Organizatorzy BNP Paribas Warsaw Open opublikowali listę zgłoszeń do turnieju tenisowego, który zostanie rozegrany w lipcu na stołecznych kortach Legii. Otwiera ją oczywiście Iga Świątek. Kibice będą mogli zobaczyć w akcji także inne znane zawodniczki.

Iga Świątek podczas BNP Paribas Warsaw Open w 2022 roku. / Shutterstock

Iga Świątek ma być oczywiście największą gwiazdą turnieju. Przed rokiem w Warszawie nie wszystko poszło po myśli liderki rankingu WTA. W ćwierćfinale Polka przegrała z Caroline Garcią. Teraz Francuzka do Warszawy nie przyjedzie, ale w stolicy nie zabraknie ciekawych zawodniczek, które mają na koncie spore sukcesy. Na liście zgłoszeń jest aż 21 zawodniczek, które obecnie znajdują się w czołowej setce światowego rankingu.

Z numerem dwa w Warszawie ma być rozstawiona Czeszka Marie Bouzkova. W dorobku m.in. ćwierćfinał Wimbledonu w poprzednim sezonie. Ostatnie tygodnie to słabsza gra Czeszki, ale to cały czas zawodniczka czwartej dziesiątki rankingu WTA. Podobnie jak Chinka Lin Zhu. Niedawno dotarł do półfinału turnieju w Birmingham, a wcześniej zagrała w tej samej fazie imprezy w Monterrey. W tym roku toczyła już pojedynki z polskimi tenisistkami. Niedawno pokonała w Birmingham Magdę Linette, ale też przegrała w Nottingham z Magdaleną Fręch.

Na liście jest także kolejna tenisistki z Chin. Doświadczona Shuai Zhang. W przeszłości była nawet wiceliderką rankingu. Ostatnio ma jednak duże problemy na korcie. Przekonała się o tym choćby Fręch, która pokonała łatwo Chinkę w pierwszej rundzie Rolanda Garrosa. Być może to już końcówka kariery tej tenisistki, ale nazwisko ciągle robi wrażenie na kibicach. Zhang potrafiła w przeszłości dotrzeć do ćwierćfinałów Australian Open czy Wimbledonu.

W Warszawie zagrać mają też przedstawicielki młodszego pokolenia. Choćby Czeszka Linda Fruhvirtova. To zaledwie 18-letnia tenisistka. Zdaniem ekspertów dysponuje ponadprzeciętnym talentem. Na początku roku potrafiła na przykład przejść przez trzy rundy Australian Open. Zresztą na BNP Paribas Warsaw Open ma zagrać więcej czeskich tenisistek. Na liście mamy także: Marketę Vondrousovą, Lindę Noskovą czy Katerinę Siniakovą.

Warto też zwrócić uwagę na Łesię Curenko. Ukrainka całkiem niedawno mierzyła się ze Świątek podczas Rolanda Garrosa. Musiała poddać mecz z powodów zdrowotnych. Z kolei w Rzymie Polka wyraźnie z nią wygrała. To jednak bardzo solidna zawodniczka.

Turniej zostanie rozegrany w drugiej połowie lipca na kortach Legii Warszawa, które przeszły ostatnio duże zmiany. Zamiast kortów ziemnych mamy tam obecnie tzw. korty twarde. To dobra zmiana dla tenisistek, które po Wimbledonie szykują się do kolejnej części sezonu uwieńczonej wielkoszlemowym US Open. Turniej w Ameryce jest rozgrywany właśnie na kortach twardych.

W Warszawie zagrają 32 zawodniczki. 23 z nich na podstawie zgłoszeń i pozycji w rankingu WTA. Do tej puli dołączone zostanie jeszcze jedno miejsce. Cztery tenisistki wywalczą prawo gry w turnieju poprzez kwalifikacje. Ostatnie cztery miejsca to z kolei tzw. "dzikie karty", które przyzna organizator imprezy.

Lista zawodniczek turnieju głównego (gra pojedyncza):

1. Iga Świątek POL 1

2. Marie Bouzková CZE 32

3. Lin Zhu CHN 33

4. Shuai Zhang CHN 37

5. Markéta Vondroušová CZE 40

6. Linda Nosková CZE 45

7. Linda Fruhvirtová CZE 49

8. Kateřina Siniaková CZE 52

9. Łesia Curenko UKR 56

10. Tatjana Maria GER 58

11. Ajla Tomljanović AUS 59

12. Alaksandra Sasnowicz 66

13. Camila Giorgi ITA 67

14. Rebeka Masarova ESP 69

15. Xinyu Wang CHN 71

16. Xiyu Wang CHN 73

17. Katie Boulter GBR 88

18. Kristína Kučová SVK 90 SR

19. Clara Tauson DEN 91

20. Claire Liu USA 95

21. Margarita Bietova 100 SR

22. Wiera Zwonariowa 103 SR

23. Yue Yuan CHN 106