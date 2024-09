W Krakowie trwa policyjna obława na napastnika, który ranił ostrym narzędziem pracownika kantoru na ulicy Szczepańskiej w centrum miasta. Ranny trafił do szpitala.

/ RMF FM

Do zdarzenia doszło ok. godz. 12:30. Do kantoru przy ul. Szczepańskiej w Krakowie wszedł ubrany na czarno mężczyzna. Kilkukrotnie zaatakował niebezpiecznym narzędziem pracownika kantoru. Potem uciekł z miejsca.

Poszkodowany został przewieziony do szpitala. Nie wiadomo, w jakim jest stanie.

Policja pracuje na miejscu ataku. Na razie nie ustalono, czy napastnik skradł coś z kantoru.

Trwa obława za mężczyzną.

Wkrótce więcej na ten temat.