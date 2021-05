W niedzielę trwa drugi dzień akcji "Zaszczep się w majówkę". Wszyscy zainteresowani szczepieniem przeciw Covid-19, mający aktywne e-skierowanie, mogą zaszczepić się w mobilnych punktach bez wcześniejszego umawiania się.

Taka kolejka ustawiła się wczoraj do mobilnego punktu szczepień na krakowskim Rynku Głównym / Łukasz Gągulski / PAP

1 maja akcja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem . W sobotę w Toruniu zaszczepiono 994 osoby, tysiąc osób skorzystało z możliwości szczepienia we Wrocławiu i w Poznaniu, w Łodzi było to ok. 600 osób, a w Olsztynie 804 chętnych. W kolejkach trzeba było odczekać kilka godzin.



Bardzo duże zainteresowanie szczepieniem jest także dziś. Mimo niesprzyjającej pogody i opadów deszczu - tak jest m.in. we Wrocławiu, Krakowie i Poznaniu - od wczesnych godzin porannych do mobilnych punktów szczepień ustawiają się długie kolejki chętnych.



W Warszawie o godz. 9 w kolejce ustawiło się kilkaset osób - informował dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz. Nie uważam, że to stracony dzień, nigdzie nie wyjeżdżałem, to stwierdziłem, że się zaszczepię, będzie psychiczna ulga. I to mnie właśnie trzyma, to powód, że tu stoję - usłyszał nasz dziennikarz od jednego z mężczyzn stojących w kolejce.



"W związku z bardzo dużym zainteresowaniem jutro rano dostarczymy do każdego punktu dodatkowych 1000 szczepionek. Zapraszamy jutro i pojutrze" - informował wczoraj szef KPRM i pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk.

Gigantyczne zainteresowanie w sobotę, nie dla wszystkich starczyło szczepionek

Wczoraj od samego rana do punktów szczepień w wielu miastach ustawiały się długie kolejki chętnych.

Ponad tysiąc osób zaszczepiło się w sobotę w mobilnym punkcie szczepień, który został ustawiony przez Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu.



Szczepienia we Wrocławiu rozpoczęto o godz. 9, ale kolejka do punktu ustawiła się dużo wcześniej. Pacjenci relacjonowali, że w kolejce do szczepienia stali ponad dwie godziny. Podkreślali przy tym, że organizacja punktu jest bardzo sprawna.

W sobotę szczepienia zakończyły się o godzinie 17. Jak podały PAP służby prasowe wojewody dolnośląskiego, pierwszego dnia akcji "Zaszczep się w majówkę" szczepionkę w mobilnym punkcie podano 1030 osobom.



W Krakowie wczoraj zainteresowanie szczepieniami było ogromne. Chętni - pochodzący nie tylko z Małopolski - ustawili się w sobotę w gigantycznej kolejce, a pierwsi z nich przyszli już po 5 rano. Do godz. 17:30 zaszczepiono 900 osób.

W sobotę już przed południem osiągnięto limit osób chętnych do zaszczepienia przeciw Covid-19 w mobilnym punkcie szczepień na poznańskiej Malcie - poinformował PAP Tomasz Stube z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Kolejka przed punktem szczepień masowych na poznańskiej Malcie / Jakub Kaczmarczyk / PAP

W sobotę w mobilnym punkcie szczepień w Olsztynie zaszczepiły się 804 osoby. Pierwsi chętni pojawili się przed mobilnym punktem szczepień o 5 rano (punkt otwarto o godz. 8). Aby doczekać się do szczepienia średnio trzeba było odczekać 2 godziny.

Akcja będzie kontynuowana jeszcze jutro. Adresy i godziny otwarcia punktów szczepień znaleźć można na stronach urzędów wojewódzkich.