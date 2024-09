Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wydała już ponad 14 mln złotych z blisko 24 mln zł zebranych na pomoc dla powodzian. "Obecnie skupiamy się na zakupach potrzebnego sprzętu, takiego jak nagrzewnice, agregaty prądotwórcze, osuszacze, pompy zanurzeniowe, myjki ciśnieniowe" – mówił prezes fundacji WOŚP Jerzy Owsiak.

Jerzy Owsiak / Marian Zubrzycki / PAP

W tym momencie stan naszego konta zbiórkowego wynosi 23 923 789,81 zł. Z tego wydaliśmy 14 026 842,11 zł - poinformował prezes fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak podczas ogólnopolskiego zlotu sztabów WOŚP w Piotrkowie Trybunalskim.



Jak wyliczał Owsiak, fundacja kupiła do tej pory dla powodzian 1973 osuszacze, 6742 nagrzewnice, 800 agregatów, 250 pomp zanurzeniowych i 1060 myjek ciśnieniowych. To także taczki i geowłóknina, która była potrzebna przy budowie wałów przeciwpowodziowych i uratowała Brzeg Dolny - dodał.

Owsiak podkreślił, że Fundacja WOŚP w pierwszych dniach powodzi uruchomiła swoje środki w wysokości 40 mln zł - m.in. na zakup produktów pierwszej potrzeby. Na zalane tereny wysłano 24 tiry z jedzeniem, wodą butelkowaną i środkami czystości.

Prezes Fundacji WOŚP zadeklarował, że zajmie się ona zakupem sprzętu medycznego do zalanych szpitali w Nysie, Kłodzku i Głuchołazach. Wartość przekazanej tam w minionych latach przez WOŚP aparatury, w tym do walki z sepsą, wynosiła prawie 11 mln zł. Na pewno ten sprzęt odkupimy. Już 2 października do szpitala w Nysie dostarczymy mobilny tomograf komputerowy, który wynajęliśmy na 30 dni - zaznaczył.