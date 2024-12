Do piątku 13 grudnia można wybrać potrzebującą rodzinę i przygotować dla niej Szlachetną Paczkę. Na pomoc wciąż czeka ponad 2300 najbardziej potrzebujących rodzin! "Martwimy się w tym roku bardziej niż kiedykolwiek" - przyznaje Joanna Sadzik, szefowa stowarzyszenia Wiosna, które organizuje Szlachetną Paczkę.

/ Materiały prasowe

Wolontariusze Szlachetnej Paczki dotarli w tym roku do wielu tysięcy domów. To takie domy, w których mieszkają osoby samotne, ale też duże rodziny, w których ktoś zachorował. To też takie rodziny, które mierzą się na co dzień z jakąś formą niepełnosprawności - wylicza Joanna Sadzik, szefowa stowarzyszenia Wiosna, które organizuje Szlachetną Paczkę.

Wśród czekających na pomoc jest samotna seniorka, której codzienność jest niesamowicie trudna. Pani Wanda nie może dojść do toalety ani dołożyć w nocy do pieca. Ręczna latarka przestała działać. Boi się, że upadnie, a wtedy nikt jej nie usłyszy, nie pomoże. Nie może gotować, bo po udarze ma kłopoty z koncentracją i martwi się, że spali mieszkanie. Dawniej słuchała radia: "Odmawiałam koronkę z radiem, ale się zepsuło". Czego potrzebuje? "To strasznie trudno mówić, tak wstydliwie... Są takie wkładki do pieluchomajtek, wygodne, w nocy mniej boli, nie uwiera. Tylko one są bardzo drogie - 12 sztuk aż 30 zł, to może jednak nie? Proszę nie zapisywać".

Wolontariusze i organizatorzy Szlachetnej Paczki martwią się, że zabraknie darczyńców. Nie możemy na to pozwolić!

W zeszłorocznej edycji programu Paczkę dla jednej rodziny przygotowywało średnio 31 osób. Przygotowanie Szlachetnej Paczki w firmie to okazja do zrobienia razem czegoś dobrego, możliwość szybkiego zebrania dużej grupy ludzi chętnych do pomocy i pretekst do poznania osób, które pracują tuż obok Ciebie.

Darczyńcy mają wsparcie wolontariuszy, którzy opiekują się wybranymi rodzinami oraz wsparcie organizatora programu Szlachetnej Paczki. Na stronie Zrób paczkę z pomocą w szkole, w pracy, ze znajomymi znajdują się specjalne materiały, które ułatwią zorganizowanie pomocy.

W większości Szlachetnych Paczek są produkty pierwszej potrzeby, które można kupić w pobliskim sklepie i dostarczyć w Weekend Cudów. Niedziela 15 grudnia jest niedzielą handlową, to również może pomóc w przygotowaniu paczki. Pozostałe rzeczy, te bardziej specjalistyczne lub wielkogabarytowe, można dostarczyć też w późniejszym terminie, umawiając się z wolontariuszem wybranej rodziny.

Tutaj możesz wybrać rodzinę, dla której przygotujesz Szlachetną Paczkę