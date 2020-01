Reprezentacja Bułgarii będzie pierwszym rywalem polskich siatkarek w kontynentalnym turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich. W niderlandzkim Apeldoorn osiem zespołów walczyć będzie o jedno miejsce premiowane awansem.

Reprezentacja Polski siatkarek / PZPS /

To już ostatnia szansa na zdobycie olimpijskiej kwalifikacji dla ośmiu reprezentacji Starego Kontynentu: Polski, Bułgarii, Niderlandów i Azerbejdżanu, które wystąpią w grupie A oraz Turcji, Belgii, Niemiec i Chorwacji w grupie B. Jak dotychczas, udział w igrzyskach zapewniły sobie trzy ekipy ze Starego Kontynentu: Włochy, Rosja oraz Serbia.

Polki w pierwszym pojedynku zmierzy się z Bułgarkami (początek, godz. 16), z którymi spotkały się siedem miesięcy temu właśnie w Apeldoorn w meczu Ligi Narodów. Biało-czerwone wygrały wówczas 3:1.



ZOBACZ RÓWNIEŻ: Siatkarski Puchar Polski. Znamy pary ćwierćfinałowe



To jest jednak turniej o inną stawkę i będą nam wszystkim towarzyszyć znacznie większe emocje. Z drugiej strony uważam, że jesteśmy mocniejszym zespołem niż pół roku temu. Najważniejsze, że nastroje są pozytywne, wiemy, o co walczymy - mówiła kapitan polskiej reprezentacji Agnieszka Kąkolewska.



Dobrze znany rywal

Z kolei selekcjoner Jacek Nawrocki przyznał, że kluczem do zwycięstwa może być wyłączenie z gry największej gwiazdy bułgarskiego zespołu - Jelicy Wasiliewej.



To prawdziwa liderka zespołu, zarówno w przyjęciu, jak i w ataku. Bardzo ważne będzie jej zatrzymanie przy jednoczesnym wykorzystaniu naszej zagrywki. Bułgaria to nie tylko Wasiliewa, jest tam też kilka zawodniczek, które grało w ostatnich mistrzostwach Europy czy świata. Czeka nas trudne spotkanie - ocenił Nawrocki.



W reprezentacji Bułgarii występują m.in. dwie siatkarki, które niedawno jeszcze rywalizowały na parkietach polskiej ekstraklasy - to przyjmująca Marija Karakaszewa (Polski Cukier Muszynianka Muszyna) oraz rozgrywająca Petja Barakowa (Developes SkyRes Rzeszów).



NIE PRZEGAP: Strzelcy dekady. Lewandowski trzeci w zestawieniu



W innym spotkaniu grupy A ekipa gospodarzy zmierzy się z Azerbejdżanem. Na inaugurację turnieju o godz. 13. Niemki zagrają z Turczynkami.

Kwalifikacje do igrzysk. Harmonogram turnieju w Apeldoorn

turniej kobiet - Apeldoorn (Holandia)

Grupa A : Holandia, Bułgaria, Polska, Azerbejdżan

Grupa B : Turcja, Niemcy, Belgia, Chorwacja

Harmonogram meczów, turniej kobiet:

07.01.20 (wtorek)

13:00 Niemcy - Turcja

16:00 Polska - Bułgaria

19:30 Azerbejdżan - Holandia

08.01.20 (środa)

13:00 Chorwacja - Turcja

16:00 Belgia - Niemcy

19:30 Bułgaria - Holandia

09.01.20 (czwartek)

13:00 Belgia - Chorwacja

16:00 Bułgaria - Azerbejdżan

19:30 Holandia - Polska

10.01.20 (piątek)

13:00 Niemcy - Chorwacja

16:00 Turcja - Belgia

19:30 Polska - Azerbejdżan

11.01.20 (sobota)

17:15 półfinał 1

20:45 półfinał 2

12.01.20 (niedziela)

17:30 finał

Udany sezon polskich siatkarek

Żeńska reprezentacja Polski w siatkówce ma za sobą udany sezon. "Biało-czerwone" rozpoczęły grę na międzynarodowej arenie w 2019 roku od wygrania prestiżowego turnieju towarzyskiej Montreaux Masters - to pierwszy taki sukces w historii.

Polki mogą być również zadowolone z wyników osiągniętych w tegorocznej Lidze Narodów. Choć niewiele osób się spodziewało, Malwina Smarzek-Godek i jej koleżanki awansowały do finałowej fazy tego turnieju.

Zwieńczeniem sezonu były mistrzostwa Europy. "Biało-czerwone" doskonale prezentowały się w spotkaniach rozgrywanych w Łodzi. Wywalczyły awans do półfinału, który był rozgrywany w Turcji. Niestety, ostatecznie zawodniczki Jacka Nawrockiego zakończyły turniej na 4. miejscu.

Nasza reprezentacja miała już jedną szansę na zdobycie kwalifikacji olimpijskiej. Turniej we Wrocławiu rozpoczęły od wygranej z Portoryko (3:0). Następnie, po ciężkim boju wygrały z reprezentacją Tajlandii (2:3). Niestety, w ostatnim meczu przegrały z Serbią (3:1).