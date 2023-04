Prawie 800 milionów złotych warte były narkotyki przemycone do Europy przez międzynarodową grupę przestępczą rozbitą w śledztwie CBŚP i podlaskiego wydziału prokuratury krajowej. Zatrzymano siedem osób.

Fot. CBŚP i Guardia Civil /

Podejrzani sprowadzali kokainę statkami głównie z Ekwadoru. Haszysz i marihuana trafiała do Europy z Maroka. Głównym punktem przerzutowym była Hiszpania - mówiła zastepca prokuratora generalnego Beata Marczak

Początek tej sprawie dało wykrycie przed trzema laty w porcie w Gdyni trzech ton kokainy przemyconej do Polski w beczkach z mrożoną ananasową pulpą.

W trakcie akcji zatrzymano podejrzanych, przejęto kokainę, marihuanę, drogocenną biżuterię, porsche cayenne, nośniki danych i inne. Tym razem zatrzymano lub doprowadzono łącznie 15 podejrzanych.

Policjanci z Zarządu w Olsztynie Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku, wykonują czynności w ramach sprawy dotyczącej międzynarodowych zorganizowanych grup przestępczych pod kryptonimem "Przebudzenie mocy". W celu wyjaśnienia wszystkich wątków sprawy i ustalenia podejrzanych funkcjonariusze nawiązali współpracę z Europolem oraz hiszpańską Guardia Civil. W kolejnych etapach prowadzonego śledztwa podjęto także ścisłą współpracę z Biurem Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji, łącznikiem Polskiej Policji rezydującym na terenie Królestwa Hiszpanii oraz ze służbami z Hiszpanii, Niemiec i Francji. W wyniku kooperacji ustalono sposób działania grup, role poszczególnych członków oraz majątek należący do nich.

Z ustaleń śledczych, wspieranych od początku przez Europol wynika, że w latach 2014-2021 członkowie kilku zorganizowanych grup przestępczych zajmowali się przemytem z Maroka i Ameryki Południowej, w tym Ekwadoru oraz obrotem hurtowych ilości narkotyków w postaci marihuany, haszyszu i kokainy. Terenem ich działania była głównie Hiszpania, Niemcy, Dania, Szwecja, Szwajcaria i Niderlandy, a także Polska. Zebrany materiał dowodowy wskazuje, że w Hiszpanii dochodziło do załadunku na samochody półciężarowe i ciężarowe znacznych ilości narkotyków, które następnie były transportowane do innych krajów celem dalszej dystrybucji. Haszysz był przewożony do Danii, marihuana trafiała do Niemiec, Niderlandów i Szwajcarii, a kokaina była przemycana do Niemiec i Polski. Wszystko wskazywało na to, że procederem zajmowali się głównie obywatele polscy mieszkający w Hiszpanii lub pracujący jako kierowcy w polskich firmach transportowych.

Według śledczych członkowie gangów mogli wprowadzić do obrotu ponad 2,2 tony marihuany, o czarnorynkowej wartości ponad 137 mln zł, ponad 8,7 tony haszyszu wartego blisko 350 mln zł oraz 942 kg kokainy o wartości ponad 282 mln zł. Łączna wartość wszystkich narkotyków to prawie 770 mln zł.

Skoordynowane działania przeprowadzono w Polsce i Hiszpanii w minionym tygodniu.

Czynności w Hiszpanii przeprowadzono na podstawie Europejskich Nakazów Aresztowania oraz Europejskich Nakazów Dochodzeniowych dotyczących m.in. ujawnienia i zabezpieczenia mienia osób prowadzących działalność przestępczą. Na terenie Królestwa Hiszpanii funkcjonariusze Guardia Civil, w asyście policjantów CBŚP, zatrzymali 4 osoby i zabezpieczyli 2 kg kokainy, marihuanę oraz telefony komórkowe, cyfrowe nośniki danych, drogocenną biżuterię oraz 2 samochody porsche cayenne i mercedes klasy E, warte ok. 210 tys. euro.

W Polsce policjanci CBŚP, przy wsparciu funkcjonariuszy z grup bojowych CBŚP, kontrterrorystów z Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji z Olsztyna i Gdańska, zatrzymali 5 osób, a kolejne 6 doprowadzili do prokuratury z aresztów śledczych i zakładów karnych, gdzie osoby te przebywały. Podczas akcji zabezpieczono m.in. kilkadziesiąt telefonów komórkowych, komputery i cyfrowe nośniki danych. Na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczono motocykl, 2 samochody osobowe i camper, o łącznej wartości około 200 tys. zł.

Osobom zatrzymanym lub doprowadzonym grozi odpowiedzialność za udział w zorganizowanych grupach przestępczych działających w różnych okresach i składach osobowych oraz popełniania przestępstw narkotykowych, głównie obrotu środkami odurzającymi. Ponadto 4 osobom przedstawiono zarzuty kierowania zorganizowanymi grupami przestępczymi. Podejrzani są mieszkańcami województw: wielkopolskiego, pomorskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. 7 osób zatrzymanych w Polsce zostało tymczasowo aresztowanych.

Sprawa ma w dalszym ciągu charakter rozwojowy.