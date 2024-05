"Precz z Zielonym Ładem" - pod takim hasłem odbywa się dziś wielki protest rolników w Warszawie. Związkowcy mają przejść z placu Zamkowego przed Sejm. W trakcie demonstracji zamierzają m.in. zbierać podpisy pod petycją o referendum w sprawie Zielonego Ładu.

/ Paweł Supernak / PAP

Piątkowa manifestacja odbywa się pod hasłem: "Precz z Zielonym Ładem", a jej organizatorami są NSZZ "Solidarność" oraz NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność".

Przez te ulice przejdzie protest

Najpierw, mniej więcej od godz. 10 - tłoczno zrobiło się w okolicach Pałacu Kultury i Nauki oraz Powiśla, koło Torwaru i Mariensztatu. Tam zaparkowały autokary z przyjeżdżającymi na manifestację działaczami.

Protest zaczął się o godz. 12 na placu Zamkowym.

Po krótkich przemówieniach, ludzie sprzeciwiający się unijnej polityce klimatycznej przejdą ul. Krakowskie Przedmieście, skręcą w Świętokrzyską, a tuż za placem Powstańców zatrzymają się przed przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.

Następnie demonstracja przejdzie ul. Marszałkowską, rondem Dmowskiego, Alejami Jerozolimskimi, aż do ronda de Gaulle'a, placu Trzech Krzyży i wreszcie ul. Wiejską przed Sejm. Tam odbędzie się główna pikieta.

Rzecznik "Solidarności" o Zielonym Ładzie

Jak powiedział w czwartek PAP rzecznik rolniczej "Solidarności" Adrian Wawrzyniak, "rozwiązania, które przyjęła już Komisja Europejska nie zadowalają rolników". Są to doraźne działania i mówi się o zawieszeniu o rok działań związanych z Zielonym Ładem, jest to tak naprawdę kreowane pod wybory do europarlamentu i po wyborach do PE moglibyśmy się obudzić się w sytuacji, że Zielony Ład będzie nadal obowiązywał - mówił.

Dodał, że związkowcy chcą pokazać, iż Zielony Ład nie dotyczy tylko rolnictwa, ale dotyczy całej gospodarki i będzie się przekładał na gospodarstwa domowe i koszty dla ludzi związane z jego realizacją.

Adrian Wawrzyniak o propozycji pytania do referendum

Rzecznik "Solidarności" poinformował, że podczas piątkowej manifestacji rozpocznie się zbiórka podpisów pod petycję o referendum (przeprowadzane razem z NSZZ Solidarność). Jak mówił, propozycje pytania referendalnego brzmi: "czy jest pani/pan za zobowiązaniem prezydenta RP i parlamentu i rządu do odrzucenie polityki klimatycznej zawartej w tzw. Zielonym Ładzie".

Wawrzyniak zaznaczył, że podpisy te zostaną przekazane marszałkowi Sejmu. Solidarność będzie oczekiwała na rozpisanie referendum w tej sprawie. Referendum to ma być wiążące dla rządu, by podjął stosowne działania w KE - wyjaśnił.

Wawrzyniak poinformował, że podczas piątkowej manifestacji przed przedstawicielstwem Parlamentu Europejskiego zostanie wręczona petycja ws. Zielonego Ładu. Następnie uczestnicy protestu udadzą się przed Sejm, gdzie zaplanowane jest spotkanie z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią. Natomiast nie jest przewidziane spotkanie z ministrem rolnictwa.

Polityk PiS-u: Idziemy jako obywatele, a nie politycy

W piątkowej manifestacji udział mają wziąć politycy Prawa i Sprawiedliwości, m.in. lider ugrupowania Jarosław Kaczyński. Według nieoficjalnych informacji, przedstawiciele PiS nie zamierzają jednak zabierać głosu podczas marszu. Idziemy jako obywatele, a nie politycy - powiedział PAP jeden z działaczy PiS.

Wiceprezes PiS Beata Szydło zaznaczyła w rozmowie z dziennikarzami, że manifestacja jest organizowana przez Solidarność, która zaprosiła do udziału w marszu "różne siły społeczne, i tych którzy sprzeciwiają się Zielonemu Ładowi". To ważny temat i trzeba o tym rozmawiać. Oczywiście będziemy w nim brali udział, natomiast organizatorem jest Solidarność - podkreśliła.

Mam nadzieję, że w marszu weźmie udział jak najwięcej osób, bo to ważny temat dla każdego - dodała Szydło.

Do udziału w "wielkim marszu" lider PiS nawoływał już w połowie kwietnia, jeszcze w czasie kampanii samorządowej. Ten marsz w Warszawie zainicjowała "Solidarność", myśmy mieli inną datę. Ale dzisiaj jest taki czas, że nie ma co się dzielić, trzeba być razem - mówił Kaczyński podczas konwencji samorządowej w Stalowej Woli na Podkarpaciu.

Zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej

Warszawski ratusz poinformował, że pierwsze zmiany w ruchu mogą zostać wprowadzone, gdy uczestnicy zaczną docierać na plac Zamkowy. Jeśli trzeba będzie zamknąć ruch w al. Solidarności w okolicach placu Zamkowego, to tramwaje linii nr 4 i 20 pojadą przez most Gdański.

Trasy pozostałych linii tramwajowych zostaną podzielone na dwie części:

linia nr 13 - po stronie Woli: Cm. Wolski - pl. Narutowicza (bez postoju); po stronie Pragi Płn.: Kawęczyńska-Bazylika Ratuszowa ZOO (bez postoju);

- po stronie Woli: Cm. Wolski - pl. Narutowicza (bez postoju); po stronie Pragi Płn.: Kawęczyńska-Bazylika Ratuszowa ZOO (bez postoju); linia nr 23 - po stronie Woli: Nowe Bemowo - Metro Marymont (bez postoju); po stronie Pragi Płn.: Czynszowa - Dw. Wschodni (bez postoju);

- po stronie Woli: Nowe Bemowo - Metro Marymont (bez postoju); po stronie Pragi Płn.: Czynszowa - Dw. Wschodni (bez postoju); linia nr 26 - po stronie Woli: Metro Młociny - Metro Marymont (bez postoju); po stronie Pragi Płn.: Wiatraczna - Ratuszowa ZOO (bez postoju).

Podobnie będzie w przypadku autobusów: linii nr 160 zawrócą na wysokości Dworca Wileńskiego, a nr 190 dojadą z jednej strony do placu Bankowego, a od strony Marek tylko do skrzyżowania al. "Solidarności" z Targową i zawrócą na wysokości ul. Ząbkowskiej.

W czasie zbiórki uczestników na placu Zamkowym zablokowany może być przejazd ul. Miodową i Krakowskim Przedmieściem, a autobusy linii nr 116, 128, 175, 178, 180, 222, 503 i 518 zostaną skierowane na trasy objazdowe.

Po godzinie 12.00 rozpocznie się przemarsz uczestników. Najpierw zamknięty zostanie fragment Traktu Królewskiego i skrzyżowanie z ul. Świętokrzyską (na objazdach dodatkowo linie nr 106, 111 i E-2). Gdy uczestnicy skręcą w prawo, w ul. Świętokrzyską, zostanie zamknięta cała trasa przemarszu - m.in. wyłączony zostanie ruch tramwajowy i autobusowy w Al. Jerozolimskich i na ul. Marszałkowskiej.

Trasy tramwajów linii nr 7, 9, 15, 18, 22, 24, 25 zostaną podzielone na dwie części, a nr 4 i 35 będą kursowały objazdami. Linia nr 4 - w obu kierunkach: rondo Żaba, most Śląsko-Dąbrowski, al. Solidarności, al. Jana Pawła II, Chałubińskiego, al. Niepodległości, Nowowiejska, pl. Zbawiciela, Wyścigi; w przypadku zablokowanego torowiska w al. Solidarności tramwaje pojadą ulicami: 11 Listopada, Targowa, Ratuszowa, Jagiellońska, Starzyńskiego, most Gdański, Słomińskiego, al. Jana Pawła II, Chałubińskiego, al. Niepodległości, Nowowiejska, pl. Zbawiciela i Wyścigi.

Linia nr 35 - w obu kierunkach będzie kursowała trasą: rondo Zgrupowania AK "Radosław", Okopowa, Towarowa, Grójecka i Banacha.

Na objazdach znajdą się także autobusy kursujące w tamtym rejonie: nr 106, 107, 108, 111, 116, 117, 118, 127, 128, 131, 158, 159, 166, 171, 175, 178, 180, 222, 503, 501, 507, 517, 518, 519, 520, 521, 522 i 525. Kiedy uczestnicy dotrą pod Sejm - na objazdach będą dodatkowo linie 108 i 162.

W piątek pasażerom będą pomagali informatorzy. W kluczowych miejscach pokierują do najlepszego dostępnego środka transportu. Na warszawskich ulicach będą pracowali także instruktorzy nadzoru ruchu. Najlepiej skorzystać z obu linii metra oraz pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich - przekazał Zarząd Transportu Miejskiego.