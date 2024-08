Śledczy podsumowali pierwszy etap postępowania w sprawie kradzieży 78 starodruków z Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Wartość skradzionych woluminów ustalono na 3 miliony 825 tysięcy złotych. Trzech członków międzynarodowej grupy przestępczej usłyszało zarzuty kradzieży starodruków.

Zdjęcie ilustracyjne / Jan Graczynski/ / East News

Kradzieży dokonała międzynarodowa grupa przestępcza składająca się z obywateli krajów należących w przeszłości do Związku Radzieckiego.

Do tej pory w śledztwie prowadzonym przez międzynarodowy zespół śledczy "Puszkin" poza Polską zatrzymano 5 osób. Zatrzymań dokonano m.in. w Gruzji, gdzie aresztowano dwóch obywateli tego kraju.

Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM - właśnie u zatrzymanych Gruzinów znaleziono znaczną część zabytkowych książek. Polscy śledczy dysponują już ich listą.

Obecnie trwa weryfikacja, czy natrafiono na starodruki skradzione na Uniwersytecie Warszawskim. Czekamy na dokumentację fotograficzną tych woluminów.

Grupa kradła zabytkowe rosyjskojęzyczne książki w bibliotekach w wielu krajach. Poza Polską - na Litwie, w Łotwie, Estonii, Czechach, Francji, Szwajcarii, w Niemczech, Finlandii i Austrii.

W Warszawie ich łupem padły między innymi pierwsze wydania dzieł Puszkina, Kryłowa, Gogola i Lermontowa.

Wartość skradzionych woluminów ustalono na 3 miliony 825 tysięcy złotych.

Zuchwała kradzież

Prokuratura polska zbiera dowody konieczne do udowodnienia winy sprawcom kradzieży starodruków w Polsce, a trwające postępowanie przygotowawcze zmierza do ustalenia, co stało się ze skradzionymi w naszym kraju starodrukami w celu podjęcia działań zmierzających do restytucji tych dóbr kultury.

Śledztwo w sprawie kradzieży woluminów z Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego zostało wszczęte 2 listopada 2023 r. Prokuratura informowała wtedy, że do kradzieży książek doszło 16 października 2023 r. w czytelni BUW przy ul. Dobrej 6 w Warszawie.

Książki wypożyczyli kobieta i mężczyzna i nie zwrócili ich w całości. Pozostały tylko dwie z dziesięciu zamówionych i ich fascykuły (części dzieła w postaci kartek) - przekazał wówczas prok. Szymon Banna.

Rektor UW prof. Alojzy Z. Nowak w oświadczeniu wydanym dzień po rozpoczęciu śledztwa przekazał, że proceder kradzieży cennych pozycji z zasobów Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego trwał prawdopodobnie od grudnia 2022 r. do 16 października 2023 r., choć mógł być rozpoczęty jeszcze wcześniej. W BUW potwierdzono obecność osoby podejrzanej o kradzież w bibliotekach łotewskich.