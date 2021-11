Klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości zbierze się, by ocenić projekt dotyczący kontroli szczepień w zakładach pracy oraz pozwalający na wprowadzenie obowiązkowych szczepień w służbie zdrowia. Taką ustawę 6 dni temu zapowiedzieli dwaj posłowie PiS, ale do tej pory projekt nie trafił do marszałek Sejmu i nie został upubliczniony. Według nieoficjalnych informacji posłowie PiS wycofali swoje podpisy.

REKLAMA