykonać kilka zdjęć, a potem je połączyć w jakiś programie graficznym, na przykład w Photoshopie. Trzeba będzie pilnować, gdzie są granice poszczególnych kadrów, na pewno trzeba będzie utrzymać linię horyzontu.

To właściwie wymusza na nas konieczność zabrania ze sobą na taką sesję statywu. Niestety taki aparat z wymienną optyką to już całkiem spory wydatek, sięgający nawet pięciocyfrowych sum. W zamian jednak otrzymujemy praktycznie nieograniczone możliwości obróbki takiej fotografii, a przez to zamkniecie całego widoku w zapierające dech w piersiach fotograficzne wspomnienie z miejsca, które się odwiedziło - mówi Szwarbuła.

Rozszerzona rzeczywistość a robienie zdjęć

Jeżeli przed wyjazdem na upragnione wakacje macie trochę czasu, warto poświęcić go na zainstalowanie aplikacji, które mogą nam umilić wypoczynek. Jeżeli lubicie fotografować polskie góry, a nie zawsze wiecie jaki szczyt jest na ekranie smartfona, przydatna będzie darmowa aplikacja Polskie Góry. Aplikacja wykorzystując rozszerzoną rzeczywistość pokazuje na ekranie naszego telefonu na jakie szczyty aktualnie patrzymy, dodając do tego informację o wysokości.

Wideo youtube

Jeżeli chcecie sprawdzić, jak będzie wyglądał widok z punktu, do którego zmierzacie, możecie spróbować wyszukać to miejsce w mediach społecznościowych.

Jak zrobić dobre zdjęcie nieba nocą?

O ile z robieniem zdjęć w ciągu dnia większość osób nie będzie mieć problemów, o tyle przy zdjęciach nocnych zaczynają się schody. Oczywiście topowe telefony potrafią już zrobić dobre zdjęcie przy minimalnym oświetleniu, ale modele z niższych półek mogą mieć problem. Jak więc zrobić zdjęcie, żeby uwiecznić np. gwiazdy? Na pewno musimy mieć dostęp do manualnych ustawień aparatu. Jeżeli nasz smartfon tego nie ma, można zainstalować aplikację, która pozwala nam kontrolować chociażby czas naświetlania, czy ISO. Oczywiście w wielu przypadkach będzie to metoda prób i błędów, aby zrobić dobre zdjęcie.

Profesjonaliści, którzy robią bardzo dokładne zdjęcia nieba nocą korzystają m.in. ze statywów, które obracają się w przeciwnym kierunku do naturalnego obrotu Ziemi. Dzięki temu gwiazdy pozostają punktowe nawet przy długich czasach naświetlania.

Wideo youtube

Jeżeli mamy jednak aparat, gdzie możemy ustawić długi czas naświetlania i statyw, możemy zrobić serię zdjęć i skorzystać potem z jednego z programów do nakładania zdjęć na siebie. Zamiast robić jedną długą ekspozycję, wykonujemy serię krótszych i składamy cyfrowo w jedno. Takich programów jest dużo i bez problemu każdy zainteresowany astrofotografią znajdzie coś dla siebie - mówi astronom dr Leszek Błaszkiewicz. Warto jeszcze spróbować zapolować na obłoki srebrzyste, a w sierpniu, szczególnie w nocy 12/13 spróbować "złapać" w obiektyw popularne "spadające gwiazdy", czyli Perseidy - dodaje astronom.

Statyw to - dosłownie - podstawa

Statyw może nam się przydać nie tylko do robienia nocnego nieba. Przy robieniu panoram również może się przydać. Jak statyw jednak wybrać? Jeżeli mamy do punktu widokowego mamy sporo kilometrów musimy zwrócić uwagę na wagę. Jeżeli planujemy fotografować w trudnym terenie, warto zastanowić się nad modelami z giętkimi nóżkami, które możemy dostosować do podłoża. Jakie jeszcze gadżety mogą tam się przydać w czasie wakacyjnego fotografowania pięknych widoków? Warto mieć ze sobą zapas baterii, akumulatorów albo po prostu powerbank z ładowarką oraz dodatkowe karty pamięci.