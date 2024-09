Kilkaset osób wzięło już udział w zbiórce darów dla powodzian, która od rana trwa we wszystkich urzędach dzielnic w Warszawie.

Zbiórka najpotrzebniejszych rzeczy dla powodzian w magazynie Stacji Uzdatniania Wody "Filtry" w Warszawie / Szymon Pulcyn / PAP

Reporter RMF FM Michał Dobrołowicz rozmawiał z mieszkańcami stolicy, którzy chcą pomóc mieszkańcom gmin najbardziej dotkniętych powodzią.

To odruch, zauważyłem post w mediach społecznościowych i jestem. Mam dwie zgrzewki wody, jedzenie kupione na szybko w sklepie trzymam w plecaku. I chcę, żeby jak najszybciej trafiło do na południe Polski. Mam tam znajomych, oni na szczęście są bezpieczni - opisuje w rozmowie z naszym dziennikarzem jeden z mieszkańców stolicy.

Organizatorzy akcji podkreślają, że zbierają wodę do picia w butelkach, środki czystości i suchą żywność.

Proszą o przekazywanie produktów nowych, zapakowanych i zdatnych do spożycia. Inne rzeczy nie będą przyjmowane.

Rzeczy można dostarczać między innymi do Urzędu Dzielnicy Bielany przy ul. Żeromskiego 29 (wejście C od strony ul. Jarzębskiego) w godz. 9:00-20:00 i do magazynu przy ul. Broniewskiego 89 (tuż za pętlą tramwajową Piaski) w godz. 16:15-19:15.

Zbiórka potrwa do środy włącznie, a jej przedłużenie będzie zależne od sytuacji w regionie poszkodowanym powodziami. Zebrane rzeczy na bieżąco będą transportowane do zgłaszających zapotrzebowanie.

Dary dla powodzian można zostawiać też w Zespole Stacji Filtry korzystając na przykład z wejścia od ulicy Raszyńskiej.