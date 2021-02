Mamy powody do dumy! Nie tylko skoki narciarskie wróciły do Zakopanego, ale także na podium znalazł się polski zawodnik. Andrzej Stękała zajął drugie miejsce w konkursie indywidualnym Pucharu Świata. To pierwsze podium w karierze skoczka. "Strasznie chciałem stanąć na tym podium" - przyznał tuż po zakończeniu imprezy sportowiec. Konkurs zwyciężył Ryoyu Kobayashi, a na trzeciej lokacie znalazł się Marius Lindvik.

