"Podjąłem decyzję o przekazaniu 3,5 mld zł na projekt CPK w formie papierów skarbowych. Te pieniądze dofinansują spółkę" - poinformował premier Donald Tusk. Dodał, że pieniądze trafią m.in. na prace związane z projektowaniem terminala lotniska i dworca kolejowego.

Premier podjął decyzję o przekazaniu 3,5 mld zł na projekt CPK w formie papierów skarbowych / Andrzej Jackowski / PAP

Podjąłem decyzję o przekazaniu 3,5 mld zł (na projekt CPK - przyp. red.). To są papiery skarbowe i te pieniądze dofinansują spółkę. Będzie to związane z pracami projektowymi dla terminala, dworca kolejowego i węzła przesiadkowego transportu publicznego, strefy Air site i Land site oraz sieci przyłączy i prace przygotowawcze dla budowy portu lotniczego CPK - powiedział we wtorek premier Donald Tusk przed posiedzeniem Rady Ministrów.



Dodał, że są to "decyzje o charakterze finansowym", które powinny po części rozwiać "wątpliwości czy dezinformacje dotyczące przyszłości projektu" związanego z budową lotniska pod Baranowem.

Ok. 650 mln zł. Tyle wyniosła kwota umów podpisanych w tym roku przez CPK

Tydzień temu pełnomocnik rządu ds. CPK Maciej Lasek przekazał, że od początku roku do listopada Centralny Port Komunikacyjny podpisał kilkadziesiąt umów, których łączna kwota to około 650 mln złotych.

Stwierdził, że CPK jest w fazie "intensywnej realizacji".

Zapewnił, że wszystkie prace projektowe, w obszarze lotniskowym, kolejowym i studialnym, a także prace dla poszczególnych linii w terenie "były i są realizowane".

Co powstanie w ramach CPK?

CPK to spółka Skarbu Państwa powołana do przygotowania i realizacji programu wieloletniego Centralnego Portu Komunikacyjnego, obejmującego budowę nowego lotniska centralnego dla Polski oraz koordynacji i realizacji inwestycji towarzyszących, w tym nowej sieci linii kolejowych, dróg ekspresowych, autostrad i pozostałej infrastruktury przesyłowej. Nadzór właścicielski nad nią sprawuje Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.



W ramach programu CPK ma powstać m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią, oraz system Kolei Dużych Prędkości. Nowy port lotniczy ma być przystosowany początkowo do obsługi 34 mln pasażerów rocznie i zaprojektowany w taki sposób, by w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany, zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku. Szacowany koszt inwestycji do 2032 r. wynosi 131,7 mld zł.