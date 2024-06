Olimpijskie zmagania siatkarzy będziemy mogli śledzić w dniach 27 lipca - 11 sierpnia. W tym roku gra będzie toczyć się według nowej formuły.

12 uczestników będzie rywalizować w trzech czterozespołowych grupach.

Do ćwierćfinału awansują po dwie najlepsze reprezentacje oraz dwie drużyny z trzecich miejsc z najlepszym bilansem.

Biało-Czerwoni w pięciu ostatnich igrzyskach odpadali na etapie ćwierćfinału. Trzy lata temu w Tokio przegrali walkę o półfinał z późniejszym mistrzem olimpijskim Francją.

Jak do tej pory naszym siatkarzom raz udało się przywieźć do domu olimpijskie złoto. Było to w 1976 r.

Włosi trzykrotnie zdobyli brąz (1984 r., 2000 r. i 2012 r.) i trzykrotnie srebro (1996 r., 2004 r., 2012 r.).

Najlepiej pod tym względem prezentują się Brazylijczycy, którzy wygrywali igrzyska olimpijskie w 1992, 2004 i 2016 r., a także zdobywali srebrny medal w latach 1984, 2008 i 2012.