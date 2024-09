Przez Wrocław przechodzi fala powodziowa. Jak informowały władze miasta, w dwóch miejscach były przesiąki, ale zostały naprawione. W lubuskim Nowogrodzie Bobrzańskim na Bobrze stan wody powoli się stabilizuje i w kolejnych godzinach powinien stopniowo opadać - podał IMGW. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo z sytuacji powodziowej w Polsce.

Przez Wroclaw przechodzi fala powodziowa. Mamy dwa przesiąki na wale w Marszowicach. Jeden został już naprawiony, drugi jest naprawiany - powiedział Tomasz Sikora z urzędu miejskiego Wrocławia.

W lubuskim Nowogrodzie Bobrzańskim na Bobrze stan wody powoli się stabilizuje i w kolejnych godzinach powinien stopniowo opadać - poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Przez Wroclaw przechodzi fala powodziowa. "Mamy dwa przesiąki na wale w Marszowicach. Jeden został już naprawiony, drugi jest naprawiany" - powiedział Tomasz Sikora z urzędu miejskiego Wrocławia. Obok przepływa Bystrzyca, która zasilana jest m.in. ze zrzutów ze zbiornika w Mietkowie.

Strażaków i żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej można spotkać w kilku miejscach Wrocławia. Pracują oni m.in. na wałach na zachodzie miasta - przy ujściu Bystrzycy do Odry na Janówku i Marszowicach.