O tym, że nowa ustawa zostanie przyjęta na początku przyszłego tygodnia mówił dzisiaj w Rozmowie o 7.00 w Radiu RMF24 gość Tomasza Terlikowskiego - minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski .

Jak tłumaczył Hołownia, projekt rządowy jest tak kompleksowy i dotyczy tylu różnych obszarów, że "trzeba by go skierować do wszystkich komisji sejmowych". Nie bylibyśmy w stanie go sensownie przeprocedować w krótkim czasie. Potrzebujemy specjalnej komisji temu dedykowanej. To będzie komisja średnia (...) to oznacza 30 posłów - 16 koalicji, 14 opozycji - przekazał.

Bardzo bym chciał, i to zaproponuję koalicjantom, żeby przewodniczącym tej komisji był poseł Mirosław Suchoń (do niedawna lider klubu Polski 2050 ), który jest jednocześnie przewodniczącym komisji infrastruktury - dodał marszałek Sejmu. Ocenił, że jako szef komisji infrastruktury i poseł z regionów dotkniętych powodzią Suchoń sprawdzi się w tej roli.

Parlamentarzyści pomagają powodzianom

Marszałek Sejmu poinformował w środę, że komitet społeczny "parlamentarzyści dla powodzian" zebrał już 6,5 tony darów, w tym 163 kartony artykułów chemicznych, 27 kartonów kocy, pościeli i ręczników, dwa osuszacze, dwa agregaty prądotwórcze i pięć kartonów odzieży roboczej.

Przekazał, że w komitecie uczestniczą prawie wszystkie kluby poselskie. Ta zbiórka cały czas trwa. Jest namiot, są państwo w hotelu poselskim, ludzie przychodzą i bardzo się z tego cieszymy. Mam nadzieję, że te nasze serca się nie zatrzymają w tej pomocy, bo ona czasem może być jeszcze bardziej potrzebna w inny sposób - powiedział Hołownia na briefingu przed posiedzeniem Sejmu.

Z inicjatywy marszałka Hołowni kilka dni temu ruszyła specjalna zbiórka darów dla powodzian. Dary zbierane są w dwóch punktach: jeden uruchomiony został wewnątrz Sejmu - dla posłów, pracowników Sejmu oraz tych, którzy mają możliwość wejścia do budynku.

Drugi punkt zorganizowano przed Sejmem przy ul. Wiejskiej - dla warszawiaków oraz wszystkich, którzy chcą wesprzeć powodzian. Dary dla powodzian zbierane są przed budynkiem Sejmu, przy ul. Wiejskiej od godz. 8.00 rano do 18.30; wewnątrz Sejmu do godz. 16:00.