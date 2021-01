Zakopane jest w ten weekend gospodarzem Pucharu Świata w skokach narciarskich. Kwalifikacje do niedzielnych zawodów indywidualnych zwyciężył Yukiya Sato. Drugie miejsce zajął Markus Eisenbichle. Trzecia pozycja na podium przypadła polskiemu skoczkowi - Andrzejowi Stękale. Zdyskwalifikowany został Piotr Żyła.

Andrzej Stękała podczas kwalifikacji / Grzegorz Momot / PAP

W Zakopanem ruszyły kwalifikacje do niedzielnego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich. Na liście startowej znalazło się 56 zawodników - w tym siedmiu biało-czerwonych: Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Andrzej Stękała, Paweł Wąsek, Klemens Murańka i Jakub Wolny.



Już po treningach

Świetnie czuje się w Zakopanem Yukiya Sato. Japończyk uzyskał najlepsze wyniki w obu treningach. Spośród polskich skoczków najlepiej zaprezentowali się Dawid Kubacki i Andrzej Stękała.









Słabe odległości zanotował natomiast lider Pucharu Świata Norweg Halvor Egner Granerud.

Wyniki po drugiej serii treningowej

1.Yukiya Sato - 136,5 m

2.Pius Paschke - 134,5 m

3.Markus Eisenbichler - 127,5 m

...

4.Andrzej Stękała - 136,5 m

6.Dawid Kubacki - 127,5 m

18.Kamil Stoch - 120,5 m

24.Piotr Żyła - 120 m

26.Paweł Wąsek - 122 m

26.Klemens Murańka - 122,5 m

33.Jakub Wolny - 115,5 m

Kwalifikacje do niedzielnego konkursu - trzecie miejsce dla Stękały

W kwalifikacjach do niedzielnych zawodów jako pierwszy spośród polskich skoczków wystąpił Klemens Murańka, który pofrunął na odległość 134,5 metra. Paweł Wąsek zanotował 127 metrów. Jakub Wolny natomiast skoczył na odległość 126 metrów.

Trudne warunki atmosferyczne nie przeszkodziły Andrzejowi Stękale w wylądowaniu na 130 metrze, co dało mu trzecią lokatę.

Piotr Żyła z kolei uzyskał 124,5 metra. Jednak, jak przekazał skoczek został zdyskwalifikowany za nieregulaminowy kombinezon. To pierwszy tego typu przypadek w polskiej kadrze w tym sezonie.

Na 130,5 metra, poszybował Dawid Kubacki.

Kamil Stoch skoczył na odległość 123,5 metra.

Polacy w komplecie awansowali do niedzielnych zawodów.



Trudne warunki towarzyszyły również aktualnemu liderowi Pucharu Świata. Norweg Halvor Egner Granerud podczas kwalifikacji skoczył 117 metrów.



Zwyciężył Yukiya Satō. Pozycję wicelidera zajął Markus Eisenbichler.

Kiedy oglądać PŚ w Zakopanem?

Konkurs drużynowy w Zakopanem rozpocznie się w sobotę o godz. 16:15. Wcześniej, bo o godz. 15 zaplanowana jest seria próbna.

Konkurs indywidualny zaplanowano na niedzielę na godz. 16. Podobnie jak w sobotę, poprzedzi go seria próbna, która rozpocznie się godzinę wcześniej.



Stoch trzeci w klasyfikacji generalnej

Granerud po triumfie w niemieckim Titisee-Neustadt wrócił na zwycięską ścieżkę i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata - o 264 punkty wyprzedza Niemca Markusa Eisenbichlera. Norweg na przełomie listopada i grudnia wygrał pięć konkursów z rzędu, ale później zawiódł w Turnieju Czterech Skoczni, który padł łupem Kamila Stocha.



W klasyfikacji generalnej Stoch jest trzeci ze stratą 326 pkt do Graneruda. Kolejne miejsca zajmują Kubacki i Żyła. Biało-czerwoni nadal prowadzą w Pucharze Narodów, ale nad Norwegami mają już tylko 18 pkt przewagi.

Jak powstała Wielka Krokiew?

Wielka Krokiew została usytuowana na północnym zboczu góry Krokiew w tatrzańskim reglu. Inicjatorem powstania skoczni i jej projektantem był ówczesny zakopiański planista, artysta, społecznik i dyrektor Szkoły Przemysłu Drzewnego w Zakopanem Karol Stryjeński.



W pracach budowlanych brało udział wojsko. Żołnierze za pomocą materiałów pirotechnicznych profilowali zbocze. Według kosztorysu budowa Wielkiej Krokwi kosztowała 20 300 ówczesnych złotych, z czego najwięcej kosztowało opłacenie robotników cywilnych (10 660 zł), a na materiały budowlane wydano 1 130 zł. Za 4,5 tys. zł zakupiono parcele pod budowę skoczni.



W dniu otwarcia Wielkiej Krokwi, 22 marca 1925 roku, panowały złe warunki pogodowe - była odwilż i padał deszcz. Mimo to odbył się inauguracyjny konkurs, w którym wzięło udział 19 skoczków. Pierwszym rekordzistą zakopiańskiego obiektu został Wojciech Gąsienica-Sieczka, który uzyskał 36 metrów.



Po śmierci Stryjeńskiego skocznia nosiła jego imię aż do 1989 roku, gdy jej patronem został Stanisław Marusarz.



Pierwsze zawody o randze międzynarodowej na Wielkiej Krokwi odbyły się w 1929 roku - były to mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym. Kolejne zorganizowano pod Tatrami 19 lutego 1939 roku. Zakopane gospodarzem MŚ było jeszcze w 1962 roku. Przed ich rozpoczęciem skocznię przebudowywano, powstał m.in. nowoczesny stadion i trybuny boczne.



Natomiast zawody Pucharu Świata po raz pierwszy rozegrano pod Giewontem w 1980 roku. W pierwszym konkursie na Średniej Krokwi triumfował Stanisław Bobak, a następnego dnia na dużym obiekcie najlepszy był Piotr Fijas.



Na kolejną wizytę światowej czołówki Zakopane czekało 10 lat - w 1990 roku zwyciężył słynny Niemiec Jens Weissflog, ale potem znów nastąpiła przerwa, tym razem sześcioletnia.

Era Adama Małysza

Od 1996 roku konkursy PŚ na Wielkiej Krokwi odbywały się już z udziałem Adama Małysza. Skoczek z Wisły zwyciężył tu cztery razy: w 2002, dwukrotnie w 2005 oraz w 2011 roku.



Wydarzenia z konkursu rozegranego 23 stycznia 2011 roku kibice zapamiętali na długo. Małysz, który wygrał dwa dni wcześniej, przy lądowaniu przewrócił się, ale godnie go zastąpił Kamil Stoch odnosząc wtedy pierwszy w karierze pucharowy triumf.



Trzykrotny mistrz olimpijski kolejne zwycięstwa w Zakopanem odniósł w 2012, 2015, 2017 i 2020 roku, poprawiając dorobek swojego wielkiego poprzednika. Również pięć triumfów na Wielkiej Krokwi ma Austriak Gregor Schlierenzauer (2008, 2009, dwa razy w 2010 roku oraz w 2012).



W XXI wieku obiekt kilkukrotnie był modernizowany. Wielka Krokiew posiada obecnie wymiary K-125 oraz HS 140 i jest największą skocznią narciarską w Polsce. Oficjalny rekord wynosi 147 m. Taką odległość 25 stycznia 2020 roku osiągnął Japończyk Yukiya Sato.