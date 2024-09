Woda w woj. zachodniopomorskim nie może być używana do picia, podlewania ogródków, pojenia zwierząt. "Nie można tam też łowić i spożywać ryb" - mówi RMF FM Hanna Pieczyńska, rzeczniczka Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skawinie. W niedzielę do mieszkańców regionu trafiły alerty RCB w tej sprawie.

Wyspa Pucka / Aneta Łuczkowska / RMF FM

Odra na wodowskazie w Gozdowicach aktualnie osiągnęła 563 cm, stan alarmowy wynosi tam 500 cm. W Bielinku stan wody wzrósł do 642 cm, przekraczając stan alarmowy o 92 cm - wynika z danych Hydro IMGW.

Woda osiągnęła stan ostrzegawczy w Widuchowej. Wzrost poziomu wody w Odrze i Zalewie Szczecińskim zanotowano też na pozostałych wodowskazach w: Gryfinie, Szczecinie, Trzebieży, jednak nie został tam osiągnięty stan ostrzegawczy - przekazał wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.



Jak informuje reporterka RMF FM Aneta Łuczkowska, we wtorek lub w środę na wodowskazie zobaczymy już spadki. W Widuchowej, jeśli przewidywania się potwierdzą, Odra nieznacznie przekroczy wyznaczony na 650 cm poziom alarmowy.

W sobotę Odra przybrała też w Gryfinie, ale może mieć na to wpływ wiatr, który wieje z północnego zachodu. To spowalnia odpływanie wody do Bałtyku. W niedzielę rano kierunek wiatru się zmienił.

Według najnowszych prognoz, Odra w Szczecinie sięgnie ledwo stanu ostrzegawczego - informuje reporterka RMF FM.



Alarmy powodziowe nadal obowiązują na terenie gmin Boleszkowice, Cedynia, Miszkowice i Chojna. Minionej doby strażacy odnotowali 31 zdarzeń związanych z nadejściem fali powodziowej. Związane były m.in. z umacnianiem wałów i wypompowywaniem wody.