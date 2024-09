Oszuści znaleźli nowy sposób na wyłudzenie od nas danych. Tym razem „na powódź”. CERT Polska ostrzega przed postem o rzekomym porwaniu przez rwącą rzekę dziewczynki. To oszustwo.

"Rwąca rzeka porwała dziewczynkę. Nie. To oszuści żerują na powodzi i szukają sposobu, aby ukraść dane logowania do FB" - ostrzega we wpisie na platformie X CERT Polska. "Krzykliwy nagłówek kieruje na stronę z fałszywym formularzem logowania. Nie podawaj loginu i hasła. Nie panikuj. Zgłoś stronę nam, a potem zamknij" - radzi CERT.