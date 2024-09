Nie jest znana dokłada liczba osób ewakuowanych w powiecie lwówecki. Michał Mruk poinformował, że w Lwówku Śląskim ewakuowano 15 osób, w Gryfowie 13 osób, we Wleniu dużo więcej. Wielu mieszkańców z zalewanych budynków nie opuściło ich, tylko przeniosło się na wyższe kondygnacje.

Służby niezmiennie apelują, by nie zwlekać z ewakuacją, gdy jest taka potrzeba. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina mieszkańcom Dolnego Śląska i Opolszczyzny, by na terenach zalanych pić wyłącznie wodę butelkowaną.

"Muszą sobie radzić sami"

Do sytuacji w dolnośląskim Wleniu w poniedziałek rano odniósł się w rozmowie z RMF FM Tomasz Buciak, komendant tamtejszej Ochotniczej Straży Pożarnej, a jednocześnie przewodniczący rady miasta gminy Wleń. Jak stwierdził przed godz. 8:00, strażacy próbują dotrzeć do podtopionych miejsc, ale jest to bardzo trudne.

Jeździmy po wszystkich ulicach - jest rynek zalany, 3/4 miasta jest zalane. Patrzymy, w których miejscach możemy w razie czego podjąć jakąś ewakuację ludzi. Zaczynają dzwonić (mieszkańcy), ale tak naprawdę my nie mamy w niektórych miejscach jak dojechać, bo woda jest naprawdę wysoka - na razie muszą sobie radzić sami - powiedział Tomasz Buciak.

Tutaj ucierpiał Wleń głównie, przelało się przez wały, za duży był napływ wody. Na razie naprawdę nie możemy dotrzeć w wiele miejsc, bo za duży jest poziom wody - dodał.

"Jeszcze nie skończyliśmy pracy z wczoraj"

Trudna sytuacja jest także w Lwówku Śląskim. Chciałoby się powiedzieć, że to nowy dzień, ale dla nas jest ciągle ten sam, bo jeszcze nie skończyliśmy pracy z wczoraj - przyznał przed godz. 8:00 burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski Dawid Kobiałka, który był gościem Radia RMF24.

Generalnie dbamy o to, żeby zabezpieczyć jak najwięcej wałów. Na szczęście mieliśmy tylko jeden taki incydent związany z przerwanym wałem, który staraliśmy się uzupełnić piaskiem. Niestety, tam się akurat nie udało i straciliśmy kilka domów, które zostały zalane. Poza tym nie było takich incydentów niebezpiecznych - powiedział.

Ewakuowaliśmy część Płakowic, czyli część naszego miasta, bo też było duże zagrożenie, że woda podejdzie pod domy - dodał.