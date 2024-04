Hubert Hurkacz nie zwalnia tempa. Po triumfie w zawodach w Estoril Polak awansował do drugiej rundy turnieju ATP Masters 1000 na kortach ziemnych w Monte Carlo, pokonując Brytyjczyka Jacka Drapera 6:4, 3:6, 7:6(7-2). Spotkanie nie było jednak łatwą przeprawą dla polskiego tenisisty.

Rywalizacja Huberta Hurkacza z Jackiem Draperem trwała blisko dwie i pół godziny.

Kolejnym rywalem polskiego tenisisty będzie Hiszpan Roberto Bautista-Agut.

Mocny początek i tie-break na koniec meczu

Polak do turnieju w Monako przystąpił tuż po zwycięstwie w imprezie w Estoril , gdzie zdobył pierwszy w karierze tytuł na kortach ziemnych.

Co prawda dwa pierwsze gemy wtorkowego pojedynku były wyrównane, jednak to ósmy w światowym rankingu Hurkacz wyszedł z nich zwycięsko, szybko przełamując przeciwnika i obejmując prowadzenie 3:0. Brytyjczyk, zajmujący 39. miejsce w zestawieniu ATP, w drugiej części premierowej odsłony opanował nerwy, zaczął grać lepiej, w wyniku czego odrobił stratę przełamania i doprowadził do wyrównania 4:4. Końcówka należała jednak do Polaka, który pewnie utrzymał swoje podanie i wygrał ostatniego gema przy serwisie rywala.