Hiszpan Rafael Nadal poinformował, że nie wystąpi w tenisowym turnieju wielkoszlemowym Australian Open. Powodem jest kontuzja mięśni.

Rafael Nadal / JONO SEARLE / PAP/EPA

"W tej chwili nie jestem gotowy, aby rywalizować na najwyższym poziomie w pięciu setach. Lecę z powrotem do Hiszpanii, aby spotkać się z lekarzem, poddać leczeniu i odpocząć" - oświadczył były lider światowego rankingu i triumfator 22 imprez wielkoszlemowych w singlu.

W 18 występach w Australian Open dwukrotnie zwyciężył - w 2009 i 2022 roku. Sześć razy dotarł do finału.



Nadal w Brisbane przegrał w piątek w ćwierćfinale z Australijczykiem Jordanem Thompsonem 7:5, 6:7 (6-8), 3:6. Był to trzeci mecz w pierwszym turnieju ATP 37-letniego hiszpańskiego tenisisty po blisko rocznej przerwie spowodowanej kontuzją, jakiej doznał w poprzedniej edycji Australian Open, w styczniu 2023.



U zawodnika z Majorki pojawił się wtedy problem z okolicami mięśni lewego biodra. Przez pięć kolejnych miesięcy Hiszpan był leczony zachowawczo, ale nie dawało to pozytywnych rezultatów. Dlatego na początku czerwca przeszedł operację. Zabieg był udany, rehabilitacja miała potrwać pięć miesięcy. W tym czasie Nadal potwierdził, że rok 2024 prawdopodobnie będzie jego ostatnim w profesjonalnej karierze.



"Po tegorocznym występie w Brisbane dotarłem do Melbourne, gdzie miałem okazję wykonać rezonans magnetyczny. Okazało się, że mam mikronaderwanie mięśnia, ale nie tej samej części, która była kontuzjowana. To dobra wiadomość, ale grać w Melbourne nie będę mógł" - podkreślił teraz Hiszpan.

Instagram Post

Dodał, że "naprawdę chciał wystąpić, był z tego powodu szczęśliwy i pozytywnie nastawiony". "Ale teraz muszę zadbać o zdrowie" - zaznaczył.



Australian Open rozpocznie się na kortach Melbourne Park 14 stycznia.