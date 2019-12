Liderki ekstraklasy siatkarek Grupa Azoty Chemik Police zagrają z mistrzyniami kraju ŁKS Commercecon Łódź w ćwierćfinale Pucharu Polski. Dwie czołowe ekipy PlusLigi - Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle i VERVA Warszawa ORLEN Paliwa - zmierzą się z pierwszoligowcami.

/ PZPS /

Najciekawiej po poniedziałkowym losowaniu zapowiada się spotkanie Chemik - ŁKS. Policzanki nieprzerwanie były mistrzyniami kraju w latach 2014-18, a w tym sezonie są jedyną niepokonaną drużyną w lidze. One też triumfowały w poprzedniej edycji PP. Będą też miały atut własnej hali w ćwierćfinale, który zaplanowano na 12 lutego.

Tego samego dnia mają się odbyć pozostałe pojedynki, które wyłonią uczestniczki turnieju finałowego. Wicemistrzynie kraju czeka wyjazdowy mecz z MKS SAN Pajda Jarosław. Na pierwszoligowe rywalki - NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki - trafiły też zawodniczki DPD Legionovia Legionowo. Wiceliderki ekstraklasy Developres SkyRes Rzeszów podejmą zaś szósty w tabeli BKS STAL Bielsko-Biała.

VERVA i ZAKSA powalczą z pierwszoligowcami.



VERVA i broniąca trofeum ZAKSA wiedzą jedynie, że czekają je wyjazdowe pojedynki z pierwszoligowcami, ale nie znają jeszcze swoich przeciwników. Kędzierzynianie mają bowiem do rozegrania jeszcze zaległy mecz pierwszej rundy fazy zasadniczej - 12 stycznia z BKS Visłą Bydgoszcz. Jeśli zdobędą w nim minimum punkt, to wyprzedzą stołeczny zespół i jako lider tabeli w ćwierćfinale PP zmierzą się z BBTS-em w Bielsku-Białej. Wówczas warszawska drużyna zagra z Lechią w Tomaszowie Mazowieckim. W mało prawdopodobnym przypadku porażki Zaksy za trzy punkty we wspomnianym pojedynku ligowym ona i VERVA zamienią się rywalami w PP.



Dwie pozostałe pary ćwierćfinałowe tworzą ekipy z PlusLigi. PGE Skra Bełchatów podejmie Indykpol AZS Olsztyn, a Jastrzębski Węgiel Trefla Gdańsk. Spotkania tej fazy odbędą się w dniach 14-15 stycznia.

Turniej finałowy kobiet zaplanowano na 7-8 marca w Nysie, a mężczyzn tydzień później we Wrocławiu.



Do ćwierćfinału PP trafiło po sześć najlepszych drużyn ekstraklasy na półmetku fazy zasadniczej oraz dwa zespoły z 1. ligi, które przeszły wcześniej trzystopniowe zmagania. Cztery czołowe zespoły z najwyższej klasy rozgrywkowej były rozstawione w losowaniu. Zgodnie z regulaminem gospodarzami zostali pierwszoligowcy oraz ekipy wyżej sklasyfikowane w tabeli ekstraklasy.





Pary ćwierćfinałowe Pucharu Polski 2020:

kobiety (12 lutego)



Grupa Azoty Chemik Police - ŁKS Commercecon ŁódźMKS SAN Pajda Jarosław - Grot Budowlani ŁódźNOSiR Nowy Dwór Mazowiecki - DPD Legionovia LegionowoDevelopres SkyRes Rzeszów - BKS STAL Bielsko-Biała

Finał finałowy: 7-8 marca, Nysa



Mężczyźni (14 i 15 lutego)



PGE Skra Bełchatów - Indykpol AZS OlsztynBBTS Bielsko-Biała - Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle/VERVA Warszawa ORLEN PaliwaLechia Tomaszów Mazowiecki - Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle/VERVA Warszawa ORLEN PaliwaJastrzębski Węgiel - Trefl Gdańsk



Finał finałowy: 14-15 marca, Wrocław