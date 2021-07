USA wyśle 1,5 mln szczepionek Johnson & Johnson przeciw Covid-19 do Nepalu, a pół miliona dawek Moderny trafi do Bhutanu - poinformował rzecznik Białego Domu. Jak podał UNICEF, także w piątek przekazane przez USA ponad 1,4 mln szczepionek Johnson & Johnson dotarło do Afganistanu.

