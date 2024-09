Burmistrz Kuźni Raciborskiej wydał w niedzielę wieczorem zarządzenie o ewakuacji mieszkańców z niektórych rejonów Kuźni Raciborskiej, Rud i Rudy Kozielskiej. Ma to związek z rosnącym zagrożeniem powodziowym.

Na zdjęciu ilustracyjnym wezbrana rzeka Olza w Cieszynie / Michał Meissner / PAP

*** Aktualne informacje na temat sytuacji powodziowej w Polsce znajdziecie w naszym raporcie dnia <<< TUTAJ >>>

Decyzja o ewakuacji jest związana z trudną sytuacją na Zalewie Rybnickim i koniecznością zwiększenia zrzutu wody z tego zbiornika. Na miejsca ewakuacji została wyznaczona Szkoła Podstawowa w Rudach, Remiza OSP w Rudzie Kozielskiej i Miejski Ośrodek Kultury w Kuźni Raciborskiej.

"Na podstawie informacji z godz. 17.00 oraz w kontakcie z Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rybniku i Sztabem Powodziowym Elektrowni Rybnik otrzymano informację, iż w związku ze zwiększonym odbiorem przez Zbiornik Rybnicki z rzek: Rudy, Nacyny i pozostałych dopływów i cieków, odbiór wody do zbiornika wynosi obecnie ponad 40 m3/s, a zrzut do rzeki Rudy ok. 18-19 m3/s. Poziom wody w zbiorniku rośnie i niedługo osiągnie poziom krytyczny. W związku z tym rybnickie służby są zmuszone zwiększyć zrzut wody ze zbiornika" - informował w niedzielę wieczorem Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej.

"W związku z powyższymi decyzjami służb Rybnika Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego natychmiast przygotowuje miasto i gminę do obrony przed nieuchronną falą powodziową na rzece Ruda" - dodali urzędnicy, którzy zaapelowali do mieszkańców, o zabezpieczenie swoich nieruchomości i domostw szczególnie zagrożonych zalaniem.

Ze względu na rosnący stan rzeki Rudy od poniedziałku do odwołania zamknięte będzie Przedszkole nr 1 w Kuźni Raciborskiej. Rodzice, którzy nie mogą zorganizować opieki dla dzieci, mogą przyprowadzić je do Przedszkola nr 2.

/ Grafika RMF FM

Sytuacja powodziowa w woj. śląskim

Trzy miejsca na rzekach w Śląskiem mają przekroczone stany alarmowe. Wczoraj w najgorszym momencie było ich ponad 20. W 9 kolejnych miejscach przekroczone są stany ostrzegawcze.

Do godzin przedpołudniowych w południowej części regionu obowiązuje ostrzeżenie o opadach.

Nadal wysoki poziom wody ma Odra przy granicy z Czechami. Jak wynika z porannych odczytów, w miejscowości Olza Odra ma już prawie 9,5 metra, a to oznacza przekroczenie stanu alarmowego o prawie 3,5 metra. Jak donosi reporter RMF FM Marcin Buczek, wody przybywa, choć nie tak znacząco jak wczoraj.

Natomiast w Chałupkach to jest już niespełna 7 metrów i tam zanotowano nieznaczny, ale jednak spadek poziomu wody - nadal jest tam ponad 3-metrowe przekroczenie stanu alarmowego.

Poza Odrą przekroczone stany alarmowych są jeszcze m.in. na niektórych odcinkach Wisły, Brynicy, Warty, Pszczynki i Gostyni.