Od piątku 15 stycznia każdy z nas może zgłosić chęć przystąpienia do Narodowego Programu Szczepień. Na razie tylko chęć, ponieważ wciąż nie wiadomo, kiedy miałyby się rozpocząć powszechne szczepienia przeciw Covid-19. Najpierw zaszczepione mają zostać osoby z grupy zero, pierwszej i drugiej.

Szczepienia przeciw Covid-19 rozpoczęły się 27 grudnia 2020 roku w całej Unii Europejskiej jednocześnie / ENRIC FONTCUBERTA / PAP/EPA

Oficjalnie szczepienia przeciwko Covid-19 ruszyły 27 grudnia 2020 roku w całej Unii Europejskiej jednocześnie. Do dziś w Polsce zaszczepionych zostało blisko 37 tysięcy osób. Jednak są kraje, które radzą się od nas o wiele lepiej. Są też państwa, gdzie proces ten przebiega zdecydowanie wolniej.

Poniżej przedstawiamy wyliczenia dotyczące szczepień przeciw Covid-19 gromadzone i udostępnianie przez Our Wold in Data (dane z poszczególnych państw nie są aktualizowane tego samego dnia).

Wkrótce ma powstać unijny system gromadzenia danych o szczepieniach przeciw Covid-19, oparty na regularnych sprawozdaniach państw członkowskich.

W Polsce do tej pory zaszczepiono przeciw Covid-19 blisko 370 tysięcy osób (14 stycznia, 2021, godz.: 12:00). Z każdą godziną zaszczepionych przybywa.

Jak chodzi o liczbę podanych dawek, Polska jest na 4. miejscu. Przed nami są tylko Włochy, Niemcy i Hiszpania.

Jednak jeśli spojrzymy na dane w przeliczeniu na 100 mieszkańców, to Polska spada już na 10. miejsce. Lepiej od nas radzą sobie: Dania, Włochy, Hiszpania, Słowenia, Estonia, Litwa, Niemcy, Węgry i Chorwacja.

I tak przykładowo w Czechach, podobnie jak w Polsce, rejestracja na szczepienia przeciw Covid-19 zacznie się w piątek 15 stycznia o godz. 8:00. Według oficjalnych danych zaszczepiono dotąd ponad 71 tys. osób.

W Niemczech w środę wzrosło tempo szczepień przeciwko Covid-19 - zaszczepionych zostało ponad 69 tys. osób, wobec 60 tys. dnia poprzedniego. Łącznie pierwszą dawkę szczepionki w Niemczech otrzymało ponad 758 tys. osób, co stanowi 0,91 proc. ludności kraju.

Węgry otrzymały 129 860 dawek i zaszczepiły do czwartku nieco ponad 96 tys. osób preparatami firm Pfizer-BioNTech i firmy Moderna.

W Wielkiej Brytanii, która po brexicie nie należy do UE, do wtorku włącznie pierwszą dawkę szczepionki przeciw Covid-19 otrzymało 2 mln 639 309 osób, a drugą - 428 232. Szczepienia w tym kraju ruszyły już 8 grudnia 2020 roku.

Dla porównania za oceanem, w USA pierwszą dawkę szczepionki przeciwko Covid-19 przyjęło ponad 10 mln osób, czyli ok. 3 proc. populacji. Kampania szczepień w USA jest znacznie opóźniona, pierwotnie według rządowych planów przed końcem 2020 roku zaszczepionych miało być 20 mln osób.

Szczepienia przeciw Covid-19 - harmonogram

Narodowy Program Szczepień rozpoczął się 27 grudnia 2020 roku. Tego dnia do szczepień przeciw Covid-19 przystąpiły jednocześnie wszystkie kraje Unii Europejskiej.

Szczepienia są dobrowolne i darmowe.

15 stycznia rozpoczynają się zapisy na szczepienia, a cały proces zaszczepienia populacji Polski podzielony jest na etapy.

Etap zero: Rozpoczął się 27 grudnia 2020 roku. Szczepienia są wśród pracowników sektora ochrony zdrowia, pracowników Domów Pomocy Społecznej i Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej oraz personelu pomocniczego i administracyjnego w placówkach medycznych.

Rozpoczął się 27 grudnia 2020 roku. Szczepienia są wśród pracowników sektora ochrony zdrowia, pracowników Domów Pomocy Społecznej i Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej oraz personelu pomocniczego i administracyjnego w placówkach medycznych. Etap I: Rozpocznie się 25 stycznia 2021 roku. Zaszczepieni zostaną seniorzy powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych, pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, nauczyciele i służby mundurowe.

Rozpocznie się 25 stycznia 2021 roku. Zaszczepieni zostaną seniorzy powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych, pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, nauczyciele i służby mundurowe. Etap II: Data nie została jeszcze ustalona. Zaszczepione zostaną osoby w wieku poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu Covid-19, albo w trakcie diagnostyki i leczenia wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia.

Data nie została jeszcze ustalona. Zaszczepione zostaną osoby w wieku poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu Covid-19, albo w trakcie diagnostyki i leczenia wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia. Etap III: Data nie została jeszcze ustalona. Zaszczepieni zostaną przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii i wszyscy dorośli obywatele, zgodnie z kolejnością od najstarszych.





Szczepionki przeciw Covid-19. Co wiemy o preparatach?

Jak dotąd do obrotu Europejska Agencja Leków i Komisja Europejska dopuściły dwie szczepionki - Moderny oraz Pfizer/BioNTech. W planach są autoryzacje preparatów innych firm farmaceutycznych.



Mechanizm działania preparatów Pfizera i Moderny jest taki sam. Są to szczepionki mRNA. Chociaż ten rodzaj szczepionek nigdy wcześniej nie był stosowany u ludzi na szeroką skalę, to jednak eksperci zwracają uwagę, że technologia ta jest rozwijana od wielu lat, np. w terapii nowotworowej i w opracowaniu różnych szczepionek wirusowych. Produkcja szczepionek mRNA jest szybsza niż klasycznych i nie wymaga pracy z wirusem - potrzebna jest tylko jego informacja genetyczna.

Epidemia koronawirusa – dane o zachorowalności

Według amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa zakażenie koronawirusem stwierdzono dotychczas u ponad 91,7 mln ludzi na świecie, ponad 1,96 mln zakażonych zmarło.

W Polsce w ciągu ostatniej doby badania potwierdziły 9 436 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, najwięcej na Mazowszu - 1231. Zmarło łącznie 381 osób.

Łączna liczba zakażonych koronawirusem w Polsce osiągnęła 1 414 362, z czego 32 456 zmarło.