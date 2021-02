Platforma Obywatelska opowie się za liberalizacją prawa do aborcji! Po tygodniach wewnętrznej dyskusji - taką decyzję w nocy podjęły władze tej partii.

Protesty ws. zaostrzenia prawa aborcyjnego zgromadziły wielu uczestników / Michał Dukaczewski / RMF FM

Propozycja PO zakłada możliwość przerwania ciąży do 12 tygodnia ciąży przy dodaniu dwóch nowych przesłanek. Kiedy ciąża stanowi zagrożenie dla zdrowia psychicznego kobiety oraz ze względu na jej skrajnie trudną osobistą sytuację - ale - po konsultacjach z psychologiem i lekarzem.

To będzie oficjalne stanowisko partii, jednak - jak wszystko na to wskazuje - bez partyjnej dyscypliny wobec tych, którzy mają odmienne zdanie.



We władzach PO sprzeciwiło się 5 osób. Konserwatyści podkreślają, że ich zdaniem liberalizacja jest niezgodna z konstytucją i chcą powrotu do kompromisu aborcyjnego, który został złamany wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. W odpowiedzi słyszą, że że to rozwiązanie akceptowane przez wiele europejskich partii chadeckich - ustalił reporter RMF FM Patryk Michalski.

Wkrótce więcej na ten temat.